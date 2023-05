„A magyarokba mindenkinek beletört a foga”

– Hogyan látja, melyek azok a veszélyek, amelyek az európai országokat fenyegetik?

– Ha megnézzük az elmúlt évek eseményeit, akkor azt láthatjuk, mintha a világ vezetői azon dolgoznának, hogy elhitessék az emberekkel, nincs megoldás az emberiséget érintő krízisekre. Európa vezetői csupán odahazudott valakik, akik nap mint nap kétséget ültetnek el az emberekben. „Félj és szorongj! Ne legyen jövőképed!” – ezeket sulykolják. A cél, hogy az embereknek ne legyen biztos énképük. Hogy ne tudjanak semmit a múltjukról, hogy ne akarjanak ragaszkodni az örökségükhez, saját nemzetükhöz és vallásukhoz. Ha ez így folytatódik, akkor eljöhet még az az idő, amikor Európa majd arra ébred, hogy a saját földjén indiánként fog harcolni azokkal, akiket betelepített.

– Számos kétes ideológia is belekerült a liberális európai politika főirányába. Milyen veszélyeket rejthet ez magában?

– Az elmúlt két hónapban a világ különböző részein jártam: Ázsiában, Ausztráliában, valamint Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Torinóban találkoztam egy szivárványcsaláddal. Vacsora közben figyeltem őket, akik csak közönyösen ücsörögtek egymás mellett. Az anya szivárványos nyaksállal is férfinak nézett ki, az apa elpuhult nőnek, a három gyerek meg nem tudom, minek. Az volt az érzésem, hogy mindannyian valami nem létezőnek akarnak görcsösen megfelelni. Ki akarnak tűnni, de nem a saját munkájukkal és szorgalmukkal, hanem beérik a divatos genderideológia követésével. Az volt az érzésem, hogy boldogtalanok, és nem azok, akiknek látszanak, de a nyugati liberálfasizmus ilyenné tette őket.

– Ön szerint el lehet fogadtatni konzervatív országokban azt, hogy az azonos nemű párok is örökbe fogadhassanak gyermekeket?

– Terrorizálva, állandó nyomásgyakorlással talán még el lehet a társadalommal fogadtatni ilyen ötleteket. A legalapvetőbb kérdés viszont az, hogy a hagyományos szülői mintakép megszűnése, háttérbe szorítása hová vezet. Milyen lesz így a jövő társadalma? A genderideológia meglátásom szerint abszolút torz irány, amiről a baloldal nem mondja ki, hogy természet- és életellenes.

– Úgy gondolja, hogy ezek az emberek a teremtőt és a teremtést tagadják meg?

– Abszolút, de ezzel az életellenes eszmével az evolúció végezni fog, mert gyermekáldás nélkül nincs jövendő. Ezért is kívánják ezek a csoportosulások az örökbefogadásokat társadalmilag elfogadtatni. De ahogy Deepak Chopra mondta: „semmi valódit nem fenyegetett veszély, mert semmi nem valódi nem létezik, ebben rejlik Isten békéje. Minden forma elenyészik egyszer, ha ezt megértetted, akkor legyőzted a világot. Átjutottál a túlpartra.” Ahogy a mesteremtől, A. J. Christiantól örökre belém vésődött: a szeretet az egyetlen valóság, ezért mondom azt, hogy a genderideológia nemcsak hogy nem lesz elfogadott, de el is fog tűnni.

– Mégis azt látni, hogy a fiatalok közül vannak, akiknek vonzó a liberális világfelfogás.

– Gyakorta látszik úgy, hogy beborul az ég, de jó tudni, hogy semmi sem tart örökké. Erre a nyugati, eltorzult liberális valamiről – ami az áldemokrácia kereteivel tartja magát életben – ki fog derülni, hogy semmi más, mint valami, ami az Amerikai Egyesült Államok érdekeit szolgálja. Azt hazudják, hogy demokrácia van, amelyben az emberek szabadon dönthetnek, holott erről szó sincs. Amerika csak kiszipolyozza a világot, hódít és gyarmatosít. A legócskább gyávasággal az orosz–ukrán háború kapcsán belehúzták az egész Európai Uniót az értelmetlen pusztításba. Ebből nehéz lesz kikecmeregni. Jó lenne feltenni a kérdést, hogy kinek az érdeke ez a háború és ki profitál belőle.

