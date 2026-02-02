Rendkívüli

Havazással indult a nap, fehérbe borult a táj + videó

Reggel az ország több táján nagy pelyhekben hullott a hó. Komolyabb havazásra azonban már nem kell számítani a héten, mivel a hőmérséklet többfelé fagypont fölé emelkedik.

2026. 02. 02. 10:43
A tél utolsó hónapjának elején hóanyó újra megrázta dunyháját: többfelé nagy pelyhekben esett a hó és kifehéredett a táj. A Duol arról számolt be, hogy a hajnali órákban friss hó borította be Dunaújvárost. A város utcái, parkjai és tetői puha, fehér hópaplanba öltöztek, csendes, téli hangulatot varázsolva a hét kezdetére.

Fotó: Duol

A Vas vármegyeieknek sem kellett csalódniuk, mivel hajnalban ott is esett a hó. Nem csak vidéken,

a fővárosban is rákezdett a havazás

– számolt be a Ripost.

A budapesti havazásról hangulatos fotót is közölt a Bors.

Havazásra ébredt Dunaújváros (Fotó: Mediaworks)

 

Milyen idő lesz ezen a héten?

A Köpönyeg előjelzése szerint komolyabb havazásra azonban már nem kell számítani a héten, mivel a hőmérséklet többfelé fagypont fölé emelkedik. Délutántól, különösen naplemente után, egyre több helyen felszakadozhat a felhőtakaró.

Először Sopron környékén, majd estétől Észak-Dunántúlon is feltámadhat a szél. Szerdától enyhülés jön, a déli országrészben

akár 13 fokos maximumok is lehetnek,

északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

További részletek a várható időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

 

Borítókép: Hóeséssel indult a reggel (Fotó: Duol)

