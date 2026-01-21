Olaszország is bejutott a férfivízilabda Eb elődöntőjébe

Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar–spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes pedig az ötödik helyért játszik. Az olaszok elsősorban hősies védekezésüknek köszönhették sikerüket, 25 kiállítást ítéltek meg velük szemben, a horvátok viszont ebből csak kilencet tudtak gólra váltani.

Az olaszok a pénteki elődöntőben a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze, a másik ágon a magyar vízilabda-válogatott a görögökkel találkozik.