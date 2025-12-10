Fejlemény a Videoton eladásának ügyében, a polgármester maga számolt be a legfrissebbekről

Viharos éve volt a fehérvári labdarúgásnak. Az akkor még Fehérvár FC-ként szereplő együttes májusban kiesett az első osztályból, majd 1 forintos, jelképes vételár fejében Garancsi Istvántól Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonába került. Az őszi idényt Videoton FC Fehérvárként kezdő csapat 15 forduló után a 11. helyen áll a 16 csapatos NB II-ben, és továbbra is keresi leendő tulajdonosát, azt ugyanis a városvezetés még a nyáron előre jelezte, hogy szerepvállalása csupán egy esztendőre szól.

A Videoton ezt a szezont a másodosztályban teljesíti (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)

Januárban születhet újabb döntés a Videoton sorsáról

A polgármester, Cser-Palkovics András már korábban is megerősítette, hogy több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte szándékát, ugyanakkor hangsúlyozta: „más érdeklődni, és más egy konkrét professzionális pályázatot benyújtani”. Nos, a legfrissebb hírek szerint végül a december 10-i, szerdai határidőig több pályázat is beérkezett a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlására.

Most az következik, hogy értékeljük a pályamunkák tartalmát és érvényességét. Ezek és minden egyéb szempont figyelembe vételével az újabb mérföldkőről szóló döntést a közgyűlés várhatóan januárban hozza majd meg

– közölte a témának szentelt Facebook-posztjában a városvezető. – A cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjunk a Vidi számára, aki képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket. Köszönöm szépen a jelentkezők által eddig elvégzett munkát! – tette hozzá.

A futballcsapat legközelebb február 1-jén játszik tétmérkőzést.