A magyar csapat edzőjének példátlan tette után kollégája durva kritikát kapott az Eb-n

A svéd válogatottnál a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is nagyobb különbségű sikerhez. Horvátország együttesében a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt. Michael Apelgren – aki a svéd szövetségi kapitányi poszt mellett a Szeged vezetőedzője is – egyszer sem kért időt a férfikézilabda Eb csoportrangadóján, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A horvát válogatottat irányító Dagur Sigurdsson bánatára egyoldalú volt a Svédország elleni rangadó a férfikézilabda Eb-n Fotó: TT News Agency/Andeas Hillergren

A Szeged svéd edzője időkérés nélkül zárta a rangadót

– Nem emlékszem rá, hogy edzői pályafutásom alatt valaha is volt olyan, hogy ne kértem volna időt. Ezen a szinten legalábbis biztosan nem – mondta Apelgren, akinek a döntéséről kérdezte őt leginkább a svéd sajtó. – Természetesen szándékos volt, mert nem akartuk, hogy levegőhöz jussanak – nyilatkozta a svéd kapitány, aki szerint az ellenfél kifárasztása mellett az is haszna volt a döntésének, hogy így legalább nem kap kérdést arról, hogy mi hangzott el az időkérés közben.

Apelgren azt is megjegyezte, hogy a rosszabb gólkülönbség miatt a 2024-es olimpián is pórul járt a svéd válogatott, azóta pedig mindent elkövet, hogy mindig a lehető legtöbb gólos győzelmet arassa. Az Aftonbladet emellett annak is egy külön cikket szentelt, hogy az első félidőben azért kért többször is labdacserét a svéd válogatott, mert Mikael Appelgren minden védésénél az izzadtsága benedvesítette a labdát – Jim Gottfridsson is elismerte, hogy a kapus verejtékezése a probléma forrása, de természetesen a védései miatt így is megéri.

Szomorú horvátok a férfikézilabda Eb-n

Nem a horvát sport fényes napja volt a szerdai, hiszen előbb a férfi-vízilabdaválogatott elveszítette az Olaszország elleni sorsdöntő csoportmérkőzést, így lemaradt az Európa-bajnoki elődöntőről, majd pedig a kézilabdázók is vereséget szenvedtek este. Mindkét gárdánál a játékosok csalódottak, a horvát sajtóorgánumok pedig szintén elkeseredettek voltak, de mások vádolása helyett magukba néztek.

A legnépszerűbb horvát sportlap, a Sportske novosti egyenesen kimondta: amióta Dagur Sigurdsson a szövetségi kapitány (két éve), most irányította a legrosszabbul a csapatát.

A négy magyarországi légiós közül a kapitányhoz hasonlóan Ivan Martinovic és Luka Cindric elismerte, hogy a svédek a játék minden elemében jobbak voltak, de Mario Sostaric is arról beszélt, hogy pontosan az történt a mérkőzésen, amiről előtte megállapodott a horvát válogatott, hogy nem teheti meg.