Hankó Balázs: A magyar kultúra nemzetmegtartó erő – interjú

– A magyar kultúra napja Kölcsey Ferenc Himnuszának tisztázatára emlékeztet minket. Ön szerint mit kell tennünk azért, hogy kultúránk a 21. század sokszor tájidegen digitális zajában is megmaradjon nemzetmegtartó erőnek?

– A legnagyobb veszélyként nem is a digitalizációt emelném ki, hanem azt a woke-ideológiát és a mindent eltörölni akaró cancel culture-t, amely minden nemzeti kultúrára veszélyes. Mert tagadja az identitást, tagadja azon alapvető keresztény értékeket, amelyre Európa felépült. Amikor mi a Himnuszunkra emlékezünk, akkor abban egyszerre van benne a népi hagyomány és a keresztény hitünk. Ebben kell ellentartanunk, pontosabban ellene mondanunk a mindent eltörölni akaró woke-ideológiának. Ugyanakkor ügyesen kell használjuk a digitalizáció eszközeit is. A Hagyományok Háza például a néphagyományainkat és a népművészetünket mutatja meg a maga digitális kiválóságában.

Hankó Balázs Fotó: Havran Zoltán

– Tavaly Böjte Csaba társaságában részt vett egy az Érmellékről indult zarándoklaton, amely az álmosdi Kölcsey-emlékházhoz vezetett. Mit jelent önnek a nemzeti imánk, amely egy olyan időpillanatot rögzít, melyben eggyé válik múlt, jelen és jövő?

– Teljes nemzetünk egységét és egybefonódását, amit a határok próbálhatnak szétválasztani, ám ez sohasem sikerülhet. Az említett Kölcsey-zarándoklatnak számomra meghatározó pillanata volt az, amikor Csaba testvérrel a zöldhatáron átgyalogoltunk. Ehhez persze Románia schengeni csatlakozása is szükségeltetett, ami a mi uniós elnökségünk alatt következett be Bulgária csatlakozása mellett. Különös érzés volt, hogy az a határ, amely gyermekkoromban oly sok szorongást és görcsöt okozott a román határőrök vizsgálódásai miatt, most már nincs, és hogy kultúránk most ezt a határon átívelő egybetartozást jeleníti meg. A zarándoklaton megálltunk a határsávon, ahol Csaba testvérrel imádkozhattunk, majd pedig a Himnuszt is elénekeltük. Ezt meglett férfiemberekkel közösen könnyeztük meg.

– Mire kell figyelni a kis hazában és a külhonban, hogy ne sérüljön az egységes magyar kulturális ökoszisztéma? Gondolok itt többek között a még mindig fel-felbukkanó történelemhamisítási kísérletekre és a magyar egyházakat érintő kulturális jellegű támadásokra is.