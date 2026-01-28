kézilabdakézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatottSzita Zoltán

Az Eb-házigazdánál is kifakadtak a bírókra, a magyar reakción meglepődtek

A magyar férfi-kézilabdaválogatott bravúrosnak nevezhető 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnoki középdöntő harmadik fordulójában, kedden Malmőben. A találkozó végén Szita Zoltán helyzeténél a német játékvezetők nem ítéltek meg egy magyar hétméterest, ami a kézilabda Eb-nek szintén otthont adó Dániában is felháborodást okozott.

2026. 01. 28. 5:59
MALMÖ, SWEDEN 20260127 Sweden's Felix Claar (center) in actin against Hungary's Zoltan Szita (left) and Patrik Ligetvari during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) main round round match between Sweden and Hungary on Jany
Szita Zoltán (balra) három gólig jutott Svédország ellen a malmői kézilabda Eb-mérkőzésen Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson
A svéd válogatott az első négy mérkőzését megnyerte a férfikézilabda Eb-n, ám azóta Izlandtól kikapott, Magyarország ellen pedig döntetlent játszott, így már Michael Apelgren együttesének sorsa már nem a saját kezében van. Ha szerda délután Izland Szlovénia, majd Horvátország Magyarország ellen győz, akkor este Malmőben nem lesz tétje a Svédország–Svájc összecsapásnak, hiszen ebben az esetben a svédek az elődöntő helyett biztosan csak az ötödik helyért játszhatnak Herningben. Az Európa-bajnokság másik házigazdájaként Dánia eközben már a négy között van, így országszerte nyugodtan nézhették a kedd este történteket: ki is fakadtak, hogy 32-32-nél Szita Zoltán ellen videózás után is belemenést ítéltek a német játékvezetők.

A német játékvezetők, Robert Schulze (balra) és Tobias Tönnies Szita Zoltánnal szembeni döntése Dánia-szerte is felháborodást okozott a Svédország–Magyarország kézilabda Eb-mérkőzés után
A német játékvezetők, Robert Schulze (balra) és Tobias Tönnies Szita Zoltánnal szembeni döntése Dánia-szerte is felháborodást okozott a Svédország–Magyarország kézilabda Eb-mérkőzés után. Fotó: DPA/Marijan Murat

Kézilabda Eb: Dánia is Szita Zoltán esetéről beszélt a magyar–svéd mérkőzés után

Korábban már megírtuk, hogy a magyar játékostársakhoz hasonlóan Szita Zoltán is sportszerűen nem akart túlságosan foglalkozni az utolsó másodpercekben történtekkel, pedig a felvételek alapján egyértelmű: Hampus Wanne a hatoson belül állt a lövéssel próbálkozó Szita előtt, így belülvédekezés miatt hétméteres járt volna. A bírói döntésről Svédországban inkább hallgattak, Dániában azonban nem mentek el szó nélkül Robert Schulze és Tobias Tönnies tette mellett.

– Ez egy teljesen egyértelmű hétméteres. Jól láthatóan a büntetőterületen belül állt a védő. A játékvezetők még ki is mentek visszanézni az esetet, ahogy kell is. 

Az, hogy végül arra jutottak, hogy nem történt szabálytalanság, felfoghatatlan.

Ez egy Bundesliga-bírópáros, a kézilabdavilág egyik legelismertebb játékvezetőpárosa. Egyszerűen nem értem, ez óriási dolog a magyaroknak – mondta a dán TV2 szakértőjeként a korábbi 121-szeres válogatott Claus Möller Jakobsen, akinek a véleményével az olimpiai és világbajnok Lasse Svan Hansen, valamint a korábbi Európa-bajnok Kasper Hvidt is teljesen egyetértett a műsorban, utóbbi még szemüveg viselését is javasolta a játékvezetőknek.

A dánok azon is meglepődtek, hogy a továbbjutásról a döntetlen következtében biztosan lemaradó magyarok leginkább érintett játékosa, Szita Zoltán a lapnak nyilatkozva nem borult ki úgy, mint várták: – Nem láttam a visszajátszást, úgyhogy nem tudom. Nem én vagyok a játékvezető, nekik kell dönteniük, ilyen a sport, és ezt el kell fogadnunk. Tovább kell lépnünk, és nem szabad ezen rágódnunk, mert egy napunk van a regenerálódásra, utána pedig még egy fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy arra kell koncentrálnunk – mondta Szita a dán TV2-nek.

Magyarország a tavaly világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen szerdán 18 órától zárja az Európa-bajnokságot Malmőben, Chema Rodríguez együttese a 9–12. hely valamelyikén végez a kézilabda Eb-n.

 

