Szíria egyetlen női minisztere a változásért küzd

Szíria egyetlen női minisztere

Szíria egyetlen női minisztere, Hind Kabawat a változásért küzd, aki elmondta, hogy nem dísznek van ott és már az első hivatali napján a kollégáinak szegezte a kérdést, hogy miért ő az egyetlen nő a kabinetben? – írja a BBC.

Ő Szíria társadalmi ügyekért és munkaügyért felelős minisztere, az egyetlen nő az átmeneti kormányban, amelynek feladata, hogy az országot végignavigálja a háborútól a békéig vezető, rögös úton.

A rezsim bukását követő első hónapokat felekezeti erőszak árnyékolta be, amely emberek ezreinek életét követelte, és amelyért Szíria számos kisebbségi közössége a kormányerőket okolja. Kabawat, aki korábban száműzetésben élő ellenzéki vezető volt, elismeri, hogy a kormány követett el hibákat. Ugyanakkor hangsúlyozza:

Hibák történnek az átmenet során.

Kabawat kifogásolja, hogy Ahmed es-Sar elnök egyik legnagyobb hibája az volt, hogy nem nevezett ki több nőt a kabinetbe, bár állítása szerint az elnök biztosította őt arról, hogy erre a jövőben sor fog kerülni. Saját eszköztárában a párbeszédet tartja a legerősebb fegyvernek.

Időbe telik, mire az emberek 50 év diktatúra után azt mondják: bízunk benned

– magyarázza, hangsúlyozva, hogy a bizalomra ember és ember között ugyanúgy szükség van, mint a kormány és a lakosság között. Kabawat határozottan visszautasítja azokat a vádakat hogy csupán jelképes szerepe van a kormányban.