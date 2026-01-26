férfi kézilabda EbImre Benceférfi kézilabda válogatottMagyarországSzlovénia

Fejetlenül rohant a vesztébe a magyar válogatott a szlovénok ellen

Nem találja a ritmust a nemzeti csapat a kézilabda Európa-bajnokság malmői középdöntőjében, a szlovénok elleni 35-32-es vereség után bravúr kell a minimális célkitűzés eléréséhez is. A magyar válogatott játékában ezúttal is megvoltak a jó periódusok, ám a hibák száma és a koncentráció hiánya végül eldöntötte a mérkőzést.

Kibédi Péter
2026. 01. 26. 5:25
A második félidőben padlót fogott a magyar válogatott Szlovénia ellen
A második félidőben padlót fogott a magyar válogatott Szlovénia ellen Fotó: Szabó Miklós Forrás: Nemzeti Sport
Nem találja a játékát a magyar válogatott az idei kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. A csoportkörben az első két, papíron könnyebb mérkőzés után egyre messzebb kerül a remélt, de lassan már a hivatalosan kitűzött céljától is. Valami hiányzik, ezt pedig a lapunknak nyilatkozó játékosok is elmondták a Szlovénia ellen elszenvedett 35-32-es vereség után. Egyelőre csak körvonalazódik, hogy pontosan mi.

A magyar válogatottban Imre Bence nyolc lövéséből nyolc gólt szerzett, ezzel ő volt a legeredményesebb magyar a szlovénok ellen
A magyar válogatottban Imre Bence nyolc lövéséből nyolc gólt szerzett, ezzel ő volt a legeredményesebb magyar a szlovénok ellen Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott fejetlenül rohant a vesztébe

Harminckét gólt dobni az Eb középdöntőjében megsüvegelendő teljesítmény, ugyanakkor harmincötöt kapni már önmagában magyarázatot ad a vereségre. Vasárnap, a szlovénok ellen ezúttal a kapuból sem érkezett meg az a plusz támogatás, amely eddig a nehéz pillanatokban rendre kihúzta a csávából a válogatottat. Palasics Kristóf mindössze öt védést mutatott be, összességében a lövések kevesebb mint 17 százalékát hárította. Ebben komoly szerepe volt annak is, hogy a torna elején feszesen és hatékonyan működő védekezésnek legfeljebb az első félidőben volt nyoma, a második játékrészben már alig.

A hét a hat elleni játék jól működött az első félidőben, még akkor is, ha utána kaptunk egy-két gyors, illetve üres kapus gólt. A védekezésünk is feszes volt, meg tudtuk őket állítani, segíteni tudtunk a kapusoknak, a második félidőben azonban ez egyáltalán nem működött, főleg az első tíz percben. Utána már az önbizalmunk sem volt a helyén. Csalódottak vagyunk, mert küzdöttünk, de sajnos néha azt éreztem, hogy fej nélkül rohanunk előre. Fiatalok vagyunk, főleg a támadásban szereplő játékosok, magamat is beleértve, és időnként nagyon felelőtlen döntéseket hoztunk. Persze hajtott a szívünk, akartunk, csak sajnos a fejünk nem volt mindig a helyén

– fogalmazott a lefújás után Imre Bence.

A mérkőzés összefoglalójából és a találkozót követő interjúkból kiderül, hogy a magyar válogatott játékosai milyen reményekkel vágnak neki a folytatásnak.

A vasárnapi játéknap további mérkőzésein Izland gyakorlatilag végig vezetve leiskolázta a házigazda svédeket, és 35–27-re nyert, míg a horvátok az ismét nagyot küzdő svájciak ellen győztek 28–24-re. Két fordulóval a középdöntő vége előtt válogatottunknak már csak matematikai esélye maradt az elődöntőbe jutásra. Ahhoz, hogy az ötödik helyért játszhasson, a hátralévő két körben le kell győznie a svédeket (kedd, 20.30) és a horvátokat (szerda, 18.00), miközben a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia. A szövetség által kitűzött nyolc közé jutáshoz szintén bravúrra van szükség.

A középdöntő II. csoport állása, 2. fordulóután: 
1. Izland 4 pont (88-80), 
2. Svédország 4 (95-91), 
3. Szlovénia 4 (104-102), 
4. Horvátország 4 (83-86), 
5. Magyarország 1 (84-88), 
6. Svájc 1 (88-95)

Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, amíg tart a középdöntő, utána viszont elsősorban az egymás elleni eredmények döntenek. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A harmadik, keddi forduló párosítása: Svájc-Izland (15.30), Szlovénia-Horvátország (18), Svédország-Magyarország (20.30)

 

 

 

 

