Pataky Attila megkönnyezte barátját, Fenyő Miklóst a Patrióta stúdiójában

Közvetlenül Fenyő Miklós halálhíre után ült be a Patrióta stúdiójába Pataky Attila, az Edda frontembere, aki nem tudta leplezni bánatát a műsorban. Megkönnyezte barátját, a Hungária alapítóját.
Az énekes közölte, hogy a stúdióba jövet értesült a lesújtó hírről.
Bokáig leütött a dolog, mert nagyon sok közös élményünk volt, talán sokan nem tudják
– mondta elcsukló hangon.
A Patrióta által megosztott videóban Pataky elmondta, hogy neki és a sokszor vele együtt éneklő fiának is nagyon sokat jelentett Fenyő. Fia egyenesen az ő rock and roll dalai miatt kezdett el táncórákat venni, és nagy álma volt, hogy egyszer személyesen is találkozhasson a Hungária alapítójával. Ez egy közös bulin meg is történt.
Pataky Attila kiemelte, hogy a Fenyő Miklós által képviselt zenei világ mennyire színes volt, s nem olyan szürke, mint a mai.
Ő boldogságot hozott, boldogságot adott a bulijain a zenéjével. Pótolhatatlanul hiányozni fog a palettáról
– mondta megrendülten az Edda énekese.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!