Megtámadtak otthonában egy polgármestert

Megfenyegették és be akartak törni Szegi Emma polgármester lakásába szombat hajnalban. Egyelőre nem tudni, mi áll a Kaba első emberét ért támadás hátterében – írja a Haon . Bodó Sándor országgyűlési képviselő a történtekről a közösségi oldalán számolt be.
Szegi Emma polgármester asszonyt, családját, lakását szombat hajnalban brutális támadás érte
– írta Bodó Sándor. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, hogy a polgármestert verbálisan bántalmazták, fenyegették, autóját pedig megrongálták, a lakásába pedig be akartak törni. Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert.
„Arra kérem az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában” – közölte a képviselő.
