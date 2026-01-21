vízilabdaOlaszországBelgrád

Olaszország is bejutott a férfivízilabda Eb elődöntőjébe

Az olasz válogatott nagy csatában, 13-10-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes horvát csapatot a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének szerdai zárófordulójában, ezzel utolsóként csatlakozott az elődöntő mezőnyéhez.

Lantos Gábor
2026. 01. 21. 20:45
Olasz öröm Belgrádban, a legjobb négy közé jutottak a férfi vízilabda Eb-n Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar–spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes pedig az ötödik helyért játszik. Az olaszok elsősorban hősies védekezésüknek köszönhették sikerüket, 25 kiállítást ítéltek meg velük szemben, a horvátok viszont ebből csak kilencet tudtak gólra váltani.

Az olaszok a pénteki elődöntőben a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze, a másik ágon a magyar vízilabda-válogatott a görögökkel találkozik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.