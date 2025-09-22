VideotonSzékesfehérvárlabdarúgó NB IITiszakécskeCser-Palkovics András

Cser-Palkovics András elárulta, milyen befektetőt keresnek a Videotonhoz

Hosszú idő után mehettek haza maradéktalanul elégedetten a fehérvári szurkolók egy bajnoki után. A Videoton 5-0-ra nyert a Tiszakécske ellen, ráadásul Cser-Palkovics András polgármester a múlt héten elárulta: van érdeklődő, aki szívesen fektetne a klubba. A városvezető elárulta, milyen kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki működtetni szeretné a csapatot.

Kibédi Péter
2025. 09. 22. 6:24
A Videoton szurkolói abban reménykednek, hogy a csapat jó teljesítménye nem átmeneti lesz, és könnyen talál befektetőt a klub Fotó: Nagy Norbert
Székesfehérváron csütörtökön rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol a Videoton jövője is napirendre került. Mint ismert, az NB I-ből tavasszal kiesett csapat tulajdonost váltott, Garancsi István helyett az önkormányzat lett a klubot működtető cég tulajdonosa. Cser-Palkovics András polgármester már akkor jelezte, hogy ez átmeneti állapot: a város egy szezonra vette át a működtetést a stabilizáció érdekében, és pályázatot írnak ki az értékesítésére. A közgyűlés csütörtökön döntött a pályázat kiírásáról, amellyel rövidesen a többfordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet.

A szurkolók abban reménykednek, hogy a Videoton úgy szerepel a bajnokságban, hogy az vonzó lesz a befektetőknek
A szurkolók abban reménykednek, hogy a Videoton úgy szerepel a bajnokságban, hogy az vonzó lesz a befektetőknek Fotó: Nagy Norbert

A Videoton szurkolói biztos jövőt remélnek

Vasárnap a Tiszakécske ellen lépett pályára a Vidi az NB II hetedik fordulójában. A szurkolók örömmel fogadták a polgármester bejelentését, és abban bíznak, hogy a folyamat gyors lesz, hosszú távon is megoldást hozva a klub működésére.

Remélem, az öltözőbe is elértek a hírek, feldobják a srácokat, és végre elindulunk felfelé a tabellán. Már csak azért is, mert egy kiesés ellen küzdő csapat nem biztos, hogy népszerű lesz a befektetőknél

– mondta egyikük, utalva arra, hogy a Vidi a 13. helyről várta a mérkőzést.

A Videoton múltja fontos szerepe van a klub életében, az új tulajdonosnak is építenie kell erre
A Videoton múltja fontos szerepe van a klub életében, az új tulajdonosnak is építenie kell erre Fotó: Nagy Norbert

A múlt tisztelete mellett kell építeni a Videoton jövőjét

A polgármester megerősítette, hogy több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte szándékát, ugyanakkor hangsúlyozta: „más érdeklődni, és más egy konkrét professzionális pályázatot benyújtani”. Bízik abban, hogy sikerül olyan befektetőt találni, aki nemcsak tőkeerős, hanem szakmai elképzeléssel és jövőképpel is rendelkezik. 

Az új tulajdonosnak legyen jövőképe, elképzelése, ehhez legyen meg nyilvánvalóan a tőkéje, és soha ne felejtse el, hogy ennek a klubnak van identitása, történelme, jelene, szurkolói, neve, színe, címere, csodálatos infrastruktúrája, erős utánpótlása, és olyan ikonok, akik sokat tettek, tesznek ezért a klubért. Számítson, építkezzen rájuk

– fogalmazott.

Az önkormányzat nem engedi el teljesen a Videotont

Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a stadion és az utánpótlás műhely az önkormányzat tulajdonában marad, így ezek használatában várhatóan továbbra is lesz szerepe a városnak, ahogy a klubhoz kapcsolódó jogokban is, ha ezt az új tulajdonos igényli. 

A város átmeneti időre vállalta a működtetést, és csak olyan mértékben marad bent, ami a Videoton közösségének jövőjét szolgálja

– tette hozzá. 

Bár jelentős kockázatot jelentene, ha nem sikerülne időben új tulajdonost találni, készülnek B-forgatókönyvvel is. A polgármester szerint a Videoton múltja, szurkolótábora, közel 500 fiatal játékost számláló utánpótlása és regionális beágyazottsága miatt vonzó lehet olyan befektetőnek, „aki szereti a labdarúgást, és szeretne ebben valamit alkotni”.

Cser-Palkovics András nyilatkozatát ide kattintva nézheti meg vágatlanul.

Az idei bajnokság legjobb játékát mutatta a Videoton a Tiszakécske ellen, öt gólnak örülhettek a fehérvári játékosok és szurkolók
Az idei bajnokság legjobb játékát mutatta a Videoton a Tiszakécske ellen, öt gólnak örülhettek a fehérvári játékosok és szurkolók Fotó: Nagy Norbert

Kiszakadt a fehérvári gólzsák

A Tiszakécske elleni bajnokin a polgármester röviden fogalmazott elvárásáról: meg kell kezdeni a felzárkózást. A csapat ennek megfelelve gyorsan vezetést szerzett Németh Dániel révén, majd Nagy Dániel élete első felnőttmérkőzésén növelte az előnyt. A második félidőben Varga Roland kétszer, Bertók Dániel egyszer talált be, így a Videoton 5–0-s, megérdemelt győzelmet aratott a Tiszakécske ellen, amivel a tabella tizedik helyére zárkózott.

A mérkőzés összefoglalója, Csar-Palkovics András és Boér Gábor nyilatkozatával:
 

 

