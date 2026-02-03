Melania Trumpfilmkasszasikerfogadtatás

Hollywoodot meglepte a Melania Trumpról készült dokumentumfilm kasszasikere

A „Melania: Twenty Days to History” című dokumentumfilm váratlanul erős nyitóhétvégét produkált az amerikai mozikban, komoly zavart keltve a Trump-kritikus hollywoodi sajtóban. A film hétmillió dolláros bevételt ért el az első hétvégén – jóval többet, mint amire a baloldali kulturális elit számított.

Szabó István
Forrás: Fox News2026. 02. 03. 3:00
A hollywoodi sajtóorgánumok megdöbbentek a „Melania” jegybevételi számain Forrás: Amazon MGM Studios
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Melania Trump a moziban. A film Melania Trump húsz napját mutatja be közvetlenül Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete előtt. A hollywoodi szaklapok már a bemutató előtt bukást jósoltak, arra hivatkozva, hogy sok vetítésre alig keltek el jegyek, írja a Fox News.

Melania
Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump lelép a színpadról, miután beszédet mondott az Amazon MGM Studios "Melania" című filmjének világpremierjén a washingtoni Kennedy Centerben, 2026. január 29-én (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A The Hollywood Reporter például arról írt, hogy „senki sem látta ezt jönni”, és ritkán látott ekkora előzetes közönségszkepticizmust egy nem koncert jellegű dokumentumfilmmel szemben.

A valóság azonban mást mutat

Több iparági portál kénytelen volt elismerni, hogy a film „túlteljesítette” a várakozásokat. A Rolling Stone „bizonyítéknak” nevezte a számokat arra, hogy a kritikusok tévedtek, míg a Variety szerint a dokumentumfilm „felülmúlta a box office előrejelzéseket”. A Deadline ugyanakkor politikai éllel megjegyezte, hogy a film különösen jól teljesített a republikánus többségű államokban.

A New York Times „arcmentő” eredményként értékelte a 7 millió dolláros nyitást, miután korábban mindössze 5 millió dolláros bevételt valószínűsítettek. A lap ugyanakkor hozzátette: a szombati eladások arra utalnak, hogy a jegyvásárlások jelentős részét Melania Trump támogatói generálták.

A háttérben komoly pénzügyi tét áll: az Amazon MGM Studios állítólag 40 millió dollárt költött a film gyártására, további 35 milliót pedig marketingre. A stúdió ugyanakkor nem elsősorban a mozis bevételekre számít, hanem licencszerződésekre és a későbbi Prime Video-s forgalmazásra. Kevin Wilson, az Amazon MGM belföldi moziforgalmazásért felelős vezetője „biztatónak” nevezte a nyitást, és hosszú távú sikerre számít.

A billboard advertising the film Melania is seen vandalized, allegedly by the activist art collective INDECLINE, in Culver City, California on January 30, 2026. (Photo by Chris Delmas / AFP)
A film hirdetőtáblája Culver Cityben, Kaliforniában, 2026. január 30-án (Fotó: AFP/Chris Delmas)

A Melania-film kasszasiker

A film fogadtatása élesen megosztott: míg a hivatásos kritikusok sokan „Trump-párti propagandának” minősítették, addig a nézők körében kimagaslóan népszerű. A Rotten Tomatoes oldalon a hitelesített felhasználók 99 százaléka pozitívan értékelte a dokumentumfilmet – ami ritka ellentét a szakmai és a közönségítélet között.

Borítókép: A hollywoodi sajtóorgánumok megdöbbentek a „Melania” jegybevételi számain (Forrás: Amazon MGM Studios) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu