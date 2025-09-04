Videoton FCSzékesfehérvársportszakmaiNemanja NikolicCser-Palkovics AndrásNB II

Egykori magyar válogatott csatára siet a lejtmenetben lévő Videoton segítségére

Sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzatot a labdarúgóklubbal kapcsolatos döntések előkészítésében Nikolics Nemanja, a jelenleg az NB II-ben szereplő Videoton Fehérvár FC korábbi játékosa. Az egykori magyar válogatott támadó Nikolics Nemanja szeretné, hogy szeretett klubja újra felszálló ágba kerüljön és hogy minél több fehérvári fiatal kapjon kedvet ahhoz, hogy focizzon a Videotonban.

2025. 09. 04. 17:55
Fotó: ALVARO ISIDORO
Nem mondhatni, hogy túl jól kezdte az NB II-es bajnokságot az előző idényben még élvonalbeli Videoton FC, a székesfehérvári együttes mindössze a tizenharmadik helyen áll a másodosztály tabelláján. Boér Gábor együttese egy győzelem mellett két döntetlennel és három verességgel áll az alsóházban. Az egykor szebb napokat megélt klubnak most újabb segítsége akad, hiszen Nikolics Nemanja sportszakmai tanácsadóként segíti majd korábbi egyesületét.

Nikolics Nemanja a Videoton FC csapatában nemcsak a góljaival, hanem a harcosságával is kitűnt.
Nikolics Nemanja a Videoton legendája

A székesfehérvári önkormányzat kommunikációs központjának csütörtöki közleménye szerint az egyesület történetének legeredményesebb játékosa ezzel kezdi meg sportvezetői karrierjét, és fontos szerepe lesz a város labdarúgó utánpótlás-nevelő rendszerének fejlesztésében, valamint szakmai tapasztalatával a klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében egyaránt.

Pályán elért sikerei mellett alázata és klubszeretete már eddig is igazi fehérvári legendává emelték, biztosan tudom tehát, hogy immáron a pályán kívülről is ugyanezzel a szenvedéllyel és elkötelezettséggel fogja segíteni munkánkat és városunk csapatát 

– írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Nikolics Nemanja a Videoton FC-ben pályára lépett az Európa-ligában is.
Boldog vagyok, hogy a sportolói karrierem utáni időszakot a fehérvári labdarúgást működtető önkormányzat kötelékében kezdhetem. Megtisztelő a polgármesteri felkérés, azon leszek, hogy legjobb tudásommal segítsem a város munkáját és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Vidi profi szinten újra sikeres legyen, a klub vonzó lehessen a környékbeli családoknak és minél több gyerek akarjon futballozni ebben a legendás egyesületben 

- idézte a közlemény Nikolicsot.

Többször is gólkirály volt Nikolics

A zentai születésű, 37 éves ex-futballista 314 tétmérkőzésen 164 gólt szerzett fehérvári színekben, s alapembere volt a 2011-ben és 2015-ben bajnok együttesnek. 

Nikolics háromszor volt gólkirály az NB I-ben, 2012-ben pedig az Európa-liga csoportkörében is játszott a csapattal.

 A Fehérvár az előző idényben esett ki az élvonalból, azt követően az önkormányzat 1 forintért megvásárolta a klubot az addigi tulajdonostól.

 

