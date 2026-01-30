férfi kézilabda EbNémetországHorvátország

Horvátország kipurcant, a németek döntőt játszanak a kézilabda Eb-n

A német válogatott 31-28-ra legyőzte Horvátországot a férfikézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében Herningben. Németország a második félidőben állva hagyta a nagyot küzdő horvátokat.

Kibédi Péter
2026. 01. 30. 19:35
Andreas Wolf káprázatos teljesítménnyel segítette döntőbe a német csapatot.
Andreas Wolf káprázatos teljesítménnyel segítette döntőbe a német csapatot. Forrás: EHF
A kézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében a csoportmásodikként érkező Németország a „magyaros” csoport első helyén záró Horvátországért csapott össze a döntőbe jutásért. A horvát válogatott szövetségi kapitány a meccs előtt élesen kritizálta a szervezőket a szűkre mért pihenőidő és a meccs helyszínétől távol lévő szállás miatt. A kritika a meccs alapján jogos volt, déli szomszédaink a második félidőre elfáradtak, így a németek sima győzelemmel berobogtak az elődöntőbe.

Németország döntőbe jutásában főszerepet vállalt Andreas Wolf, aki az egész mérkőzésen kiemelkedően védett
Németország döntőbe jutásában főszerepet vállalt Andreas Wolf, aki az egész mérkőzésen kiemelkedően védett. Fotó: EHF/Uros Hocevar/Kolektiff

Németország a második félidőben állva hagyta a horvátokat

Az Európa-bajnokság első elődöntője horvát előnnyel indult, mindkét csapat a gyors játékot erőltette. Az iram végig magas volt, a két kapus, Andreas Wolff és Dominik Kuzmanovic már a mérkőzés elején meghatározó szerephez jutott.

Németország többször is közel járt ahhoz, hogy kétgólos előnyt alakítson ki, ám a horvátok rendre megtörték a lendületet agresszív védekezéssel és tudatos hét a hat elleni támadójátékkal. A németek ugyan eredményesen használták ki az üres kapus helyzeteket, ám pontatlan befejezéseik és labdavesztéseik miatt nem tudtak jelentősebb előnyt kiépíteni.

Hullámzó volt a mérkőzés ritmusa: a rövid német fölényeket azonnali horvát válaszok követték, a feszült, taktikai küzdelem végén pedig Németország 17–15-re vezetett a szünetben.

A második félidő elején beragadt a horvát válogatott, nem tudták ugyanazon a sebességen folytatni a játékot, ahol az első játékrészt abbahagyták. Pontatlanok voltak a támadásaik, lövéseik többsége vagy a blokkon akadt el, vagy Andreas Wolff kezében halt el.

Eközben a németek tartani tudták a tempót, Johannes Golla sorra szerezte a gólokat, és tíz perc elteltével már hét találattal vezettek. A horvátok a játékrész felénél kezdtek magukra találni, igaz, ekkorra a németek is visszavettek az iramból. A feltámadás csupán arra volt elegendő, hogy a hajrára szorossá tegyék az összecsapást, valódi esélyük azonban nem nyílt a fordításra.

Németország 31-28-ra megnyerte az első elődöntőt, a döntőben pedig a Dánia–Izland mérkőzés győztesével játszik az aranyéremért vasárnap. A horvátoknál a Veszprémben szereplő Ivan Martinovic öt, a szegedi Mario Sostaric három, Marin Jelinic egy gólt lőtt.

Eredmények: elődöntő: 
Németország–Horvátország 31-28 (17-15) 
később: Dánia–Izland, Herning 20.30 
korábban: az 5. helyért: Portugália–Svédország 36-35 (16-16)

 

