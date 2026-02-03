Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2024. december 8-án bekövetkezett az Aszad-rezsim bukása Szíriában. Bassár el-Aszad kormánya összeomlott, miután az ellenzéki erők mindössze néhány nap alatt bevettek több fontos várost is, majd megérkeztek Damaszkuszba. A főváros elfoglalásával véget ért az el-Aszad család 53 éves diktatúrája és az országban egy bizonytalan időszak vette kezdetét.
Szíria egyetlen női minisztere a változásért küzd
Szíriában bizonytalan korszak kezdődött 2024 végén, amikor véget ért a több mint ötven évig tartó diktatúra. Szíria egyetlen női minisztere a változásért küzd, aki elmondta, hogy már az első hivatali napján a kollégáinak szegezte a kérdést, hogy miért ő az egyetlen nő a kabinetben?
Szíria egyetlen női minisztere
Szíria egyetlen női minisztere, Hind Kabawat a változásért küzd, aki elmondta, hogy nem dísznek van ott és már az első hivatali napján a kollégáinak szegezte a kérdést, hogy miért ő az egyetlen nő a kabinetben? – írja a BBC.
Ő Szíria társadalmi ügyekért és munkaügyért felelős minisztere, az egyetlen nő az átmeneti kormányban, amelynek feladata, hogy az országot végignavigálja a háborútól a békéig vezető, rögös úton.
A rezsim bukását követő első hónapokat felekezeti erőszak árnyékolta be, amely emberek ezreinek életét követelte, és amelyért Szíria számos kisebbségi közössége a kormányerőket okolja. Kabawat, aki korábban száműzetésben élő ellenzéki vezető volt, elismeri, hogy a kormány követett el hibákat. Ugyanakkor hangsúlyozza:
Hibák történnek az átmenet során.
Kabawat kifogásolja, hogy Ahmed es-Sar elnök egyik legnagyobb hibája az volt, hogy nem nevezett ki több nőt a kabinetbe, bár állítása szerint az elnök biztosította őt arról, hogy erre a jövőben sor fog kerülni. Saját eszköztárában a párbeszédet tartja a legerősebb fegyvernek.
Időbe telik, mire az emberek 50 év diktatúra után azt mondják: bízunk benned
– magyarázza, hangsúlyozva, hogy a bizalomra ember és ember között ugyanúgy szükség van, mint a kormány és a lakosság között. Kabawat határozottan visszautasítja azokat a vádakat hogy csupán jelképes szerepe van a kormányban.
Nem kirakatnak vagyok itt [...] Nem keresztényként vagy nőként vagyok jelen. Szíria állampolgára vagyok…
Január elején Kabawat az északi Aleppóba sietett, hogy felkeresse azokat a menedékhelyeket, ahol ezrek találtak ideiglenes menedéket, miután összecsapások robbantak ki a kormányerők és az északkelet-szíriai térséget régóta uraló, kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között.
A megtört ország pénzügyileg romokban hever
Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a szíriaiak 90 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. Az Aszad utáni Szíria számos országtól többszázmillió dollárnyi segélyt kapott, a Világbank ugyanakkor úgy becsüli, hogy Szíriának legalább 200 milliárd dollárra lesz szüksége pusztán a lerombolt ország újjáépítéséhez.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök 2025 közepén aláírta a Szíria elleni szankciók feloldásáról, illetve enyhítéséről szóló rendeletet, melynek szövege szerint
az Egyesült Államok elkötelezett egy stabil, egységes, a belső békét fenntartó, valamint szomszédaival is békében élő Szíria támogatása mellett.
Borítókép: Szíria egyetlen női minisztere, Hind Kabawat (Fotó: AFP)
