Rettenetes helyzetben a Videoton, már az NB III fenyeget Fehérváron

A labdarúgó NB II 16. fordulójának zárómérkőzésén a listavezető Honvéd azt a Videotont fogadta, amely a mérkőzés előtt közelebb volt az NB III-hoz, mint a feljutáshoz. A székesfehérvári csapatnak égető szüksége lett volna a pontokra, de az első helyen álló kispestiek otthonában már a döntetlen is óriási siker lett volna nekik.

Az NB II hétfő esti meccsén nem sok öröme volt a Videoton szurkolóinak. Forrás: Facebook/Fehérvár FC

Az NB II listavezetője jól kezdte a meccset

A Honvéd esélyeshez méltóan kezdte meg az összecsapást. A 13. percben Varga Kevin végzett el szögletet, a középre érkező labdát Baki fejelte a Videoton kapujába. Nem sokkal később egyenlített a Videoton. A 17. percben Németh Dániel kapta meg a labdát Varga Rolandtól, Németh pedig hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ezzel lett 1-1 az állás.

A tétnek megfelelően feszült volt a hangulat, a 36. percben kis híján tömegverekedés alakult ki Tujvel kapuja előtt. Ennek az volt az előzménye, hogy a fehérvári játékosok szabálytalanul támadták meg a Honvéd kapusát. Egyre több volt a szabálytalanság, a játékosok nem kímélték egymást. Több gól az első félidőben nem esett.

A második félidő elején újra vezetést szerzett a Honvéd. Az 54. percben Varga Kevin végzett el szögletet. A fehérvári védők röviden fejelték ki a labdát, Csontos Dominik pedig 11 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy a labda az egyik védő lábán megpattant.

A Honvéd a gól után rutinosan őrizte az előnyt, és nem is engedte ki a kezéből a három pontot. Tegyük hozzá azt is, hogy a 77. percben a Videoton játékosa, Haraszti iszonyatosan nagy kapufát lőtt.

Harasztinak ezen a meccsen ez volt a második kapufán csattanó lövése.

A Honvéd azonban megúszta. Több gól már nem esett, így a Honvéd 2-1-re nyert.

Ezzel a fővárosiak öt ponttal elhúztak, 35 pontjuk van, míg a második helyen álló Kecskemétnek 30. A Videoton a 13. helyen áll, 15 pontjuk van, de a kieső helytől már csak egy pont választja el őket.