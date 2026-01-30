Izland a hajrára elfáradt, a dánok hazai pályán szerezhetik meg az Európa-bajnoki címet

A makulátlan középdöntős eredménysorral érkező társházihgazda dánok Herningben, hazai pályán esélyesebbnek tűntek a kezdés előtt a torna titkos favoritjának tartott Izland ellen. Sokáig nagyon szoros volt a második eldöntő, de a hajrában a dánok állva hagyták az izlandiakat és bejutottak a férfikézilabda Európa-bajnokság döntőjébe, ahol Németország lesz az ellenfelük vasárnap. Dánia 2012 után nyerhet újra Eb-aranyérmet.

Dánia legjobbjka a hét lövésből hét gólt szerző Mathias Gisel volt Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff

Dánia szárnyalt a mérkőzés végén, Izland elfogyott a hajrára

A mérkőzlse első félideje rendkívül kiélezett, védekezésre épülő játékot hozott. A támadások vezérei a jobbátlövők, a dán Mathias Gidsel és az izlandi Ómar Ingi Magnússon voltak, a mérkőzés képét viszont elsősorban a kemény védőmunka és a kapusteljesítmények határozták meg.

Emil Nielsen és Viktor Gísli Hallgrímsson is főszereplővé lépett elő: mindketten hétmétereseket és ziccereket is hárítottak, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy a mérkőzés végig szoros maradjon az első félidőben. A gólok nehezen születtek, hosszú támadások és küzdelmes párharcok jellemezték a játékot. Izland hosszú percekre megtorpant, ami dán védekezést dicséri, ennek ellenére végig tapadt az esélyesebb riválisra.

A szünetre Dánia 14–13-as előnnyel vonulhatott az öltözőbe, de ez akár fordítva is lehetett volna.

A fordulás után emberelőnybe került Izland, és bár nagyobb különbséget nem tudott kialakítani, hosszú ideig a dánoknak kellett kapaszkodniuk az egyenlítésért.

A mérkőzés fordulópontját egy vitatott kiállítás jelentette, amelyet követően a skandinávok visszavették a vezetést. A nagyobb előnyt ekkor még Hallgrímsson hétméteres-védése akadályozta meg, ám a dán védekezés egyre gyakrabban állította meg az izlandi betöréseket. Bár Izland több alkalommal is közel került a felzárkózáshoz, a dánok rendre válaszolni tudtak, és háromgólos előnyt alakítottak ki.

Az utolsó percekben az időkérés már csak a különbség csökkentésére volt elegendő, a dán győzelem nem forgott veszélyben: 31–28-as sikerrel jutottak be a kontinenstorna döntőjébe. A Szegeden játszó Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal volt eredményes.