Összevesztek a gyerekek az óvodában, hihetetlen botrány lett belőle

A vádirat szerint a vádlottak anya, lánya és meny rokoni kapcsolatban állnak. Az egyikük kiskorú gyermeke egy borsodi településen lévő óvodába jár, ahol egy másik gyermekkel konfliktusba került.

A nők tavaly április végén, délután, megjelentek az óvodában. A vádlott a másik gyermek édesanyját felelősségre vonta, szóváltásba kerültek, majd beavatkozott két társa, valamennyien trágár módon szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak. A nők tenyérrel ütötték, megrúgták, hajánál fogva rángatták, a bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló sértettel szemben.