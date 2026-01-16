Nincs tulajdonos, eredménytelen pályázat – hogyan tovább, fehérvári labdarúgás?

A január 16-án, pénteken tartott rendkívüli közgyűlésen zárt ülésen tárgyaltak Székesfehérvár önkormányzatának képviselői a város labdarúgóklubjának esetleges értékesítéséről. Az erre kiírt pályázat első fordulója lezárult, és a döntés értelmében a korábbi UEFA-kupa döntős Videoton jelenleg új tulajdonos nélkül folytatja az NB II-ben. A Feol.hu vármegyei portálnak az ülést követően Cser-Palkovics András polgármester elmondta, nem nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytathassák az egyeztetéseket.

A Videoton sorsáról döntött pénteken zárt ülésen a székesfehérvári közgyűlés Fotó: Feol.hu/Nagy Norbert

A Videoton értékesítéséről jöhet az újabb pályázat

Amint azt a fehérvári városvezető közölte, hamarosan egy új, egykörös pályázatot írnak majd ki, amely gyorsabb lebonyolítással fog zajlani. Kiemelte, úgy látják, vannak befektetői érdeklődők a Fehérvár FC Kft.-vel kapcsolatban, mind külföldről, mind itthonról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.

– Felhatalmaztuk a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-2027-es bajnoki idényre vonatkozó lincencet benyújtsa. Ehhez a stadion használatát garantálta ma az önkormányzat, illetve

kimondtuk azt is, hogyha nincs befektető, aki jelentkezik és tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a kft. működését, akkor az önkormányzat ennek az évnek a végén, illetve a jövő esztendőben milyen forrásokat biztosít a klub működéséhez

– fogalmazott Cser-Palkovics András. Hozzátette, a licencet mindenképp meg kell szerezni annak érdekében, hogy értéke legyen a kft.-nek és jó portékát tudjanak eladni a hazai vagy nemzetközi érdeklődők számára.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy így biztosan működni fog a Fehérvár FC Kft. a 2026/2027-es bajnoki idény tekintetében is. A város polgármestere kijelentette, arról döntöttek, hogy 125 millió forintot biztosítanak a nyugodt működéshez, amit nem most, hanem csak az év végén kell kifizetniük. Abban bízik azonban, hogy ezt már nem az önkormányzatnak kell majd kifizetnie, hanem az új befektetőnek. Cser-Palkovics András szerint tavasszal születhet meg a döntés az új tulajdonosról vagy befektetőről.