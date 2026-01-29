kézilabdakézilabda ebhorvát férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Szégyent emlegetnek a horvát kéziválogatottnál, ehhez a magyaroknak is lehetne pár szavuk

A horvát válogatott Magyarország legyőzésével elődöntőbe jutott a férfikézilabda Európa-bajnokságon. Az egyik legismertebb dán szakértőre rácáfolva Horvátország javarészt ünnepel, de azért nem felhőtlen az öröm. Egy sérülés és a sűrű menetrend miatt borult ki az egyik horvát a kézilabda Eb-n a szerdai siker után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 6:14
260128 A Magyarország–Horvátország középdöntős mérkőzés kisebb lökdösődéssel zárult a kézilabda Eb-n
A Magyarország–Horvátország középdöntős mérkőzés kisebb lökdösődéssel zárult a kézilabda Eb-n Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott az Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának utolsó fordulójában 27-25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól. A végül a kontinenstornát 10. helyen záró Magyarországnak komolyabb téttel már nem bírt ez a találkozó, a horvátok ugyanakkor ezzel bejutottak a kézilabda Eb elődöntőjébe, ahol Németországgal találkoznak a dániai Herningben. 

David Mandic Horvátország sikerének örült, a kézilabda Eb menetrendje miatt bosszankodott Magyarország legyőzése után
David Mandic Horvátország sikerének örült, a kézilabda Eb menetrendje miatt bosszankodott Magyarország legyőzése után. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A mérkőzés utolsó pillanataiban a Fazekas Gergő ellen elkövetett szabálytalanság miatt kisebb lökdösődés alakult ki a pályán, de miután lecsillapodtak a kedélyek, a Dagur Sigurdsson vezette horvát játékosok önfeledten ünnepeltek a szurkolóik előtt. A dulakodásról a horvát sajtó is megemlékezett, de nem ez az egyetlen, amely miatt nem teljes az öröm délnyugati szomszédainknál.

Palasicsék csapattársa a sűrű menetrendre panaszkodott

Arról már a találkozó előtt elkeseredve írtak a horvátok, hogy a balátlövő, Zvonimir Srna sérülés miatt kimaradt a magyarok elleni keretből, ám később az is kiderült, hogy izomszakadás miatt akár több hónapot, így a kézilabda Eb folytatását is ki kell hagynia. Ezenkívül leginkább a torna menetrendjével volt gondja Horvátországnak: a találkozó előtt a szakértőként dolgozó korábbi olimpiai és világbajnok Igor Vori is mérgelődött a program sűrűsége miatt, ami a sérülésveszély mértékét is növeli, majd Magyarország legyőzése után a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató német Melsungen balszélsője, David Mandic is kifakadt.

– A menetrend egy szégyen! Tegnap játszottunk, ma játszottunk, holnap pedig négy és fél órát utazunk. 

Ez őrültség! Nem értem, hogyan lehet egy ilyen nagy tornát így megszervezni! Ezért vannak a sérülések, vagyis a játékosok fizetik meg az árát.

Ráadásul aztán a mérkőzésnapon lasagnét adnak ebédre. Mégis hogyan tudnánk mi, sportolók, ilyet enni?! Meg kellene nézni a horvátországi versenyeket, és talán tanulhatnának belőlük – nyilatkozta a horvát Mandic.

A fáradtságra a magyar játékosok is kitértek a találkozót követő nyilatkozataikban, de a program sűrűségét ők nem igazán kritizálták, pedig megtehették volna: míg a horvátok kedden és szerdán is 18 órakor kezdtek, addig a Chema Rodríguez-legénység a svédek elleni döntetlent kedden 20.30-tól érte el, azaz két és fél órával kevesebbet pihenhetett a szerdai riválisnál.

Tévedett a dán szakértő Horvátországról

Korábban a Rapid Sportban mi is kitértünk arra, hogy a malmői középdöntős csoport továbbjutói hátrányban lesznek a herningi hatoséhoz képest, hiszen utóbbiaknak a csütörtök nem utazással fog telni. Erről is beszélt az elismert dán kézilabda-szakértő, Rasmus Boysen, aki azt is nehezményezte, hogy a középdöntős csoport utolsó fordulójában nem egyszerre kezdődtek a mérkőzések, így előfordulhatott volna az is, hogy a később pályára lépő válogatottak a korábbi eredmények ismeretében taktikáznak.

Boysenről nem mellesleg a horvátok is külön cikkben írnak, de más okból. 

A dán szakértő az Európa-bajnokság előtt úgy vélte, hogy Horvátország fogja a torna legnagyobb csalódását okozni – ehhez képest a svédek elleni csoportkörös vereség után mind a négy középdöntős mérkőzését megnyerve jutott a legjobb négy közé.

Mint kiderült, a horvátok a malmői szállodájukban Boysen jóslatát kiragasztották az egyik közös helyiség ajtajára, hogy ezzel motiválják magukat. Utólag a dán elemző is tudott önkritikusan nevetni ezen.

Megjegyzendő, Izland és Dánia elődöntős szereplése mellett Matias Gidsel remeklését és a svájciak által okozott pozitív meglepetést is jól jósolta meg Rasmus Boysen.

Férfikézilabda Eb, a herningi döntő hétvége programja

péntek:

az 5. helyért:

  • Svédország–Portugália 15.00

elődöntő:

  • Horvátország–Németország 17.45
  • Dánia–Izland 20.30

vasárnap:

  • a 3. helyért 15.15
  • döntő 18.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu