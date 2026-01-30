Horvátország kipurcant, a németek döntőt játszanak a kézilabda Eb-n

A kézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében a csoportmásodikként érkező Németország a „magyaros” csoport első helyén záró Horvátországért csapott össze a döntőbe jutásért. A horvát válogatott szövetségi kapitány a meccs előtt élesen kritizálta a szervezőket a szűkre mért pihenőidő és a meccs helyszínétől távol lévő szállás miatt. A kritika a meccs alapján jogos volt, déli szomszédaink a második félidőre elfáradtak, így a németek sima győzelemmel berobogtak az elődöntőbe.

Németország döntőbe jutásában főszerepet vállalt Andreas Wolf, aki az egész mérkőzésen kiemelkedően védett. Fotó: EHF/Uros Hocevar/Kolektiff

Németország a második félidőben állva hagyta a horvátokat

Az Európa-bajnokság első elődöntője horvát előnnyel indult, mindkét csapat a gyors játékot erőltette. Az iram végig magas volt, a két kapus, Andreas Wolff és Dominik Kuzmanovic már a mérkőzés elején meghatározó szerephez jutott.

Németország többször is közel járt ahhoz, hogy kétgólos előnyt alakítson ki, ám a horvátok rendre megtörték a lendületet agresszív védekezéssel és tudatos hét a hat elleni támadójátékkal. A németek ugyan eredményesen használták ki az üres kapus helyzeteket, ám pontatlan befejezéseik és labdavesztéseik miatt nem tudtak jelentősebb előnyt kiépíteni.

Hullámzó volt a mérkőzés ritmusa: a rövid német fölényeket azonnali horvát válaszok követték, a feszült, taktikai küzdelem végén pedig Németország 17–15-re vezetett a szünetben.

A második félidő elején beragadt a horvát válogatott, nem tudták ugyanazon a sebességen folytatni a játékot, ahol az első játékrészt abbahagyták. Pontatlanok voltak a támadásaik, lövéseik többsége vagy a blokkon akadt el, vagy Andreas Wolff kezében halt el.

Eközben a németek tartani tudták a tempót, Johannes Golla sorra szerezte a gólokat, és tíz perc elteltével már hét találattal vezettek. A horvátok a játékrész felénél kezdtek magukra találni, igaz, ekkorra a németek is visszavettek az iramból. A feltámadás csupán arra volt elegendő, hogy a hajrára szorossá tegyék az összecsapást, valódi esélyük azonban nem nyílt a fordításra.

Németország 31-28-ra megnyerte az első elődöntőt, a döntőben pedig a Dánia–Izland mérkőzés győztesével játszik az aranyéremért vasárnap. A horvátoknál a Veszprémben szereplő Ivan Martinovic öt, a szegedi Mario Sostaric három, Marin Jelinic egy gólt lőtt.