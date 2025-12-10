VideotonSzékesfehérvárCser-Palkovics András

Fejlemény a Videoton eladásának ügyében, a polgármester maga számolt be a legfrissebbekről

A labdarúgó NB II őszi idényének már vége, a székesfehérvári labdarúgócsapatnál azonban a pályán túl is zajlik az élet. A város polgármestere, Cser-Palkovics András szerdán arról számolt be, hogy a meghirdetett határidőig több pályázat is beérkezett a Videoton FC Fehérvár megvásárlására. A közgyűlés várhatóan csak jövőre, januárban dönt majd a következő lépésről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 18:51
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a Videoton helyzetéről tett közzé posztot a Facebook-on. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Viharos éve volt a fehérvári labdarúgásnak. Az akkor még Fehérvár FC-ként szereplő együttes májusban kiesett az első osztályból, majd 1 forintos, jelképes vételár fejében Garancsi Istvántól Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonába került. Az őszi idényt Videoton FC Fehérvárként kezdő csapat 15 forduló után a 11. helyen áll a 16 csapatos NB II-ben, és továbbra is keresi leendő tulajdonosát, azt ugyanis a városvezetés még a nyáron előre jelezte, hogy szerepvállalása csupán egy esztendőre szól.

A Videoton ezt a szezont a másodosztályban teljesíti
A Videoton ezt a szezont a másodosztályban teljesíti (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)

Januárban születhet újabb döntés a Videoton sorsáról

A polgármester, Cser-Palkovics András már korábban is megerősítette, hogy több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte szándékát, ugyanakkor hangsúlyozta: „más érdeklődni, és más egy konkrét professzionális pályázatot benyújtani”. Nos, a legfrissebb hírek szerint végül a december 10-i, szerdai határidőig több pályázat is beérkezett a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlására.

Most az következik, hogy értékeljük a pályamunkák tartalmát és érvényességét. Ezek és minden egyéb szempont figyelembe vételével az újabb mérföldkőről szóló döntést a közgyűlés várhatóan januárban hozza majd meg

 – közölte a témának szentelt Facebook-posztjában a városvezető. – A cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjunk a Vidi számára, aki képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket. Köszönöm szépen a jelentkezők által eddig elvégzett munkát! – tette hozzá.

A futballcsapat legközelebb február 1-jén játszik tétmérkőzést.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.