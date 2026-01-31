„Második apámként tekinthettem rád” – így vallott Fenyő Miklósról híres felfedezettje

Fenyő Miklós 1988-ban fedezte fel Szandit, a Hungária frontembere volt az, aki elindította a fiatal tehetség pályafutását. Érthető, hogy az énekesnő különösen szívszorító bejegyzésben búcsúzott el mentorától.

Fenyő Miklós és Szandi Fotó: Facebook/Szandi hivatalos

Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni…

– írta a művésznő, majd így folytatta:

Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!

Szandi leírta, mennyire hiányozni fog neki minden pillanat amit együtt éltek meg, a hajnalig tartó beszélgetések és az az érzés amit csak ők tudtak, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltek.

Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád. A Te Madárkád.

– zárta bejegyzését a kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekesnő, aki máig a legfiatalabb platinalemezes előadónak számít Magyarországon.