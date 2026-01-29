Önámításra nincs szükség, kisebb csalódás a kézilabda Eb tizedik helyezése

Ha szigorúan a tényeket nézzük, akkor mindössze két győzelmet ért el a magyar válogatott ezen a kézilabda Eb-n, a lengyelek és az olaszok ellen. Mindkét csapatot a csoportküzdelmek során, az Eb elején vertük meg. Ez volt az a két mérkőzés, amelyet mindenképpen hoznia kellett a magyaroknak ahhoz, hogy a középdöntőben játszhassanak. Innentől kezdve azonban a hátralévő öt találkozón nem tudott nyerni Chema Rodríguez együttese, s ez mindenképpen fájdalmas tény. Izland, Szlovénia és Horvátország legyőzött bennünket, Svájc és Svédország ellen két döntetlent játszott a csapat.

A kézilabda Eb tizedik helyezettje, a magyar válogatott Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hiányérzet a kézilabda Eb-n

Elég jelentős hiányérzettel utazhat haza minden magyar Svédországból. A legfájóbb két meccs a svájciak és a szlovénok elleni ütközet volt. Svájccal szemben jó lett volna nyerni, helyette egy rettenetesen hektikus meccsen értünk el döntetlent úgy, hogy a mérkőzés jelentős részében a svájciak vezettek - egyszer hét góllal is. A szlovén mérkőzésen viszont az első félidőben szinte tökéletesen játszottunk, ott a második félidő nem hozta meg a hőn áhított sikert.

A házigazda svédeket voltaképp mi ütöttük el a négy közé jutástól azzal, hogy ellenük is döntetlent értünk el - az is egy nyerhető meccs volt a magyaroknak.

A végére teljesen elfogyott az erő, bár a vb-ezüstérmes horvátokkal szemben 40 percen át álltuk a sarat, a vége mégis az lett, hogy a tavalyi vb-ezüstérmes nyert ellenünk két góllal.

Most már minden élesbe fordul

Fontos tudni, hogy ebben az olimpiai ciklusban ez volt az utolsó olyan világverseny, amely nem kapcsolódott közvetlenül a 2028-as nyári olimpiai játékokhoz. Innentől kezdve minden élesben megy majd. Az első lépést májusban kell megtenni, amikor egy ma még ismeretlen ellenféllel szemben ki kell vívni a 2027-es németországi világbajnokságra szóló kvalifikációt.

Imre Bence a magyar válogatott egyik legjobbja volt ezen az Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Azon a vb-n az első hétben kellene végezni, ez biztosan olimpiai selejtezőt ér majd. Ha ez nem sikerül, a 2028-as svájci-spanyol-portugál rendezésű Európa-bajnokságon nyílik még erre lehetőség. A mögöttünk hagyott Eb-t akár úgy is nézhetjük, hogy a szakvezetésnek ez volt az utolsó lehetősége a kísérletezésre. Az azonban mindenképpen fájó, hogy a legutóbbi Eb-n elért ötödik helyezés megismétlésére esély sem mutatkozott. Pedig erre az Eb-re tényleg álomsorsolást kaptak a magyarok. Gondoljunk csak abba bele, hogy a másik ágon olyan csapatok tobzódtak, mint a dán, a norvég, a portugál, a német, a francia vagy éppen a spanyol. Ehhez képest a magyarok ága és középdöntős csoportja sokkal könnyebb volt, mégsem sikerült a lécet megugrani.