Fejetlenül rohant a vesztébe a magyar válogatott a szlovénok ellen

Nem találja a játékát a magyar válogatott az idei kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. A csoportkörben az első két, papíron könnyebb mérkőzés után egyre messzebb kerül a remélt, de lassan már a hivatalosan kitűzött céljától is. Valami hiányzik, ezt pedig a lapunknak nyilatkozó játékosok is elmondták a Szlovénia ellen elszenvedett 35-32-es vereség után. Egyelőre csak körvonalazódik, hogy pontosan mi.

A magyar válogatottban Imre Bence nyolc lövéséből nyolc gólt szerzett, ezzel ő volt a legeredményesebb magyar a szlovénok ellen Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott fejetlenül rohant a vesztébe

Harminckét gólt dobni az Eb középdöntőjében megsüvegelendő teljesítmény, ugyanakkor harmincötöt kapni már önmagában magyarázatot ad a vereségre. Vasárnap, a szlovénok ellen ezúttal a kapuból sem érkezett meg az a plusz támogatás, amely eddig a nehéz pillanatokban rendre kihúzta a csávából a válogatottat. Palasics Kristóf mindössze öt védést mutatott be, összességében a lövések kevesebb mint 17 százalékát hárította. Ebben komoly szerepe volt annak is, hogy a torna elején feszesen és hatékonyan működő védekezésnek legfeljebb az első félidőben volt nyoma, a második játékrészben már alig.

A hét a hat elleni játék jól működött az első félidőben, még akkor is, ha utána kaptunk egy-két gyors, illetve üres kapus gólt. A védekezésünk is feszes volt, meg tudtuk őket állítani, segíteni tudtunk a kapusoknak, a második félidőben azonban ez egyáltalán nem működött, főleg az első tíz percben. Utána már az önbizalmunk sem volt a helyén. Csalódottak vagyunk, mert küzdöttünk, de sajnos néha azt éreztem, hogy fej nélkül rohanunk előre. Fiatalok vagyunk, főleg a támadásban szereplő játékosok, magamat is beleértve, és időnként nagyon felelőtlen döntéseket hoztunk. Persze hajtott a szívünk, akartunk, csak sajnos a fejünk nem volt mindig a helyén

– fogalmazott a lefújás után Imre Bence.

A mérkőzés összefoglalójából és a találkozót követő interjúkból kiderül, hogy a magyar válogatott játékosai milyen reményekkel vágnak neki a folytatásnak.

A vasárnapi játéknap további mérkőzésein Izland gyakorlatilag végig vezetve leiskolázta a házigazda svédeket, és 35–27-re nyert, míg a horvátok az ismét nagyot küzdő svájciak ellen győztek 28–24-re. Két fordulóval a középdöntő vége előtt válogatottunknak már csak matematikai esélye maradt az elődöntőbe jutásra. Ahhoz, hogy az ötödik helyért játszhasson, a hátralévő két körben le kell győznie a svédeket (kedd, 20.30) és a horvátokat (szerda, 18.00), miközben a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia. A szövetség által kitűzött nyolc közé jutáshoz szintén bravúrra van szükség.