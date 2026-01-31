Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Fenyő MiklósHungáriazene

Meghalt Fenyő Miklós

A legendás magyar énekes, a Hungária alapítója 78 éves volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 8:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... – tudatta az énekes hivatalos oldala.

Budapest, 2025. január 13. Fenyő Miklós énekel az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fenyő Miklós Az Év Sportolója Gálán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad

– írták az oldalon. Hozzátették: a család kéri, hogy a média és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Kilencéves volt, amikor 1956-ban a családja elhagyta Magyarországot. New Yorkban a Jackson Heights Primary School és a First Manhattan Grammar School tanulója volt. Középiskolába már Magyarországon járt.

Tizenöt évesen a Sztár együttesben zenélt, tizenhét éves korában megalapította a The Devilst, abból alakult a Syconor zenekar. Az együttes feloszlása után

Fenyő Miklós 1967-ben létrehozta a Hungáriát, amivel 1968-ban megnyerte a Ki Mit Tud döntőjét.

 

20250606 Budapest Hungária koncert az MVM Domeban. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Fenyő Miklós
Fotó: Csudai Sándor

A Hungária többször is átalakult, és 1983-ig működött. A feloszlás után Miki néven szólólemezt készített, majd az akkor divatos break stílussal is kísérletezett és életre hívta a Modern Hungária formációt. Ezt követően is készített lemezeket és rendszeresen fellépett.

Egymillió eladott lemez után 1986-ban megkapta a Victory-díjat, 1990-ben az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz nagydíjat, 1996-ban a Huszka Jenő-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Budapestért díjat, 2017-ben a Fonogram Életmű-díjat, 2004-ben a XIII. kerület díszpolgára lett.

Borítókép: Fenyő Miklós (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu