Izland a hajrára elfáradt, a dánok hazai pályán szerezhetik meg az Európa-bajnoki címet

Németország után az olimpiai és világbajnoki címvédő dánok jutottak döntőbe a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután Herningben 31–28-ra legyőzték Izlandot a második elődöntőben. A skandináv válogatott tizennégy év után nyerhet ismét hazai pályán Európa-bajnoki címet.

Kibédi Péter
2026. 01. 30. 22:33
Izland nagy küzdelemben, de a hajrában magabiztos különbséget kiharcolva jutott az Eb-döntőbe
Fotó: Anze Malovrh / Kolektiff
A makulátlan középdöntős eredménysorral érkező társházihgazda dánok Herningben, hazai pályán esélyesebbnek tűntek a kezdés előtt a torna titkos favoritjának tartott Izland ellen. Sokáig nagyon szoros volt a második eldöntő, de a hajrában a dánok állva hagyták az izlandiakat és bejutottak a férfikézilabda Európa-bajnokság döntőjébe, ahol Németország lesz az ellenfelük vasárnap. Dánia 2012 után nyerhet újra Eb-aranyérmet.

Dánia legjobbjka a hét lövésből hét gólt szerző Mathias Gisel volt
Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff 

Dánia szárnyalt a mérkőzés végén, Izland elfogyott a hajrára

A mérkőzlse első félideje rendkívül kiélezett, védekezésre épülő játékot hozott. A támadások vezérei a jobbátlövők, a dán Mathias Gidsel és az izlandi Ómar Ingi Magnússon voltak, a mérkőzés képét viszont elsősorban a kemény védőmunka és a kapusteljesítmények határozták meg. 

Emil Nielsen és Viktor Gísli Hallgrímsson is főszereplővé lépett elő: mindketten hétmétereseket és ziccereket is hárítottak, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy a mérkőzés végig szoros maradjon az első félidőben. A gólok nehezen születtek, hosszú támadások és küzdelmes párharcok jellemezték a játékot. Izland hosszú percekre megtorpant, ami dán védekezést dicséri, ennek ellenére végig tapadt az esélyesebb riválisra. 

A szünetre Dánia 14–13-as előnnyel vonulhatott az öltözőbe, de ez akár fordítva is lehetett volna.

A fordulás után emberelőnybe került Izland, és bár nagyobb különbséget nem tudott kialakítani, hosszú ideig a dánoknak kellett kapaszkodniuk az egyenlítésért. 

A mérkőzés fordulópontját egy vitatott kiállítás jelentette, amelyet követően a skandinávok visszavették a vezetést. A nagyobb előnyt ekkor még Hallgrímsson hétméteres-védése akadályozta meg, ám a dán védekezés egyre gyakrabban állította meg az izlandi betöréseket. Bár Izland több alkalommal is közel került a felzárkózáshoz, a dánok rendre válaszolni tudtak, és háromgólos előnyt alakítottak ki. 

Az utolsó percekben az időkérés már csak a különbség csökkentésére volt elegendő, a dán győzelem nem forgott veszélyben: 31–28-as sikerrel jutottak be a kontinenstorna döntőjébe. A Szegeden játszó Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal volt eredményes.

A Európa-bajnokság döntőjében, vasárnap Dánia ellenfele Németország lesz (tv: M4, 18.00), a bronzmérkőzésen Horvátország-Izland találkozót rendeznek (tv: M4+, 15.15)

Eredmények: elődöntő: 
 Dánia–Izland, Herning 31-28 (14-13)
korábban:Németország–Horvátország 31-28 (17-15) 
az 5. helyért: Portugália–Svédország 36-35 (16-16)

 

