Szégyent emlegetnek a horvát kéziválogatottnál, ehhez a magyaroknak is lehetne pár szavuk

A magyar férfi-kézilabdaválogatott az Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának utolsó fordulójában 27-25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól. A végül a kontinenstornát 10. helyen záró Magyarországnak komolyabb téttel már nem bírt ez a találkozó, a horvátok ugyanakkor ezzel bejutottak a kézilabda Eb elődöntőjébe, ahol Németországgal találkoznak a dániai Herningben.

David Mandic Horvátország sikerének örült, a kézilabda Eb menetrendje miatt bosszankodott Magyarország legyőzése után. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A mérkőzés utolsó pillanataiban a Fazekas Gergő ellen elkövetett szabálytalanság miatt kisebb lökdösődés alakult ki a pályán, de miután lecsillapodtak a kedélyek, a Dagur Sigurdsson vezette horvát játékosok önfeledten ünnepeltek a szurkolóik előtt. A dulakodásról a horvát sajtó is megemlékezett, de nem ez az egyetlen, amely miatt nem teljes az öröm délnyugati szomszédainknál.

Palasicsék csapattársa a sűrű menetrendre panaszkodott

Arról már a találkozó előtt elkeseredve írtak a horvátok, hogy a balátlövő, Zvonimir Srna sérülés miatt kimaradt a magyarok elleni keretből, ám később az is kiderült, hogy izomszakadás miatt akár több hónapot, így a kézilabda Eb folytatását is ki kell hagynia. Ezenkívül leginkább a torna menetrendjével volt gondja Horvátországnak: a találkozó előtt a szakértőként dolgozó korábbi olimpiai és világbajnok Igor Vori is mérgelődött a program sűrűsége miatt, ami a sérülésveszély mértékét is növeli, majd Magyarország legyőzése után a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató német Melsungen balszélsője, David Mandic is kifakadt.

– A menetrend egy szégyen! Tegnap játszottunk, ma játszottunk, holnap pedig négy és fél órát utazunk.

Ez őrültség! Nem értem, hogyan lehet egy ilyen nagy tornát így megszervezni! Ezért vannak a sérülések, vagyis a játékosok fizetik meg az árát.

Ráadásul aztán a mérkőzésnapon lasagnét adnak ebédre. Mégis hogyan tudnánk mi, sportolók, ilyet enni?! Meg kellene nézni a horvátországi versenyeket, és talán tanulhatnának belőlük – nyilatkozta a horvát Mandic.

A fáradtságra a magyar játékosok is kitértek a találkozót követő nyilatkozataikban, de a program sűrűségét ők nem igazán kritizálták, pedig megtehették volna: míg a horvátok kedden és szerdán is 18 órakor kezdtek, addig a Chema Rodríguez-legénység a svédek elleni döntetlent kedden 20.30-tól érte el, azaz két és fél órával kevesebbet pihenhetett a szerdai riválisnál.