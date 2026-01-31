Fenyő Miklóspataky attilagyász

Pataky Attila megkönnyezte barátját, Fenyő Miklóst a Patrióta stúdiójában

Pótolhatatlanul hiányozni fog – nyilatkozta az Edda frontembere.

Balázs D. Attila
2026. 01. 31. 15:21
Forrás: Patrióta youtube
Közvetlenül Fenyő Miklós halálhíre után ült be a Patrióta stúdiójába Pataky Attila, az Edda frontembere, aki nem tudta leplezni bánatát a műsorban. Megkönnyezte barátját, a Hungária alapítóját.

Az énekes közölte, hogy a stúdióba jövet értesült a lesújtó hírről. 

Bokáig leütött a dolog, mert nagyon sok közös élményünk volt, talán sokan nem tudják

– mondta elcsukló hangon.

A Patrióta által megosztott videóban Pataky elmondta, hogy neki és a sokszor vele együtt éneklő fiának is nagyon sokat jelentett Fenyő. Fia egyenesen az ő rock and roll dalai miatt kezdett el táncórákat venni, és nagy álma volt, hogy egyszer személyesen is találkozhasson a Hungária alapítójával. Ez egy közös bulin meg is történt.

Pataky Attila kiemelte, hogy a Fenyő Miklós által képviselt zenei világ mennyire színes volt, s nem olyan szürke, mint a mai.

Ő boldogságot hozott, boldogságot adott a bulijain a zenéjével. Pótolhatatlanul hiányozni fog a palettáról

– mondta megrendülten az Edda énekese.

 

 

