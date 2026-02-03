idezojelek
Csalárd hízelgés a fideszeseknek

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Magyar Péter szájából teljesen hiteltelenül hangzanak a kormány üzenetei.

Gajdics Ottó
Magyar Péterkormányválasztás 2026. 02. 03. 4:40
Hajlok arra, hogy azoknak a közszereplőknek van igazuk, akik szerint méltatlanul sokat foglalkozunk Magyar Péter kijelentései­vel és viselt dolgaival. Igyekszem is betartani nem kötelező érvényű fogadalmamat, és amennyire lehetséges, legszívesebben egy szót sem vesztegetnék az önjelölt messiásra.

Most viszont megszólított bennünket, kormánypárti szavazókat, így kénytelen vagyok dekódolni az összevissza hazudozás mögött felsejlő üzenetet. Első látásra úgy lehetne videóüzenetének lényegére tapintani, hogy amennyiben nekünk ez kell, ő akár magára vállalja Orbán Viktor minden kijelentését a békéről, a migrációról, a rezsicsökkentésről, bármiről, sőt rá is dob egy-két lapáttal azokra a politikai megoldásokra, amelyek látha­tóan élvezik a társadalom többségének támogatását. Mindent megtartana, tovább vinne, sőt fejlesztene. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy ilyen jó kormánypolitika mellett hogyan lehet mégis minden rossz, miért nem lehet itt élni, miért nem kapnak egyesek levegőt, és miért kellene egyáltalán kormányt váltani.

A baj csak az, hogy a karcsúsított méregzsák eltévesztette a célcsoportot, de legalábbis teljesen félreismer bennünket, ha azt hiszi, összetévesztjük a miniszterelnökkel, ha az ő kijelentéseit szajkózza nekünk. Többségünkből inkább felháborodást és dühöt vált ki, amikor azt halljuk az ő teljesen hiteltelen hangján, amit éppen vele szemben kell megvédenünk. Ez a figura teljesen hülyének néz bennünket.

Sem időm, se kedvem nincs ahhoz, hogy egyenként rántsam le a leplet aljas hazugságairól, csúsztatásairól, amikkel elképzelésem sincs, mit akart elérni a patrióta politikai közösség tagjainál. Néhányat viszont érdemes megvizsgálni azért, mert több százezer honfitársunkat vezette meg ezekkel a hazugságokkal és a globalista bandája segítségével, ami békeidőben is elgondolkodtató lenne, nem beszélve a jelenlegi veszélyektől terhes időszakról.
A legdurvább semmibevétele a valós tényeknek, amikor azt állítja, hogy neki nincs gazdája, csakis a hazája érdekli, ezért bárkivel hajlandó szembemenni. 

Ezt láttuk nemrég, amikor engedélyt kapott Manfred Webertől, hogy a Mercosur-egyezményt az Euró­pai Bíróság elé citáló indítványt megszavazhassa, de másnap már eloldalgott a bizottság elnökének bizalmatlansági szavazása elől. A büntetése mindent elmond lázadása komolytalanságáról, hiszen azzal sújtották a néppártban, hogy egy ideig nem szólalhat föl abban a parlamentben, ahová amúgy is hébe-hóba jár csak be, és az egyik legkevésbé aktív képviselő kétes címét is kiérdemelte. Ezentúl arra is hivatkozhat, miért nem képviseli hazája érdekeit a sorsdöntő problémák megvitatásakor, hogy mondaná ő, de hát büntetésben van. A valóság azonban az, hogy épp most szigorították a Tisza Pártot is befogadó Európai Néppárt működési szabályait, amik szerint nincs mód önállóskodásra.

Eddig is azért mondhatott mást, mint ami a gazdája véleménye, mert a pillanatnyi fő cél a kormány megbuktatása, és ennek érdekében épp azt várják tőle, hogy hazudjon gátlástalanul a képünkbe. Ellopja hát a miniszterelnök szavait, mondatait, videójában is úgy köszönt el a slim fit zászlólengető, ahogy a Fidesz-gyűléseken tanulta: A haza minden előtt. Eddig is meglehetősen undorító volt, amikor úgy próbálta eladni magát, mint volt fideszes, de most szintet lépett.

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ő soha nem tartozott a mi politikai közösségünkhöz.

 Befurakodott közénk, megkockáztatom, azok küldték, akikkel most is körülveszi magát. Nem ismerek nemzeti érzelmű hazafit, aki Demszky-plakáttal dekorálta volna szobája falát fiatalkorában. De ismerek számtalan politikai kalandort, akiknek a szülei igen jól éltek a Kádár-rendszer kiszolgálásából, és a rendszerváltáskor átmentett gazdasági hatalom nem elég már az utódoknak, kellene nekik a politikai is. Magyar Pétert csak ilyenek veszik körül kormánybuktató projektjében.

Nézzük csak meg a napokban nyilvánosságra került vagyonnyilatkozatokat! Meghaladja a félmilliárd forintot magának a pártelnöknek is a vagyona, de maderiai luxusvilla, elképesztő részvény-és kötvényportfólió védőernyője mögül mondja azt Kollár Kinga is, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. De mesés vagyonok birtokában hirdetik a tudományos mindenszarizmus alaptételeit szinte minden pozícióban a Tisza környékén. Kőgazdag milliárdosok próbálják elhitetni, hogy a kormány szétlopta az országot, ami így a legszegényebb és a legkorruptabb Európában. Fölfoghatatlan, hogy amikor minden forrást a haverok és a családjaik zsebébe tömtek a kormánypártiak, akkor honnan, miből gazdagodtak meg ilyen brutális módon az Orbán-fóbiások százai. Csak nem igazat szólt egyszer az életében a frissen szerzett Kapitány, a fordított Robin Hood, aki saját bevallása szerint elveszi a szegényektől a maradék pénzüket és odaadja a gazdagoknak, hogy azok még gazdagabbak legyenek?

És itt érkeztünk el a Magyar Péter által tökélyre fejlesztett hadoválás legnagyobb veszélyéhez, a valóságérzékelés hiedelemmé válásához. Ha kiszivárognak a kormányra törekvő erők brutális adóemelési tervei, és ugyanabban a pillanatban a legnagyobb ellenzéki tömörülés elnöke letagadja, hogy bármi köze lenne a megszorítócsomaghoz, sőt meghirdeti az adócsökkentés programját, akkor felszámolja az értelmes párbeszéd lehetőségét ebben a nagyon fontos kérdésben. 

A kormánypártiak persze nem dőlnek be a színjátéknak, jól ismerik azt a társaságot, akiket látszólag megtagadott a Temuról rendelt zsebmessiás az első adandó alkalommal, de megmutatták már többször, hogyan tudják pár év alatt lerombolni mindazt, amit a nemzeti kormányok építettek. És ott vannak még Magyar Péter gazdái, akiket szintén megtagadott, tudjuk, nem is léteznek, de mégis leírják minden évben rendszeresen, mit várnának el azért cserében, hogy ne vonják el politikai zsarolás során a nekünk járó forrásokat, amiket a Tisza majd egy csapásra hazahoz.

Hogyan? Miért is? Csak nem megígérték, hogy első dolguk lesz végrehajtani a konvergenciaprogramnak becézett megszorításokat? De ebben a zűrzavarban, összevissza dumában mindenki azt hisz, ami közelebb áll vágyaihoz. Már csak azt nem értem, hogyan tudják sokan komolyan venni, amikor ugyanaz a száj nevezi humbugnak a rezsicsökkentést, amelyik azt állítja, mindenképpen megtartaná, sőt szociális alapon kiterjesztené, jelentsen ez bármit is. Majd ugyanazzal a lendülettel maga mellé vesz olyan szakértőket, akik azon szorgoskodnak, hogy végrehajtsák nemlétező gazdáinak egyik legfőbb követelését, és Magyarországot is megfosszák az olcsó orosz energiahordozóktól, ami a rezsicsökkentés végét jelentené.

De annak érdekében, hogy ezt se lehessen csak úgy átlátni, a trollok és álszakértők már azon sürgölődnek minden lehetséges felületen, hogy bebizonyítsák, az orosz gáz sokkal drágább, mint bármi a nemzetközi tőzsdén. Csak azt tudnám, mivel magyarázzák ezek a nagyon okosok, hogy egy szétlopott országban a drágábban vett gáz mellett van rezsicsökkentés, míg az olcsó amerikai LNG-t vásárló korrupciómentes gazdag nyugati országokban pedig gyertyával melegített cserepet ajánlanak a fázó nyugdíjasoknak megoldásként. De ugyanilyen módszerrel bizonytalanítják el a tájékozatlanabb honfitársainkat a migráció és a háború támogatásával kapcsolatban is.

Gátlástalanul belemondja az arcunkba Magyar Péter, hogy nem támogatja a migránspaktumot, de nem neki dolgozó szakértői már dolgoznak nemlétező gazdái utasításainak végrehajtásán. 

Ha pedig – Isten ne adja – arra kerülne a sor, hogy hazugságai rádőlnének, és számon kérné azokat valaki, gátlástalanul azt hazudná, olyan nehéz helyzetben lévő országot örökölt, hogy nem tud mást tenni, mint adót emelni, migránstábort nyitni és eltörölni mindent, ami elvonná a pénzt az ukrajnai háború támogatásától. Nem akarom tudni, hogy igazam van-e, inkább hiszek benne, hogy meg tudjuk akadályozni. Csak az x-et kell jó helyre húzni.

