Havazással indult a nap, fehérbe borult a táj + videó

A tél utolsó hónapjának elején hóanyó újra megrázta dunyháját: többfelé nagy pelyhekben esett a hó és kifehéredett a táj. A Duol arról számolt be, hogy a hajnali órákban friss hó borította be Dunaújvárost. A város utcái, parkjai és tetői puha, fehér hópaplanba öltöztek, csendes, téli hangulatot varázsolva a hét kezdetére.

Fotó: Duol

A Vas vármegyeieknek sem kellett csalódniuk, mivel hajnalban ott is esett a hó. Nem csak vidéken,

a fővárosban is rákezdett a havazás

– számolt be a Ripost.

A budapesti havazásról hangulatos fotót is közölt a Bors.

Havazásra ébredt Dunaújváros (Fotó: Mediaworks)

Milyen idő lesz ezen a héten?

A Köpönyeg előjelzése szerint komolyabb havazásra azonban már nem kell számítani a héten, mivel a hőmérséklet többfelé fagypont fölé emelkedik. Délutántól, különösen naplemente után, egyre több helyen felszakadozhat a felhőtakaró.

Először Sopron környékén, majd estétől Észak-Dunántúlon is feltámadhat a szél. Szerdától enyhülés jön, a déli országrészben

akár 13 fokos maximumok is lehetnek,

északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

