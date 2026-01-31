Sorsoltak, de csak később derül ki kivel játszanak a magyarok a világbajnokságért

A vb-selejtező herningi sorsolásán eldőlt, hogy a magyar férfikázilabda-válogatott a Szerbia–Litvánia párharc győztese ellen kvalifikálhat a jövő évi németországi tornára. A magyar válogatott május közepén lép majd pályára.
A magyar válogatott májusban harcolhat a kijutásért
A márciusban esedékes Szerbia–Litvánia párharc továbbjutója a következő körben május 13-án vagy 14-én látja vendégül a magyar csapatot, a visszavágót pedig május 16-án vagy 17-én rendezik Magyarországon. A párharc győztese kijut a németországi, 32 csapatos világbajnokságra.
A 2027-es világbajnokságon Európából tizenhat válogatott szerezhet indulási jogot. Németország rendezőként, Dánia címvédőként már tagja a mezőnynek. Ide csatlakozhatott volna az idei Európa-bajnokság első négy helyezettje is, mivel azonban a németek és a dánok vívják a finálét, az elődöntő két vesztese, Horvátország és Izland mellett az 5. helyezett Portugália és a 6. helyezett Svédország is kijutott a világbajnokságra. A világbajnokságra Bahrein, Japán, Kuvait, Katar, Argentína, Brazília, Chile, Uruguay, Algéria, Angola, a Zöld-foki Köztársaság, Egyiptom, Tunézia és az Egyesült Államok már biztosította részvételét.
A 30. férfi kézilabda-világbajnokságot 2027. január 13–31. között rendezik meg Kölnben, Münchenben, Kielben, Hannoverben, Magdeburgban és Stuttgartban, 32 csapat részvételével. A németországi vb győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon.
A vb-selejtező párosítása:
Észak-Macedónia-Szlováki/Ukrajna,
Feröer-Bosznia/Hercegovina,
Franciaország-Csehország,
Svájc-Olaszország,
Szlovénia-Montenegró/Finnország,
Magyarország-Szerbia/Litvánia,
Spanyolország-Grúzia/Izrael,
Hollandia-Görögörszág/Belgium ,
Norvégia-Törökország/Románia,
Ausztria-Lengyelország/Lettország.
