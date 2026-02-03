Hollywoodot meglepte a Melania Trumpról készült dokumentumfilm kasszasikere

A The Hollywood Reporter például arról írt, hogy „senki sem látta ezt jönni”, és ritkán látott ekkora előzetes közönségszkepticizmust egy nem koncert jellegű dokumentumfilmmel szemben.

A valóság azonban mást mutat

Több iparági portál kénytelen volt elismerni, hogy a film „túlteljesítette” a várakozásokat. A Rolling Stone „bizonyítéknak” nevezte a számokat arra, hogy a kritikusok tévedtek, míg a Variety szerint a dokumentumfilm „felülmúlta a box office előrejelzéseket”. A Deadline ugyanakkor politikai éllel megjegyezte, hogy a film különösen jól teljesített a republikánus többségű államokban.

A New York Times „arcmentő” eredményként értékelte a 7 millió dolláros nyitást, miután korábban mindössze 5 millió dolláros bevételt valószínűsítettek. A lap ugyanakkor hozzátette: a szombati eladások arra utalnak, hogy a jegyvásárlások jelentős részét Melania Trump támogatói generálták.

A háttérben komoly pénzügyi tét áll: az Amazon MGM Studios állítólag 40 millió dollárt költött a film gyártására, további 35 milliót pedig marketingre. A stúdió ugyanakkor nem elsősorban a mozis bevételekre számít, hanem licencszerződésekre és a későbbi Prime Video-s forgalmazásra. Kevin Wilson, az Amazon MGM belföldi moziforgalmazásért felelős vezetője „biztatónak” nevezte a nyitást, és hosszú távú sikerre számít.