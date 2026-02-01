kézilabdaNémetországDániaAndreas WolffMathias GidselJohannes GollaHerningEurópa-bajnokságRasmus Laugedöntő

Dánia beírhatja magát a történelemkönyvbe, Németország tízéves átkot törne meg

Elérkeztünk a zárónaphoz. A norvég–dán–svéd közös rendezésű kézilabda Európa-bajnokság végjátékát a dániai Herningben játsszák, ahol előbb Horvátország és Izland lép pályára a bronzéremért, majd a döntő következik, amelyet az olimpiai és világbajnoki címvédő Dánia és a tíz év után újra Eb-fináléba jutott Németország vív.

Tóth Norbert
2026. 02. 01. 6:05
Dánia sorozatban a második Európa-bajnokságán játszik döntőt. Fotó: BO AMSTRUP / AFP
Németország harcolta ki elsőként döntős szereplését a 2026-os kézilabda Európa-bajnokságon. A csoportmásodikként érkező németek a pénteki elődöntőben a „magyaros” csoport első helyén záró Horvátország ellen léptek pályára. Az egész találkozóra igaz volt, hogy nagy iramban zajlott, az első félidőben igazi ki-ki ütközet volt. A 17-15-ös félidei előnye után azonban a második játékrészben állva hagyta a horvátokat Németország, amely hétgólos előnyre is szert tett, végül 31-28-ra nyert. A második elődöntős párharc a makulátlan középdöntős eredménysort produkáló Dánia és a torna titkos favoritjának tartott Izland szereplésével zajlott. Hogyha a német–horvát meccsről elmondható volt, hogy jó iramban játszottak, akkor utóbbi találkozón ez hatványozott igaz volt. Az izlandiak nagyon jól tartották magukat, többször is vezettek, a felek végül 14-13-as dán előnnyel fordultak. A második játékrészben fokozatosan növelni tudta a nyomást Dánia a fáradó és egyre többet hibázó Izland ellen, így végül a társházigazda 31-28-ra darálta be ellenfelét, és jutott a fináléba.

Dán-német csata az Európa-bajnokság döntőjében.
Mathias Gidsel az Európa-bajnokság elődöntőjében is parádézott: hét lövésből hét gólt szerzett. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Wolff szerint más mentalitás kell, mint az olimpiai döntőben

Németország hosszú negatív sorozatot törne meg: tíz éve nem tudott hivatalos meccset nyerni Dánia ellen a német válogatott. A 2016-os siker óta hét vereséget számlálnak a németek a dánok ellen, közte a mostani Eb középdöntőjében játszott 26-31-es meccset.

Andreas Wolff már hazája Európa-bajnoki rekordereként léphet pályára. A német 42 Eb-meccsen állt a kapuban karrierje során.

Természetesen megtiszteltetés Németország rekorderének lenni. Szerintem ez sok év kemény munkájának a bizonyítéka. Egy olyan legenda, mint Pitti Petersen megelőzése, külön megtiszteltetés

fogalmazott Wolff. A 34 éves játékost a 2023-as világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon is beválasztottak a torna álomcsapatába. Erre most is jó esély lehet, ugyanis a Horvátország elleni elődöntőben már harmadik alkalommal választották egy mérkőzés legjobbjának a tornán. A teljesítménye mellett a német csapatkapitány sem ment el szó nélkül:

— Minden torna után azt mondjuk, hogy az egyik legjobb volt, és ezt most is elmondhatjuk. Az elmúlt években mindig hihetetlenül jól teljesített, és mindig kulcsfigura volt abban, hogy jó tornákat játszottunk. Ezért örülök neki, hogy ő a rekorder. Ő a legtapasztaltabb játékosunk, mindent látott már a kézilabdában, és meccsről meccsre teljesítményével mutatja az utat – mondta Johannes Golla, aki egy másik interjúban elmondta, hogy csapattársaitól azt kéri majd, hogy az utolsó másodpercig küzdjenek, ugyanis szeretne úgy visszatekinteni a döntőre, hogy büszke a teljesítményükre, még ha ki is kapnak.

– A világ legjobb csapata ellen igazán jó napot kell produkálnunk – hangsúlyozta Wolff, aki revánsot akar venni a dánokon a 2024-es olimpiai döntőben elszenvedett vereségért.

Akkor túl gyorsan elengedtük a meccset. Ennek nem szabad vasárnap megtörténnie

 – jelentette ki a rutinos kapus.

Andreas Wolff a második Eb-címét nyerhetné. Fotó: SINA SCHULDT / DPA
Andreas Wolff a második Eb-címét nyerhetné. Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Rasmus Lauge tudja, mi kell egy ilyen döntő megnyeréséhez

Lehet, hogy olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és egyszeres Európa-bajnok, de még mindig éhes a címekre Rasmus Lauge. A 34 éves dán klasszis vasárnap este a kilencedik döntőjét játszhatja a válogatott mezében, ezzel ő mondhatja magát a legrutinosabbnak. A rengeteg tapasztalat ellenére a következőképpen fogalmazott:

Azt hiszem, soha nem fogok hozzászokni a döntőkhöz és a címek megnyeréséhez. Amikor a világ egyik legnagyobb csapatában vagy, mindig a következő cím a legfontosabb

– mondta, majd hozzátette: — Természetesen minden címet meg kell ünnepelni, és büszkének kell lennünk arra, amit elértünk.

Dánia a csoportkörben 31-26-ra legyőzte Németországot, erre a találkozóra is reagált Lauge.

– Őszintén szólva még nem néztük át azt a mérkőzést. Nem hiszem, hogy bármelyik csapat is teljesen megváltoztatná a játékstílusát. Lehet, hogy két-három apró részleten dolgozunk, lehet, hogy apró módosításokat eszközölünk, de végül nem lesz sok újdonság a taktikai oldalon.

Ezek a döntők arról szólnak, hogy a maximumot nyújtsd, és az utolsó csepp energiát is összeszedd a győzelemhez

– hangsúlyozta.

Rasmus Lauge sok mindent átélt már pályafutása során. Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix
Rasmus Lauge sok mindent átélt már pályafutása során. Fotó: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Mindkét fél a harmadik Európa-bajnoki címére készül

Dánia 2002-ben, 2004-ben, 2006-ban és 2022-ben bronzérmes, 2014-ben és 2024-ben ezüstérmes lett az ezt megelőző Európa-bajnokságokon, 2008-ban és 2012-ben pedig felért a csúcsra. A dánok eddig tizenhat kontinensviadalon szerepeltek.

A dán a második olyan férfi-kézilabdaválogatott lehet, amelyik egyszerre olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki címvédő is. Erre korábban csak a franciák voltak képesek (2008–2010). Dánia a második Eb-győztes házigazda lehet, amely Németországot győzi le döntőben (a svédek tettek így 2002-ben).

Németország szerényebb eredménysorral rendelkezik, de természetesen itt is van mire büszkének lenni. A németek 1998-ban bronzérmesek, 2002-ben ezüstérmesek lettek, és csakúgy mint Dánia, két aranyéremmel rendelkeznek: 2004-ben és 2016-ban a német válogatott bizonyult a legjobbnak. Németország szintén tizenhat Eb-n vettek eddig részt.

Hárman vannak a jelenlegi német keretben, akik a 2016-os Eb-siker alkalmával is szerepeltek: Andreas Wolff, Rune Dahmke és Jannik Kohlbacher.

A torna legjobb kapusa és góllövője néz farkasszemet

Andreas Wolff és Mathias Gidsel személyében két világklasszis játékos nézhet majd farkasszemet.

A döntő előtt a dán játékos vezeti góllövőlistát 61 találattal, a német kapus pedig legtöbb védéssel rendelkezik (77 hárítás, a védési hatékonyság pedig 32.1%)

Mathias Gidsel Sander Sagosen 2020-ban felállított Eb-gólrekordját adhatja át a múltnak. A norvég azon a tornán 65 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóit. A dán jobbátlövőnek tehát öt gólt kell szereznie a vasárnapi döntőben a rekorddöntéshez.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, zárónap

  • A 3. helyért, 15.15,  Herning: Izland–Horvátország (tv: M4 Sport+)
  • Döntő, 18.00, Herning: Dánia–Németország (tv: M4 Sport)

Dánia az előző Európa-bajnokságon is döntőzött, akkor Franciaország örülhetett:

