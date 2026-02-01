Dánia beírhatja magát a történelemkönyvbe, Németország tízéves átkot törne meg

Németország harcolta ki elsőként döntős szereplését a 2026-os kézilabda Európa-bajnokságon. A csoportmásodikként érkező németek a pénteki elődöntőben a „magyaros” csoport első helyén záró Horvátország ellen léptek pályára. Az egész találkozóra igaz volt, hogy nagy iramban zajlott, az első félidőben igazi ki-ki ütközet volt. A 17-15-ös félidei előnye után azonban a második játékrészben állva hagyta a horvátokat Németország, amely hétgólos előnyre is szert tett, végül 31-28-ra nyert. A második elődöntős párharc a makulátlan középdöntős eredménysort produkáló Dánia és a torna titkos favoritjának tartott Izland szereplésével zajlott. Hogyha a német–horvát meccsről elmondható volt, hogy jó iramban játszottak, akkor utóbbi találkozón ez hatványozott igaz volt. Az izlandiak nagyon jól tartották magukat, többször is vezettek, a felek végül 14-13-as dán előnnyel fordultak. A második játékrészben fokozatosan növelni tudta a nyomást Dánia a fáradó és egyre többet hibázó Izland ellen, így végül a társházigazda 31-28-ra darálta be ellenfelét, és jutott a fináléba.

Mathias Gidsel az Európa-bajnokság elődöntőjében is parádézott: hét lövésből hét gólt szerzett. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Wolff szerint más mentalitás kell, mint az olimpiai döntőben

Németország hosszú negatív sorozatot törne meg: tíz éve nem tudott hivatalos meccset nyerni Dánia ellen a német válogatott. A 2016-os siker óta hét vereséget számlálnak a németek a dánok ellen, közte a mostani Eb középdöntőjében játszott 26-31-es meccset.

Andreas Wolff már hazája Európa-bajnoki rekordereként léphet pályára. A német 42 Eb-meccsen állt a kapuban karrierje során.

Természetesen megtiszteltetés Németország rekorderének lenni. Szerintem ez sok év kemény munkájának a bizonyítéka. Egy olyan legenda, mint Pitti Petersen megelőzése, külön megtiszteltetés

– fogalmazott Wolff. A 34 éves játékost a 2023-as világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon is beválasztottak a torna álomcsapatába. Erre most is jó esély lehet, ugyanis a Horvátország elleni elődöntőben már harmadik alkalommal választották egy mérkőzés legjobbjának a tornán. A teljesítménye mellett a német csapatkapitány sem ment el szó nélkül: