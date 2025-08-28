A kör bezárul: Edda-musical az Operettszínház színpadán

Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Augusztus utolsó hétvégéjén különleges élményben lehet részük a színház- és rockzenerajongóknak: a Budapesti Operettszínházban négy alkalommal is színpadra kerül az Edda musical – A kör című előadás, amely tavaly nyáron Szigligeten debütált hatalmas sikerrel. A produkció a Várudvari Nyári Színház és a kaposvári Csiky Gergely Színház közös munkájából született, és az idén ötvenéves Edda Művek legendás életműve előtt tiszteleg.

Bényei Adrienn
2025. 08. 28. 5:42
A látványos rockszínházi előadás az emberi élet fordulópontjait állítja középpontba. Forrás: EDDA musical
A látványos rockszínházi előadás az emberi élet fordulópontjait, a szerelmet, a barátságot és a döntések súlyát állítja középpontba, miközben huszonnégy ikonikus Edda-sláger csendül fel új hangszerelésben. A produkciót modern vizuális effektek és egy igazi koncertélményt idéző finálé teszi felejthetetlenné.

Edda
Az előadás  koncert- és színházi élmény egyszerre, méltó ünnepe az Edda Művek  ötvenéves pályafutásának. Forrás: Edda musical

 

Ötvenéves az Edda Művek

A musical főhőse Elmó (Nagy Szilárd), az ő útkeresésének állomásain keresztül vezeti a nézőt a darab. A szereposztásban többek között Réthy Zsazsa, Ragány Misa, Kovács Áron, Fedor Kyra és Pataky Gergő is látható. A szövegkönyvet Oravecz János írta, a zeneszerző Gömöry Zsolt, a dalszövegek pedig Pataky Attila nevéhez fűződnek. A koreográfiát Nádasdy András, a rendezést Gémes Antos jegyzi. A darab producerei Nagy Szilárd, Fülöp Péter és Ragány Misa, aki színészként is részt vesz az előadásban. Ő alakítja Frédit, a motoros banda táncos-komikus figuráját, aki a történet során kisstílű tolvajból a zenekar menedzserévé válik. 

Ez egy nagyon szép szerelmi történet, ami színházi előadás formájában valósul meg, annak minden dramaturgiai kellékével, a történetmesélés alapvető eszközeivel

– osztotta meg velünk Ragány Misa. Mint mondta, az Edda-dalok nem öncélúan jelennek meg, hanem szervesen illeszkednek a cselekményhez. Ez egy áthallásos, de fikciós történet az Edda életművére. 

A darab egy messziről indult fiatalember felnőtté válásának története, az ötvenéves Edda Művek legnagyobb slágereivel, ami visszarepít minket abba a korba, amikor még nem tud az ember dönteni, hogy a szerelem az első, a pénz vagy a banda. Elmó a szerelmet és a zenét keresve indul el az önmegvalósítás útján.

Eközben különböző akadályokba ütközik, amelyekkel aztán sikerül megküzdenie. – Vannak benne reprízek is, ahogy ez egyébként szokott lenni a musicalek világában, tehát a Hűtlen, illetve A világ közepén című dal bizonyos dramaturgiai pontokon részleteiben újra visszajön. A végére koncerthangulat alakul ki a színházi nézőtéren is, ami meg is jelenik az úgynevezett színház a színházban dramaturgiában. 

Elkerülhetetlen, hogy a nézők már a darab huszadik percében velünk éneklik a Hűtlent. Nem tudunk és nem is akarunk mit tenni ez ellen, ez egy csodálatos adottsága a darabnak. A katarzist az Éjjel érkezem című dal hozza el, miközben a közönség is igazi koncertélményt élhet át

– mondta Ragány Misa. A musical egy évvel ezelőtt indult hódító útjára, azóta 22 előadás és 23 ezer néző igazolja sikerét. 

A nyár csúcspontja az Operettszínház négy előadása, míg az évad egyik legnagyobb eseményének a november 29-i miskolci előadás ígérkezik, amely az Edda szülővárosában, a DVTK Arénában lesz látható.

A dalok új hangszerelését az Edda billentyűse,a musical zenei vezetője, Gömöry Zsolt készítette. Az éjjel érkezem, az Utolsó érintés, a Gyere, őrült! megalkotása fűződik többek között a Máté Péter-díjas zeneszerző nevéhez. – Több mint negyven éve, 1985. január 4-től dolgozom együtt Pataky Attilával, azóta írjuk együtt a dalokat és az álmainkat – mondta Gömöry Zsolt. 

Egy hatalmas gyűjteményből tudtunk meríteni a musicalhez, hiszen több mint 250 dalunk van. Ezekből válogattunk és fűztük köré a történetet. Bár a hangszereléshez hozzá kellett nyúlni, több akusztikus és szimfonikus elemet is beemeltünk, mégis megőriztük a rockzenei jelleget. Fontosnak tartottuk, hogy hűek maradjunk ahhoz a hangzáshoz, amelyet a közönség szeret.

A produkciót erős színészi gárda, tánckar és látványos színpadtechnika teszi teljessé. A ledfalakkal és háttérvetítéssel gazdagított előadás nemcsak musical, hanem koncert- és színházi élmény egyszerre – méltó ünnepe az Edda Művek ötvenéves pályafutásának.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

