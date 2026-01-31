Rendkívüli

Orbán Viktor: A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni + videó

Hankó Balázs: Ma halkabban szól a rock and roll

A kulturális és innovációs miniszter is búcsút vett az egyik leghíresebb magyar zenésztől, Fenyő Miklósról.

2026. 01. 31. 13:28
Fotó: Bertleff András
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalán vett búcsút a magyar rock and roll legendától.

Ma halkabban szól a rock and roll, elment magyarországi helytartója…

 – írta.

Búcsúzunk Fenyő Miklóstól, a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakjától. Dalai, színpadi művei és szellemisége maga volt a szabadság és életöröm. Öröksége velünk marad, zenéje tovább él. Isten nyugosztalja!

– zárta bejegyzését Hankó Balázs.

Fenyő Miklós, a legendás zenész, énekes és zenekarvezető 78 évesen hagyta el az árnyékvilágot. Zenésztársai mellett több hazai politikus, köztük Orbán Viktor is megrendülten búcsúzott tőle közösségi oldalán.

 

