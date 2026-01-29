kézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatottChema Rodríguez

Önámításra nincs szükség, kisebb csalódás a kézilabda Eb tizedik helyezése

Az előzetes várakozásoktól elmaradva a tizedik helyen végzett a magyar férfikézilabda-válogatott a svédországi Európa-bajnokságon. A kézilabda Eb sok tanulsággal szolgált, s az is tény, hogy nem sikerült megismételni az elmúlt évek ennél sikeresebb produkcióit.

Lantos Gábor
2026. 01. 29. 4:45
Sipos Adrián (elöl) és Bodó Richárd pacsizik a magyar szurkolókkal Malmőben Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ha szigorúan a tényeket nézzük, akkor mindössze két győzelmet ért el a magyar válogatott ezen a kézilabda Eb-n, a lengyelek és az olaszok ellen. Mindkét csapatot a csoportküzdelmek során, az Eb elején vertük meg. Ez volt az a két mérkőzés, amelyet mindenképpen hoznia kellett a magyaroknak ahhoz, hogy a középdöntőben játszhassanak. Innentől kezdve azonban a hátralévő öt találkozón nem tudott nyerni Chema Rodríguez együttese, s ez mindenképpen fájdalmas tény. Izland, Szlovénia és Horvátország legyőzött bennünket, Svájc és Svédország ellen két döntetlent játszott a csapat.

kézilabda Eb
A kézilabda Eb tizedik helyezettje, a magyar válogatott Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hiányérzet a kézilabda Eb-n

Elég jelentős hiányérzettel utazhat haza minden magyar Svédországból. A legfájóbb két meccs a svájciak és a szlovénok elleni ütközet volt. Svájccal szemben jó lett volna nyerni, helyette egy rettenetesen hektikus meccsen értünk el döntetlent úgy, hogy a mérkőzés jelentős részében a svájciak vezettek - egyszer hét góllal is. A szlovén mérkőzésen viszont az első félidőben szinte tökéletesen játszottunk, ott a második félidő nem hozta meg a hőn áhított sikert. 

A házigazda svédeket voltaképp mi ütöttük el a négy közé jutástól azzal, hogy ellenük is döntetlent értünk el - az is egy nyerhető meccs volt a magyaroknak.

A végére teljesen elfogyott az erő, bár a vb-ezüstérmes horvátokkal szemben 40 percen át álltuk a sarat, a vége mégis az lett, hogy a tavalyi vb-ezüstérmes nyert ellenünk két góllal.

Most már minden élesbe fordul

Fontos tudni, hogy ebben az olimpiai ciklusban ez volt az utolsó olyan világverseny, amely nem kapcsolódott közvetlenül a 2028-as nyári olimpiai játékokhoz. Innentől kezdve minden élesben megy majd. Az első lépést májusban kell megtenni, amikor egy ma még ismeretlen ellenféllel szemben ki kell vívni a 2027-es németországi világbajnokságra szóló kvalifikációt. 

Imre Bence volt a magyar válogatott egyik legjobbja a svédek ellen
Imre Bence a magyar válogatott egyik legjobbja volt ezen az Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Azon a vb-n az első hétben kellene végezni, ez biztosan olimpiai selejtezőt ér majd. Ha ez nem sikerül, a 2028-as svájci-spanyol-portugál rendezésű Európa-bajnokságon nyílik még erre lehetőség. A mögöttünk hagyott Eb-t akár úgy is nézhetjük, hogy a szakvezetésnek ez volt az utolsó lehetősége a kísérletezésre. Az azonban mindenképpen fájó, hogy a legutóbbi Eb-n elért ötödik helyezés megismétlésére esély sem mutatkozott. Pedig erre az Eb-re tényleg álomsorsolást kaptak a magyarok. Gondoljunk csak abba bele, hogy a másik ágon olyan csapatok tobzódtak, mint a dán, a norvég, a portugál, a német, a francia vagy éppen a spanyol. Ehhez képest a magyarok ága és középdöntős csoportja sokkal könnyebb volt, mégsem sikerült a lécet megugrani.

