„Attól félek, hogy a Vidi megszűnik" – Székesfehérvár polgármestere mindenkit sokkolt

Cser-Palkovics András polgármester a csütörtöki közgyűlés után hivatalos Facebook-oldalán számolt be a Videotont érintő döntésekről. A városvezető kiemelte, hogy a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, mindez azt jelenti, hogy a klub továbbra is eladó – a székesfehérvári önkormányzat hamarosan egy értékesítésre vonatkozó pályázatot ír ki. A kiválasztási folyamat több körös lesz, a cél, hogy egy olyan tulajdonosa legyen az egyesületnek, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani a csapat jövőjét. A polgármester hozzátette, hogy már több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát a pályázaton.

A Videotonnak hamarosan ismét új tulajdonosa lehet, több külföldi és magyar érdeklődő is van a klub iránt (Fotó: Vidi.hu)

Cser-Palkovics András péntek délután egy rendhagyó kérdez-feleleken vett részt a Videoton Facebook-oldalán, ahol szóba került a klub, a stadion és az utánpótlás jövője is, de az is kiderült, hogy milyen szerepet tölt be jelenleg Nikolics Nemanja a klub működésében.

Arra a kérdésre, hogy fél-e attól, hogy a Vidi beragad az NB II-ben, a polgármester őszinte választ adott:

Én attól félek, hogy a Vidi megszűnik.

Úgy fogalmazott, ennek elkerülése a legfontosabb, és ehhez elengedhetetlen az új tulajdonos megtalálása. Bízik abban, hogy az új befektető már bátrabb célokat is kijelölhet, hiszen abban egyetértés van, hogy a Vidinek a legmagasabb szinten van a helye.

A városvezető a tulajdonosi érdeklődésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Fehérvár FC Kft. százszázalékos tulajdonosa jelenleg az önkormányzat, és az üzletrész értékesítéséről kizárólag a közgyűlés dönthet, amely politikai testület. Elmondta, hogy több érdeklődő is jelentkezett, de ezek alkalmasságát a pályázati folyamat során minden szempontból fel kell mérni. Elmondta, hogy egy hosszú távú megoldást szeretnének találni.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat kisebbségi tulajdonosként maradhat-e, azt válaszolta, nem kizárt, hogy érkezzen olyan pályázó, aki ezt igényli, és ebben az esetben a városvezetés megfontolná a lehetőséget. Hozzátette, személyes véleménye szerint a klubot meghatározó szimbólumok – a színek, a név és a címer – nem helyes, ha változnak, és bízik abban, hogy a leendő tulajdonos is hasonlóan gondolkodik majd.