Mindenki a Veszprém leendő kapusáról beszél, aki Eb-elődöntőbe védte a dánokat

Az utolsó húsz perc előtt még csak egy góllal vezető Dánia egy 8-2-es sorozattal tett pontot a németek elleni összecsapás végére, s bár Mathias Gidsel és Simon Pytlick is nyolc gólig jutott, egyértelműen Emil Nielsen volt a 31-26-os dán sikerrel véget ért találkozó hőse.

Emil Nielsennel nem bírtak a németek a kézilabda Eb-n Fotó: Bo Amstrup/MTI/EPA/Ritzau

Kézilabda Eb: Emil Nielsen volt a hős

A 28 esztendős dán kapust – aki idén nyártól a Veszprémnél folytatja pályafutását – megválasztották a mérkőzés legjobbjának, és nem véletlenül: az első húsz percben öt védéssel alapozta meg a dánok korai háromgólos előnyét, s az első félidő hátralévő felében kissé a saját szintje alá esett vissza, a fordulást követően több olyan védést is bemutatott, melyek kulcsfontosságú pillanatokban érkeztek.

Az EHF nem véletlenül tette fel azt a kérdést a mérkőzésről szóló cikkében, hogy ki lesz képes megállítani a dánokat, ha Nielsen ilyen szinten teljesít.

– Az utolsó 15-20 percben Emil Nielsen fantasztikus volt. Elég jó lehetőségeket alakítottunk ki, de ő kiválóan védett, és emiatt is veszítettük el a meccset. Így is büszke vagyok a srácokra, mert nagyszerűen játszottak, sajnos ez nem volt elég Dánia legyőzéséhez – mondta Alfred Gislason, a németek szövetségi kapitánya.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, amelynek nagy részében remekül védekeztek a németek, mi pedig az első 35-40 percben sokat szenvedtünk. Az utolsó 20 percben aztán sikerült támadásban is feljavulni. Emil Nielsen? Nagy szükségünk van rá, ugyanakkor ma nagy elismerés jár a védelmünknek is, nagyon keményen dolgozott mindenki – értékelt a dánokat irányító Nikolaj Jacobsen.

A mérkőzés összefoglalója:

A németek váratlan döntése a dánokat is meglepte

A németeknél meglepetésre nem Andreas Wolff, hanem David Späth kezdett a kapuban, utólag a dánok is elismerték, hogy ez alaposan meglepte őket, s bár a Löwen játékosa jól helytállt, Nielsennel jelenleg aligha lehet felvenni a versenyt.

A szerdai utolsó fordulót követően kialakulhat hármas pontegyenlőség a németek, a címvédő franciák és a dánok között, ám az utóbbiaknak kedvezne, hiszen korábban a francia válogatottat is legyőzték, így az ő helyük már biztos az Európa-bajnokság elődöntőjében. Ezzel az is eldőlt, hogy ebből a csoportból már csak a németeknek és a franciáknak maradt esélyük a legjobb négy közé kerülésre.