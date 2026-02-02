szegi emmapolgármesterkaba

Megszólalt a megtámadott kabai polgármester

Az elkövetőt elfogták.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 21:45
Szegi Emma kabai polgármester Forrás: haon.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, megfenyegették és be akartak törni a kabai polgármester, Szegi Emma lakásába szombaton hajnalban. 

Fotó: Haon.hu

Egyelőre nem tudni, mi áll a Kaba első emberét ért támadás hátterében. Bodó Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője a történtekről a közösségi oldalán számolt be. Azt írta, Szegi Emma polgármestert, családját, lakását szombat hajnalban brutális támadás érte. A képviselő azt is elmondta, hogy a településvezetőt verbálisan bántalmazták, fenyegették, az autóját megrongálták, a lakásába pedig be akartak törni. Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert.

A polgármester a Haonnak részletesen beszámolt arról, mi történt azon a borzalmas éjszakán, megmutatta, hol és hogyan próbált bejutni az őrjöngő férfi az otthonába, és azt is megosztotta, mit lehet tudni a támadóról. Elmondása szerint az édesanyja negyed egykor arra ébredt, hogy valaki hőbörög az utcán.

Elkezdett dübörögni, arra már én is felébredtem. Kérdeztem tőle: »Anyu, mi ez? Milyen hang van itt?« Azt mondta, ő nem tudja, de már hallja egy ideje. Csörgött is a telefonom, a jegyző úr hívott – aki a szemközti épületben lakik –, hogy valaki megy a tetőn fel hozzátok

– kezdte. A falon, ahol felmászott, most is látszanak még a sáros lábnyomok. A tetőről a függőfolyosó korlátján átugrott. „A folyosón a szomszédnál leült egy székre, a lábán valamit megigazított, és célirányosan jött az ajtómig, azt akarta kinyitni. Hallottam belülről, hogy a kilincset rángatják” – mutatta a folyosón, hol pihent meg a férfi.

Több ajtó található itt egymás mellett, de ő célirányosan a polgármesteréhez tartott.

A szemközti lakásokból már hívták a 112-t, a rendőrség már úton volt, a jegyző pedig folyamatos telefonos kapcsolatban volt a polgármesterrel, próbálta nyugtatni, és tájékoztatni, mi történik kint.

 

Szegi Emma támadója artikulálatlanul üvöltött a tetőn 

Nem boldogult a bejárati ajtóval, felment a lapostetőre, onnan hallottuk, hogy tör-zúz. Üvöltött, de olyan artikulálatlanul, iszonyat agresszívan. Hallottam, hogy rugdos mindent, később kiderült, hogy a villámhárítót rúgta szét a tetőn. Ezután leugrott a tetőről a bolt bejárati ajtaja feletti dobozra, onnan akart bejutni az ablakon, de szerencsénk volt, mert addigra megjöttek a rendőrök. Azon a dobozon meghúzódott egy darabig, majd onnan a villámhárítón felmászott a nagy tetőre – úgy ment felfelé a villámhárítón a falon, mint egy Pókember. Átugrott a lépcsőház tetejére, ott meghúzta magát, végül a tetőn bilincselték meg a rendőrök

– mondta. A támadó nem jutott be a lakásba.

 

Tudatmódosító szer hatása alatt lehetett a kabai támadó 

„Borzasztó volt, eszembe sem jutott, hogy ilyen megtörténhet” – mondta megrendülten Szegi Emma, aki ismeri a támadót. 

A Haon úgy tudja, egy helyi lakosról van szó, aki többek elmondása szerint rendszeresen használ tudatmódosító szert – a támadás idején is valamilyen szer hatása alatt lehetett, önkívületi állapotban –, többször volt ügye súlyos testi sértés miatt, börtönben is ült már. 

A polgármesternek soha nem volt vele konfliktusa.

Nem hagyom, hogy ez a munkámban befolyásoljon

– jelentette ki a Haonnak határozottan a polgármester.

 

Borítókép: Szegi Emma kabai polgármester (Fotó: Haon.hu/Tóth Imre)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu