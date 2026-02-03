Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Hajlok arra, hogy azoknak a közszereplőknek van igazuk, akik szerint méltatlanul sokat foglalkozunk Magyar Péter kijelentéseivel és viselt dolgaival. Igyekszem is betartani nem kötelező érvényű fogadalmamat, és amennyire lehetséges, legszívesebben egy szót sem vesztegetnék az önjelölt messiásra.
Most viszont megszólított bennünket, kormánypárti szavazókat, így kénytelen vagyok dekódolni az összevissza hazudozás mögött felsejlő üzenetet. Első látásra úgy lehetne videóüzenetének lényegére tapintani, hogy amennyiben nekünk ez kell, ő akár magára vállalja Orbán Viktor minden kijelentését a békéről, a migrációról, a rezsicsökkentésről, bármiről, sőt rá is dob egy-két lapáttal azokra a politikai megoldásokra, amelyek láthatóan élvezik a társadalom többségének támogatását. Mindent megtartana, tovább vinne, sőt fejlesztene. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy ilyen jó kormánypolitika mellett hogyan lehet mégis minden rossz, miért nem lehet itt élni, miért nem kapnak egyesek levegőt, és miért kellene egyáltalán kormányt váltani.
A baj csak az, hogy a karcsúsított méregzsák eltévesztette a célcsoportot, de legalábbis teljesen félreismer bennünket, ha azt hiszi, összetévesztjük a miniszterelnökkel, ha az ő kijelentéseit szajkózza nekünk. Többségünkből inkább felháborodást és dühöt vált ki, amikor azt halljuk az ő teljesen hiteltelen hangján, amit éppen vele szemben kell megvédenünk. Ez a figura teljesen hülyének néz bennünket.
Sem időm, se kedvem nincs ahhoz, hogy egyenként rántsam le a leplet aljas hazugságairól, csúsztatásairól, amikkel elképzelésem sincs, mit akart elérni a patrióta politikai közösség tagjainál. Néhányat viszont érdemes megvizsgálni azért, mert több százezer honfitársunkat vezette meg ezekkel a hazugságokkal és a globalista bandája segítségével, ami békeidőben is elgondolkodtató lenne, nem beszélve a jelenlegi veszélyektől terhes időszakról.
A legdurvább semmibevétele a valós tényeknek, amikor azt állítja, hogy neki nincs gazdája, csakis a hazája érdekli, ezért bárkivel hajlandó szembemenni.
