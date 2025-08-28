A kör bezárul: Edda-musical az Operettszínház színpadán

A látványos rockszínházi előadás az emberi élet fordulópontjait, a szerelmet, a barátságot és a döntések súlyát állítja középpontba, miközben huszonnégy ikonikus Edda-sláger csendül fel új hangszerelésben. A produkciót modern vizuális effektek és egy igazi koncertélményt idéző finálé teszi felejthetetlenné.

Az előadás koncert- és színházi élmény egyszerre, méltó ünnepe az Edda Művek ötvenéves pályafutásának. Forrás: Edda musical

Ötvenéves az Edda Művek

A musical főhőse Elmó (Nagy Szilárd), az ő útkeresésének állomásain keresztül vezeti a nézőt a darab. A szereposztásban többek között Réthy Zsazsa, Ragány Misa, Kovács Áron, Fedor Kyra és Pataky Gergő is látható. A szövegkönyvet Oravecz János írta, a zeneszerző Gömöry Zsolt, a dalszövegek pedig Pataky Attila nevéhez fűződnek. A koreográfiát Nádasdy András, a rendezést Gémes Antos jegyzi. A darab producerei Nagy Szilárd, Fülöp Péter és Ragány Misa, aki színészként is részt vesz az előadásban. Ő alakítja Frédit, a motoros banda táncos-komikus figuráját, aki a történet során kisstílű tolvajból a zenekar menedzserévé válik.

Ez egy nagyon szép szerelmi történet, ami színházi előadás formájában valósul meg, annak minden dramaturgiai kellékével, a történetmesélés alapvető eszközeivel

– osztotta meg velünk Ragány Misa. Mint mondta, az Edda-dalok nem öncélúan jelennek meg, hanem szervesen illeszkednek a cselekményhez. Ez egy áthallásos, de fikciós történet az Edda életművére.

A darab egy messziről indult fiatalember felnőtté válásának története, az ötvenéves Edda Művek legnagyobb slágereivel, ami visszarepít minket abba a korba, amikor még nem tud az ember dönteni, hogy a szerelem az első, a pénz vagy a banda. Elmó a szerelmet és a zenét keresve indul el az önmegvalósítás útján.

Eközben különböző akadályokba ütközik, amelyekkel aztán sikerül megküzdenie. – Vannak benne reprízek is, ahogy ez egyébként szokott lenni a musicalek világában, tehát a Hűtlen, illetve A világ közepén című dal bizonyos dramaturgiai pontokon részleteiben újra visszajön. A végére koncerthangulat alakul ki a színházi nézőtéren is, ami meg is jelenik az úgynevezett színház a színházban dramaturgiában.

Elkerülhetetlen, hogy a nézők már a darab huszadik percében velünk éneklik a Hűtlent. Nem tudunk és nem is akarunk mit tenni ez ellen, ez egy csodálatos adottsága a darabnak. A katarzist az Éjjel érkezem című dal hozza el, miközben a közönség is igazi koncertélményt élhet át

– mondta Ragány Misa. A musical egy évvel ezelőtt indult hódító útjára, azóta 22 előadás és 23 ezer néző igazolja sikerét.

A nyár csúcspontja az Operettszínház négy előadása, míg az évad egyik legnagyobb eseményének a november 29-i miskolci előadás ígérkezik, amely az Edda szülővárosában, a DVTK Arénában lesz látható.

A dalok új hangszerelését az Edda billentyűse,a musical zenei vezetője, Gömöry Zsolt készítette. Az éjjel érkezem, az Utolsó érintés, a Gyere, őrült! megalkotása fűződik többek között a Máté Péter-díjas zeneszerző nevéhez. – Több mint negyven éve, 1985. január 4-től dolgozom együtt Pataky Attilával, azóta írjuk együtt a dalokat és az álmainkat – mondta Gömöry Zsolt.

Egy hatalmas gyűjteményből tudtunk meríteni a musicalhez, hiszen több mint 250 dalunk van. Ezekből válogattunk és fűztük köré a történetet. Bár a hangszereléshez hozzá kellett nyúlni, több akusztikus és szimfonikus elemet is beemeltünk, mégis megőriztük a rockzenei jelleget. Fontosnak tartottuk, hogy hűek maradjunk ahhoz a hangzáshoz, amelyet a közönség szeret.

A produkciót erős színészi gárda, tánckar és látványos színpadtechnika teszi teljessé. A ledfalakkal és háttérvetítéssel gazdagított előadás nemcsak musical, hanem koncert- és színházi élmény egyszerre – méltó ünnepe az Edda Művek ötvenéves pályafutásának.