Javul de még mindig nem az igazi a 7 a 6 (7 az 5) elleni játék

Nehezen feledhető, hogy a 2025-ös világbajnokság negyeddöntőjét milyen szerencsétlen körülmények között vesztette el a magyar csapat, s ezen a horvátok elleni összecsapáson mennyire nem ment a 7 a 6 vagy a 7 az 5 elleni játék. Ehhez képest ebben a játékszegmensben javult a magyarok játéka, de a tökéletestől még nagyon messze vagyunk. Egy-egy mérkőzésen szinte demoralizálóan hatott a sok üres kapus gól - a szlovénok ellen elvesztett összecsapáson hat ilyet is kaptunk. Szintén levonható következtetés, hogy ezen az Európa-bajnokságon a magyarok egyfélidős csapatnak bizonyultak.

Több mérkőzés első játékrészében is sokkal jobban játszottunk, mint a másodikban. Sőt, ennél is beszédesebb adat, hogy a hét Eb-mérkőzés közül öt találkozón a szünetben a magyar csapat vezetett, csupán Izland és Svájc ellen nem sikerült előnnyel a szünetre menni.

De még Izland ellen is 14-14 volt az első félidő, tehát itt is a második játékrészben vesztettük el a meccset és a fonalat. A svájci csapattal szemben viszont az első félidő volt a katasztrófa (14-20), a folyatatás viszont legjobb második 30 percünket hozta ezen az Európa-bajnokságon.

Tovább szűkül az olló, egyre veszélyesebbek az ellenfelek

Azt az Eb előtt is tudni lehetett, hogy ez a versenysorozat a sportág legkeményebb és legkiemelkedőbb világversenye. A mögöttünk hagyott két hétben azt is láthattuk, hogy a középmezőny alsó felének csapatai megkezdték a felzárkózást. Az eredmények ismeretében Szerbia Németország ellen aratott győzelme, vagy a feröeri csapat fejlődése mindenképpen figyelemreméltó, egyben figyelmeztető jel a magyaroknak is, hogy egyetlen percig sem szabad hátradőlni. 

Malmö, 2026. január 23. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének második csoportjának első fordulójában játszott Svájc - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 23-án. MTI/Hegedüs Róbert
Chema Rodríguez iránt töretlen a bizalom Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A mieinkre márciusban és májusban várnak feladatok. Előbb egy rövid összetartás után játszott felkészülési mérkőzések következnek, májusban viszont a vb-selejtezők jönnek. Azzal, hogy az Eb-n a tizedik helyen végeztünk, viszonylag kellemes a helyzetünk a 2027-es kvalifikációt illetően. Egyetlen olyan csapat van, amelyet mindenképpen el kellene kerülni, ez pedig a szerb együttes. Csak nem lesz olyan balszerencsénk, hogy éppen őket sodorja utunkba a sors.

Három izlandi edző a legjobb négy között

Az Eb herningi végjátékába tehát a horvát, az izlandi, a dán és a német csapat jutott be. Figyelemreméltó, hogy a négy elődöntőbe jutott együttesből háromnak izlandi edzője van, csak a négyszeres világbajnok dán együttes kispadján nem izlandi tréner ül. A németeknél Alfred Gislason. a horvátoknál Dagur Sigurdsson, az izlandiaknál Snorri Steinn Guðjónsson. Ebből a szempontból csak a dán Nikolaj Jacobsen lóg ki a sorból. 

A franciák bukása, a spanyol csapat teljes csődje ennek az Európa-bajnokságnak a két legnagyobb meglepetése. Aligha gondolta volna bárki is, hogy a francia csapat a legjobb hatba sem tud bejutni.

Hogy mennyire kiegyenlítettek az erőviszonyok, arra pedig a legjobb példa, hogy a középdöntőben remekül játszó németek a kiesés szélére sodródtak a szerbek ellen elszenvedett csoportbeli vereséggel. Ami pedig a magyarok szövetségi kapitányát, Chema Rodríguezt illeti: az ő irányába töretlen a bizalom - legalábbis erről beszélt az MKSZ elnöke, Ilyés Ferenc. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a mostani tizedik helyezés után mindenki reálisan értékeljen. Az önámításra ebben az esetben sincs szükség, mert az soha nem kifizetődő.

A mérkőzés összefoglalóját, a magyar játékosok és az MKSZ elnökének nyilatkozatát itt tudja megnézni.

Az Európa-bajnokságon pénteken az ötödik helyért a svéd válogatott a portugál csapattal csap össze, majd jönnek az elődöntők. Dánia Izlanddal, Horvátország pedig Németországgal játszik a döntőbe jutásért.

