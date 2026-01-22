kézilabdaférfi kézilabda Ebsvéd férfi kézilabda-válogatotthorvát férfi kézilabda-válogatott

A magyar csapat edzőjének példátlan tette után kollégája durva kritikát kapott az Eb-n

A társházigazda Svédország két ponttal kezdi a magyar érdekeltségű középdöntős csoportot a férfikézilabda Európa-bajnokságon. A svéd válogatott szerdán 33-25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot a malmői csoportkör utolsó játéknapján. A svéd sajtó Michael Apelgren szövetségi kapitány példátlan tettét emelte ki, a horvátok pedig dühösek a sima vereség miatt a férfikézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 8:03
Michael Apelgren egyszer sem kért időt a horvátok ellen Fotó: TT News Agency/Andeas Hillergren
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svéd válogatottnál a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is nagyobb különbségű sikerhez. Horvátország együttesében a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt. Michael Apelgren – aki a svéd szövetségi kapitányi poszt mellett a Szeged vezetőedzője is – egyszer sem kért időt a férfikézilabda Eb csoportrangadóján, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A horvát válogatottat irányító Dagur Sigurdsson bánatára egyoldalú volt a Svédország elleni rangadó a férfikézilabda Eb-n
A horvát válogatottat irányító Dagur Sigurdsson bánatára egyoldalú volt a Svédország elleni rangadó a férfikézilabda Eb-n Fotó: TT News Agency/Andeas Hillergren

A Szeged svéd edzője időkérés nélkül zárta a rangadót

– Nem emlékszem rá, hogy edzői pályafutásom alatt valaha is volt olyan, hogy ne kértem volna időt. Ezen a szinten legalábbis biztosan nem – mondta Apelgren, akinek a döntéséről kérdezte őt leginkább a svéd sajtó. – Természetesen szándékos volt, mert nem akartuk, hogy levegőhöz jussanak – nyilatkozta a svéd kapitány, aki szerint az ellenfél kifárasztása mellett az is haszna volt a döntésének, hogy így legalább nem kap kérdést arról, hogy mi hangzott el az időkérés közben.

Apelgren azt is megjegyezte, hogy a rosszabb gólkülönbség miatt a 2024-es olimpián is pórul járt a svéd válogatott, azóta pedig mindent elkövet, hogy mindig a lehető legtöbb gólos győzelmet arassa. Az Aftonbladet emellett annak is egy külön cikket szentelt, hogy az első félidőben azért kért többször is labdacserét a svéd válogatott, mert Mikael Appelgren minden védésénél az izzadtsága benedvesítette a labdát – Jim Gottfridsson is elismerte, hogy a kapus verejtékezése a probléma forrása, de természetesen a védései miatt így is megéri.

Szomorú horvátok a férfikézilabda Eb-n

Nem a horvát sport fényes napja volt a szerdai, hiszen előbb a férfi-vízilabdaválogatott elveszítette az Olaszország elleni sorsdöntő csoportmérkőzést, így lemaradt az Európa-bajnoki elődöntőről, majd pedig a kézilabdázók is vereséget szenvedtek este. Mindkét gárdánál a játékosok csalódottak, a horvát sajtóorgánumok pedig szintén elkeseredettek voltak, de mások vádolása helyett magukba néztek. 

A legnépszerűbb horvát sportlap, a Sportske novosti egyenesen kimondta: amióta Dagur Sigurdsson a szövetségi kapitány (két éve), most irányította a legrosszabbul a csapatát.

A négy magyarországi légiós közül a kapitányhoz hasonlóan Ivan Martinovic és Luka Cindric elismerte, hogy a svédek a játék minden elemében jobbak voltak, de Mario Sostaric is arról beszélt, hogy pontosan az történt a mérkőzésen, amiről előtte megállapodott a horvát válogatott, hogy nem teheti meg.

A horvátok pénteken Izland, vasárnap Svájc, kedden Szlovénia, szerdán pedig Magyarország ellen lépnek pályára a malmői középdöntőben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu