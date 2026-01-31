Hankó Balázs: Ma halkabban szól a rock and roll

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalán vett búcsút a magyar rock and roll legendától.
Ma halkabban szól a rock and roll, elment magyarországi helytartója…
– írta.
Búcsúzunk Fenyő Miklóstól, a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakjától. Dalai, színpadi művei és szellemisége maga volt a szabadság és életöröm. Öröksége velünk marad, zenéje tovább él. Isten nyugosztalja!
– zárta bejegyzését Hankó Balázs.
Fenyő Miklós, a legendás zenész, énekes és zenekarvezető 78 évesen hagyta el az árnyékvilágot. Zenésztársai mellett több hazai politikus, köztük Orbán Viktor is megrendülten búcsúzott tőle közösségi oldalán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!