Pataky Attila megkönnyezte barátját, Fenyő Miklóst a Patrióta stúdiójában

Közvetlenül Fenyő Miklós halálhíre után ült be a Patrióta stúdiójába Pataky Attila, az Edda frontembere, aki nem tudta leplezni bánatát a műsorban. Megkönnyezte barátját, a Hungária alapítóját.

Az énekes közölte, hogy a stúdióba jövet értesült a lesújtó hírről.

Bokáig leütött a dolog, mert nagyon sok közös élményünk volt, talán sokan nem tudják

– mondta elcsukló hangon.

A Patrióta által megosztott videóban Pataky elmondta, hogy neki és a sokszor vele együtt éneklő fiának is nagyon sokat jelentett Fenyő. Fia egyenesen az ő rock and roll dalai miatt kezdett el táncórákat venni, és nagy álma volt, hogy egyszer személyesen is találkozhasson a Hungária alapítójával. Ez egy közös bulin meg is történt.

Pataky Attila kiemelte, hogy a Fenyő Miklós által képviselt zenei világ mennyire színes volt, s nem olyan szürke, mint a mai.

Ő boldogságot hozott, boldogságot adott a bulijain a zenéjével. Pótolhatatlanul hiányozni fog a palettáról

– mondta megrendülten az Edda énekese.