Az Eb-házigazdánál is kifakadtak a bírókra, a magyar reakción meglepődtek

A svéd válogatott az első négy mérkőzését megnyerte a férfikézilabda Eb-n, ám azóta Izlandtól kikapott, Magyarország ellen pedig döntetlent játszott, így már Michael Apelgren együttesének sorsa már nem a saját kezében van. Ha szerda délután Izland Szlovénia, majd Horvátország Magyarország ellen győz, akkor este Malmőben nem lesz tétje a Svédország–Svájc összecsapásnak, hiszen ebben az esetben a svédek az elődöntő helyett biztosan csak az ötödik helyért játszhatnak Herningben. Az Európa-bajnokság másik házigazdájaként Dánia eközben már a négy között van, így országszerte nyugodtan nézhették a kedd este történteket: ki is fakadtak, hogy 32-32-nél Szita Zoltán ellen videózás után is belemenést ítéltek a német játékvezetők.

A német játékvezetők, Robert Schulze (balra) és Tobias Tönnies Szita Zoltánnal szembeni döntése Dánia-szerte is felháborodást okozott a Svédország–Magyarország kézilabda Eb-mérkőzés után. Fotó: DPA/Marijan Murat

Kézilabda Eb: Dánia is Szita Zoltán esetéről beszélt a magyar–svéd mérkőzés után

Korábban már megírtuk, hogy a magyar játékostársakhoz hasonlóan Szita Zoltán is sportszerűen nem akart túlságosan foglalkozni az utolsó másodpercekben történtekkel, pedig a felvételek alapján egyértelmű: Hampus Wanne a hatoson belül állt a lövéssel próbálkozó Szita előtt, így belülvédekezés miatt hétméteres járt volna. A bírói döntésről Svédországban inkább hallgattak, Dániában azonban nem mentek el szó nélkül Robert Schulze és Tobias Tönnies tette mellett.

– Ez egy teljesen egyértelmű hétméteres. Jól láthatóan a büntetőterületen belül állt a védő. A játékvezetők még ki is mentek visszanézni az esetet, ahogy kell is.

Az, hogy végül arra jutottak, hogy nem történt szabálytalanság, felfoghatatlan.

Ez egy Bundesliga-bírópáros, a kézilabdavilág egyik legelismertebb játékvezetőpárosa. Egyszerűen nem értem, ez óriási dolog a magyaroknak – mondta a dán TV2 szakértőjeként a korábbi 121-szeres válogatott Claus Möller Jakobsen, akinek a véleményével az olimpiai és világbajnok Lasse Svan Hansen, valamint a korábbi Európa-bajnok Kasper Hvidt is teljesen egyetértett a műsorban, utóbbi még szemüveg viselését is javasolta a játékvezetőknek.

A dánok azon is meglepődtek, hogy a továbbjutásról a döntetlen következtében biztosan lemaradó magyarok leginkább érintett játékosa, Szita Zoltán a lapnak nyilatkozva nem borult ki úgy, mint várták: – Nem láttam a visszajátszást, úgyhogy nem tudom. Nem én vagyok a játékvezető, nekik kell dönteniük, ilyen a sport, és ezt el kell fogadnunk. Tovább kell lépnünk, és nem szabad ezen rágódnunk, mert egy napunk van a regenerálódásra, utána pedig még egy fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy arra kell koncentrálnunk – mondta Szita a dán TV2-nek.