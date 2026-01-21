idezojelek
A Helyzet

Mercozűr

Alaposan helyretették az Ursula von der Leyen ellen tüntető gazdák a soraikba tévedt Magyar Pétert. Pedig azt meg sem kérdezték tőle, felismeri-e már a napraforgót.

Gajdics Ottó
2026. 01. 21.
Alaposan helyretették az Ursula von der Leyen ellen tüntető gazdák a soraikba tévedt Magyar Pétert. Pedig azt meg sem kérdezték tőle, felismeri-e már a napraforgót. Az iránt viszont annál inkább érdeklődtek, hogyan szavaz majd a bizottság elnöke elleni bizalmatlansági voksoláson, amire persze nem érkezett válasz, inkább elsomfordált a zsebmessiás. De nem is érdekes, mit hazudozik összevissza erről is, hiszen a gazdája, Manfred Weber szenzációsnak ítélte és egyenesen „anti-Trump megállapodásként” ünnepelte a Mercosur-egyez­séget, amit az EPP – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – teljes mellszélességgel támogat. A gazdák meg tüntessenek nyugodtan, majd megunják és hazamennek.
 

Már tavaly, a következő időszak költségvetésének tervezésekor kiderült, hogy a támogatások megnyirbálásával az Európai Unió jelenlegi globalista vezetése végleg fel akarja számolni az európai gazdatársadalmat. 

A progresszív társadalommérnökök régóta úgy gondolják, hogy ez a réteg, amelyiknek saját tulajdonában vannak a termelőeszközei, nem elég kiszolgáltatott, túlságosan önálló tetteiben és gondolataiban is. Ráadásul túlságosan közel élnek a természethez, annak törvényei szerint rendezik be maguk körül a környezetüket, és józan paraszti gondolkodásuk kivet magából minden rájuk tukmált mesterséges ideológiát. 

Testidegenek tehát a globalisták által erőltetett szép új világ számára, ahol rovarokat és műhúst zabálnak a nem bináris újlények egy határok nélküli multikulturális birodalomban, aminek neve Európai Egyesült Államok.

Ezért kell elvenni a támogatásokat tőlük, ezért kell ellehetetleníteni őket és elvenni piacaikat, mert Európa jelenlegi urainak nincs rájuk szüksége. Hogy az átmeneti időszakban se pusztuljanak éhen az átvert, megvezetett valamikori európaiak, hát jöjjenek a kipusztított esőerdők helyén termesztett génmanipulált, máshol régen betiltott vegyszerekkel kezelt növények és a kegyetlen körülmények között nevelt, antibiotikumokkal teletömött, szintén génkezeléssel eltorzított állatok a Mercosur-országokból, valamint Ukrajnából. Az egészséges élelmiszerek biztonsága utáni vágy mára maradi, elavult, múltba forduló ostobaságnak lett kikiáltva.

Hazudhat tehát bármit a magát oroszlánnak képzelő selyemmajom, a Tisza ezer szállal kötődik azokhoz, akik nyíltan a gazdák életére törnek.

Teljes joggal kérdezték meg Magyar Pétert, mit keres a tüntetésükön és mikor állt ki értük egyáltalán. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője meg is jegyezte, hogy egy reptéri pózolós képre most is volt energiája, de arra nem, hogy részt vegyen a mezőgazdasági és költségvetési bizottság együttes ülésén. De az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. Egyetlen felszólalásra nem futotta az érdekükben. Ezzel szemben Orbán Viktor kitartásra buzdította a dühös tüntetőket, és kijelentette, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá. 

Nagyon izgalmas, hogy elhatárolódik-e a karcsúsított méregzsák Raskó Györgytől, a Tisza agrárszakértőjétől, aki szerint a brazil és uruguayi farmerek nagyon fogékonyak minden újra, legyen szó technológiáról, nemesített fajtákról, például GMO-vetőmagokról is. 

Nincs olyan averzió, mint Európában, de ugyanolyan jó a termékek minősége, nincs alapja a félelmeknek. És nem szakad rá az ég. Szerinte ez a zseniális megállapodás annyira sem fogja tönkre tenni a magyar gazdákat, mint az Ukrajnából beözönlő mezőgazdasági termékek. Szerintem ezektől a szavaktól a tüntetők a vasvillát is előkapják az Ursuláék ajtaja elé szánt trágya mellől. Nehéz lenne tagadni, hogy mi, patrióták velük vagyunk.