– Beszédes az Edda Művek nyári turnéjának a címe: Világháborúk helyett világboldogságot.

– Mi, magyarok boldogan akarunk élni. Mosolyogni akarunk, szeretetre vágyunk és alárendeltség helyett mellérendeltségben szeretnénk élni más népekkel. Biztos vagyok benne, hogy Európa más országaiban is erre vágynak. A hazug ideológiák helyett az élet szeretetét szeretnénk végre. Ahogy Ferenc pápa is mondta: a teremtett világ védelme az élet védelme is egyben. Ez a legfontosabb, mégis a magyar kormány, mely azonosult ezzel az életvédő, családvédő eszmével, állandó célkeresztbe kerül. Egyik fő bírálónk az Egyesült Államok, holott ami ott történik, az józan ésszel felfoghatatlan. Megpróbálják a dédnagyapák, üknagyapák bűneit úgy „rendezni”, hogy a jelen emberébe belesulykolják a bűnösség érzetét. Hogyan lehetnénk felelősek elődeink tetteiért? Mi a jelenért és a gyermekeink jövőjéért vagyunk felelősek. Arról viszont senki nem beszél. Senki nem akarja megoldani a világ valódi problémáit. Egyetlen amerikai elnök sem foglalkozik a teremtett világ megóvásával, mert nincs benne üzlet.

– Mi lehet ennek a folyamatnak a vége?

– Biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Államok egyszer rettenetesen meg fog fizetni azért, hogy közel 170 háborúban vettek részt úgy, hogy ebből egyetlenegy sem zajlott a saját területükön. Ők egyszerűen csak rablólovagok, akik erővel elvesznek mindent. Láthatjuk, hogy a virtuális világ előretörésével már nemcsak az anyagi javakat, a matériát akarják, hanem a lelkeket is. Azt akarják, hogy torzuljanak el az emberek az óceánon innen és túl. Ehhez pedig hatalmas fegyverük a végtelen cinizmus, a hazudozás. Kigúnyolnak minden korábbi értéket, hagyományt, normát, megcsúfolják az életet. Mindent, amire az egész európai civilizáció épült. Olyan ideológiákat szabadítottak rá az emberekre, amelyek végül rabszolgákat csinálnak belőlük. De ez nem fog sikerülni, ebbe a nyugati liberális világ belebukik. Az emberek ébredeznek. Idehaza is érezhetjük, hogy az igazság most a magyarok oldalán van.

– Azért az is érződik, hogy például a gyermekvédelmi törvény kapcsán nagy a nemzetközi nyomás a magyar kormányon.

– Lehet, hogy van nyomás, de mi olyan nép vagyunk, ami nem tűr el bármit. Mi, magyarok most is szabadságharcot vívunk: a test és a lélek szabadságharcát. Az, amit Orbán Viktor és kormánya igyekszik elfogadtatni a világban, valóban szabadságharc. Ebben pedig ott áll mögötte egy ország, amely óriási erő. Az első békemenet előtt én is elgondolkodtam azon, kell-e politikai rendezvényen részt vennem vagy sem? Elvonultam, gyertyát gyújtottam és megjött a válasz. Ki kell állni az értékeink mellett, vagy mások kényszerítik ránk az övéiket.

– Mégis mennyire lehet sikeres egy ilyen, magányosnak tűnő csata?

– A magyarság szabadságszerető lelkiségét megannyiszor megtiporták már, de mégis máig bennünk él. Hiába volt Mohács, hiába pusztított 150 évig a török, mi maradt utánuk? Pár fürdő és pár jövevényszó, de mi itt maradtunk és tesszük a dolgunkat – az idők végezetéig. A magyarokba mindenkinek beletört a foga, mert minket Szent István helyezett a Szűzanya védelmében. Járjuk a magunk szakrális útját. Sorsunk gyakorta nem más, mint szenvedéssorozat, de mi most is a helyünkön vagyunk: küzdünk, védjük a hitet, az európai értékeket és védjük a valóságot a képzelgések és mellébeszélések elől.



