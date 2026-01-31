Meghalt Fenyő Miklós

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... – tudatta az énekes hivatalos oldala.

Fenyő Miklós Az Év Sportolója Gálán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad

– írták az oldalon. Hozzátették: a család kéri, hogy a média és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Kilencéves volt, amikor 1956-ban a családja elhagyta Magyarországot. New Yorkban a Jackson Heights Primary School és a First Manhattan Grammar School tanulója volt. Középiskolába már Magyarországon járt.

Tizenöt évesen a Sztár együttesben zenélt, tizenhét éves korában megalapította a The Devilst, abból alakult a Syconor zenekar. Az együttes feloszlása után

Fenyő Miklós 1967-ben létrehozta a Hungáriát, amivel 1968-ban megnyerte a Ki Mit Tud döntőjét.

Fotó: Csudai Sándor

A Hungária többször is átalakult, és 1983-ig működött. A feloszlás után Miki néven szólólemezt készített, majd az akkor divatos break stílussal is kísérletezett és életre hívta a Modern Hungária formációt. Ezt követően is készített lemezeket és rendszeresen fellépett.

Egymillió eladott lemez után 1986-ban megkapta a Victory-díjat, 1990-ben az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz nagydíjat, 1996-ban a Huszka Jenő-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Budapestért díjat, 2017-ben a Fonogram Életmű-díjat, 2004-ben a XIII. kerület díszpolgára lett.