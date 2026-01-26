„Undorító gazemberek!" – a Szeged edzőjét kritizáló svédeket sokkolták a történtek

A férfikézilabda Eb malmői középdöntős csoportjában két fordulóval a zárás előtt négy csapat is 4-4 ponttal rendelkezik. Ehhez kellett, hogy vasárnap Szlovénia Magyarországot, Izland Svédországot, Horvátország pedig Svájcot győzze le. A három nyertes mellett Svédország áll még a hatos élén, de az izlandiak elleni nyolcgólos kudarc azért is fájó az Európa-bajnokság addig hibátlan társházigazdájának, mert végig az ellenfél vezetett. A félidei hatgólos hátrány után ugyan még 23-22-re is felzárkóztak a svédek, a hajrában ismét összeomlott a védekezésük, így végül 35-27-es vereség lett a vége.

Jim Gottfridsson (balra) és Max Darj is csalódott a vereség miatt, de Svédország továbbra is esélyes a férfikézilabda Eb elődöntőjébe jutásra Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A Veszprém kapusa, Mikael Appelgren három védéssel zárt Izland ellen, míg a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson nem talált be Izland ellen. Utóbbi játékos a találkozó után arról beszélt, hogy ki lehet kapni, de ezen a szinten nem szabad egy ilyen, nyolcgólos vereséget szenvedni.

Mi történt Svédország időkéréseinél a férfikézilabda Eb-n?

Szintén nagyot csalódott a korábbi 165-szörös válogatott Martin Frändesjö, a négyszeres Európa-bajnok kézilabdázó szakértőként a svédek szövetségi kapitányát – egyben a Szeged vezetőedzőjét –, Michael Apelgrent kritizálta:

szerinte az is befolyásolta a 35 kapott gólt, hogy az időkéréseknél Apelgren nem beszélt arról, mit kéne csinálni védekezés során.

Nem maradt el a korábban a horvátok elleni mérkőzést időkérés nélkül záró kapitány reakciója: – Minden egyes időkérésnél egyeztetünk a védekezésről, de ezt aligha lehet megérteni, hiszen álneveket használva beszélünk róla – mondta Apelgren, akit a svéd sajtóban is kritizáltak az ötlettelen játékért, ám ő ezzel kapcsolatban azt állította, hogy számos stratégiát kipróbáltak a mérkőzés során, de az izlandiaknak mindenre volt válaszuk.

Ha már időkérés, a svéd Aftonbladet egy másik incidenst is kiemelt ezzel kapcsolatban, egy alkalommal ugyanis Max Darj elkiáltotta magát: „Äckliga jävlar!", amit leginkább úgy lehet magyarra fordítani, hogy „Undorító gazemberek!". A helyi sajtót sokkolta ez a mondat, és nem is felejtette el megkérdezni a beállótól, hogy kire vonatkozott, de ő mindenkit megnyugtatott: ezzel csak a csapattársait akarta felpaprikázni, hogy jobban koncentráljanak – azt ugyanakkor elismerte, hogy talán nem ezeket a szavakat kellett volna használnia.