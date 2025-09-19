VideotonDr Cser-Palkovics AndrásNikolics Nemanjastadionönkormányzat

„Attól félek, hogy a Vidi megszűnik" – Székesfehérvár polgármestere mindenkit sokkolt

Székesfehérváron csütörtökön rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol szóba került a Videoton jövője is. A város pályázatot fog kiírni a Videoton értékesítésére, állítólag több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte vásárlási szándékát.

C. Kovács Attila
2025. 09. 19. 18:54
Dr. Cser-Palkovics polgármester mindent megtesz a Videotonért.
Dr. Cser-Palkovics polgármester mindent megtesz a Videotonért. Forrás: Dr. Cser-Palkovics András/Facebook
Cser-Palkovics András polgármester a csütörtöki közgyűlés után hivatalos Facebook-oldalán számolt be a Videotont érintő döntésekről. A városvezető kiemelte, hogy a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, mindez azt jelenti, hogy a klub továbbra is eladó – a székesfehérvári önkormányzat hamarosan egy értékesítésre vonatkozó pályázatot ír ki. A kiválasztási folyamat több körös lesz, a cél, hogy egy olyan tulajdonosa legyen az egyesületnek, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani a csapat jövőjét. A polgármester hozzátette, hogy már több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát a pályázaton.

A Videotonnak hamarosan ismét új tulajdonosa lehet, több külföldi és magyar érdeklődő is van a klub iránt.
A Videotonnak hamarosan ismét új tulajdonosa lehet, több külföldi és magyar érdeklődő is van a klub iránt (Fotó: Vidi.hu)

Cser-Palkovics András péntek délután egy rendhagyó kérdez-feleleken vett részt a Videoton Facebook-oldalán, ahol szóba került a klub, a stadion és az utánpótlás jövője is, de az is kiderült, hogy milyen szerepet tölt be jelenleg Nikolics Nemanja a klub működésében.

Arra a kérdésre, hogy fél-e attól, hogy a Vidi beragad az NB II-ben, a polgármester őszinte választ adott:

Én attól félek, hogy a Vidi megszűnik.

Úgy fogalmazott, ennek elkerülése a legfontosabb, és ehhez elengedhetetlen az új tulajdonos megtalálása. Bízik abban, hogy az új befektető már bátrabb célokat is kijelölhet, hiszen abban egyetértés van, hogy a Vidinek a legmagasabb szinten van a helye.

A városvezető a tulajdonosi érdeklődésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Fehérvár FC Kft. százszázalékos tulajdonosa jelenleg az önkormányzat, és az üzletrész értékesítéséről kizárólag a közgyűlés dönthet, amely politikai testület. Elmondta, hogy több érdeklődő is jelentkezett, de ezek alkalmasságát a pályázati folyamat során minden szempontból fel kell mérni. Elmondta, hogy egy hosszú távú megoldást szeretnének találni.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat kisebbségi tulajdonosként maradhat-e, azt válaszolta, nem kizárt, hogy érkezzen olyan pályázó, aki ezt igényli, és ebben az esetben a városvezetés megfontolná a lehetőséget. Hozzátette, személyes véleménye szerint a klubot meghatározó szimbólumok – a színek, a név és a címer – nem helyes, ha változnak, és bízik abban, hogy a leendő tulajdonos is hasonlóan gondolkodik majd.

A Sóstói Stadion jövője is szóba került

A pályázati folyamat során derül majd ki pontosan, hogy az egyes részterületek (profi csapat, utánpótlás, stadion, infrastruktúra) közül melyiknél mi a realitás és mi lehet a jövőben az önkormányzat szerepe. Nem gondolkodunk a stadion, valamint a hozzá kapcsolódó ingatlanok értékesítésében

– hangsúlyozta.

A jelenlegi ügyvezető, Balogh Attila helyzetéről a polgármester azt mondta, hogy a közgyűlés döntött a kinevezéséről, és jelentős szerepe volt abban, hogy a klubot egyáltalán meg tudták menteni. Kiemelte, hogy a csapat el tudott indulni a bajnokságban, és jogi-pénzügyi értelemben rendezett állapotban vette át a társaságot az önkormányzat. Úgy vélte, Balogh jövőjéről minden bizonnyal már az új tulajdonos fog dönteni, addig viszont az önkormányzat célja nem az ellentétek fokozása, hanem az együttműködés erősítése.

Az öltözőn belüli állítólagos ellentétekkel kapcsolatban azt mondta, nem tud ilyenről. Úgy fogalmazott, csapatépítés zajlik, ami sosem könnyű folyamat.

Kiderült, milyen szerepet tölt be Nikolics

Nikolics Nemanja szerepéről elmondta, hogy a korábbi játékos nagy lendülettel kezdte el a munkát, rendszeresen egyeztet az önkormányzattal, az ügyvezetővel, az utánpótlás vezetőivel és a vezetőedzővel. 

Várható első megszólalása a napokban megtörténik. Viszont kérem, hogy Niko felé is tanúsítsunk megfelelő türelmet, hiszen ő most kezdi szakmai pályáját, meg kell ismerni az utánpótlást és a másodosztályt

– húzta alá a polgármester.

Kiemelte, hogy konkrét szakmai elképzelései vannak, amit egyrészt játékos pályafutásának, másrészt annak is köszönhet, hogy elkötelezett a Videoton iránt és egy komoly nemzetközi képzésen is részt vett. A polgármester hangsúlyozta, örül Nikolics szerepvállalásának, és biztos abban, hogy a jövőben egyre nagyobb feladatokat kap majd. Első lépésként sportszakmai tanácsadóként segíti az önkormányzatot a klubbal kapcsolatos döntések előkészítésében, emellett fontos szerepet szánnak neki az utánpótlás fejlesztésében és a klub fenntartható jövőjének megalapozásában is.

A Videotonnak a régió utánpótlásközpontjaként kell működnie

Az utánpótlással kapcsolatban a városvezető úgy fogalmazott, hogy kiemelt kérdésként kezelik, és a pályáztatás során is így tekintenek rá. El tudja képzelni, hogy megfelelő garanciák mellett az új tulajdonoshoz kerüljön, de azt sem zárta ki, hogy az önkormányzatnak továbbra is maradjon szerepe ezen a területen. Szerinte a Videoton célja nem lehet kevesebb, mint hogy ne csak a város, hanem a régió utánpótlásközpontjaként működjön. 

Említést tett arról is, hogy fel szeretnék venni a kapcsolatot a megye és a régió más utánpótlásközpontjaival, és bizakodva beszélt a helyi műhelyek közötti együttműködés erősödéséről. Példaként hozta fel, hogy a Főnixtől már érkezett játékos, és reményei szerint a jövőben többen is követik majd. Hangsúlyozta, hogy fontos lenne újraindítani a klub második csapatát, amelyről Nikolics vezetésével már egyeztetések is zajlanak.

 

 

