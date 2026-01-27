kézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Kerülgették a felháborító bírói döntést, végül a magyar csapatkapitány elmondta a véleményét

Bravúrra hajtott a magyar válogatott, amely a házigazda svédekkel csapott össze a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, Malmőben. Egy félidő után volt is minek örülni, vezetett Chema Rodríguez csapata, amely végig tartotta a lépést a skandinávokkal. Sőt, a győzelemért is támadott, de végül – egy nehezen magyarázható bírói ítélet eredményeképp is – 32-32 lett a vége, ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott nem kerülhet a legjobb nyolc közé az Eb-n. A keddi mérkőzés után Szita Zoltán, majd Sipos Adrián értékelt.

Szita Zoltán (30) sem értette a bírói ítéletet a végén Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Nagy feladat várt a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében még nyeretlen magyar válogatottra: a 3. forduló keddi mérkőzésén a házigazda svédekkel nézett farkasszemet, akik az első négy találkozójukat megnyerték az Eb-n, Izland ellen viszont váratlan, ráadásul nagy pofonba szaladtak bele. A 35-27-es vereség után egy céljuk lehetett a svédeknek, hogy kiköszörüljék a csorbát.

Bravúrpont a magyar válogatottól a svédek ellen, bár kicsit keserű a szájízünk
Bravúrpont a magyar válogatottól a svédek ellen, bár kicsit keserű a szájízünk Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Egy megnyert félidő után döntetlent ért el a svédek ellen a magyar válogatott

A mieink a 2009-es vb óta nem győzték le a sárga-kékeket, így az ő szemükben tökéletes ellenfélnek tűnhetett az Eb-n csalódásokat átélő magyar válogatott. Ám a játék képe nagyon más volt, mint amire a svédek számítottak. Chema Rodríguez csapata alig-alig hibázott, ennek is köszönhetően tartotta a lépést velük, sőt, Imre Bence és Rosta Miklós megállíthatatlan volt, az első félidő 16-14-gyel a magyaroké lett. 

A második elején is a mieinknek járt a taps, akik három góllal elhúztak, Bóka Bendegúz kétperces kiállítása azonban megtörte a lendületet, és a 38. percben már a svédek vezető, huszadik gólját ünnepelte a Malmö Aréna közönsége. Rossz csere miatt Imre Bencét küldték le újabb két percre, a skandinávok azonban nem tudtak meglépni, fej fej mellett haladt a két csapat. Általában a svédek vezettek, de az 56. percig egy gólnál nem volt nagyobb a különbség, akkor néhány pillanaton keresztül kettő volt közte a hazaiak javára, az 58. percre ismét egyenlő volt az állás. Fél perccel a vége előtt a győzelemért támadtunk, de a kapusba lőttük a labdát, 32-32 lett a vége. 

Az idő lejártával azonban nem fejeződött be a meccs, Szita Zoltánnal szemben belül védekeztek a svédek, de nehezen magyarázható módon, videózás után nem ítéltek hetest a magyar válogatottnak, amely már nem végezhet a legjobb nyolc között az Eb-n.

Szita küzdelmes meccsről beszélt, bírói tévedésről nem

A „sértett”, Szita Zoltán értékelt először az M4 Sport helyszíni tudósítójának, azonban a felháborító bírói döntés nem került szóba.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, amit az edző kért tőlünk, azt teljesítettük, és ez az eredménye. Küzdöttünk végig, hatvan percen keresztül egymásért, aki bejött a kispadról mindenki hozzá tudott tenni. Pala (Palasincs Kristóf – a szerk.) megint fantasztikusan védett – vélekedett a Wisla Plock játékosa. – Külön hangsúlyt fektettünk a visszarendeződésre, annak a megszervezésére, bár a második félidőben becsúszott egy-két hiba, de ez ilyen. Próbáljuk a legjobbunkat nyújtani és a legtöbbet kihozni az összes mérkőzésből.

Az M4 Sport riportere a többi játékost és Chema Rodríguez szövetségi kapitányt sem kérdezte meg a mérkőzést lezáró vitatott jelenetről. Sipos Adrián a Magyar Nemzetnek elmondta a véleményét.

 

