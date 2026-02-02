hőmérsékletmedveidőjárásnapsütésesőhavas eső

Ma kiderül, meddig tart még a tél + videó

A nap legizgalmasabb kérdése: vajon meglátja-e árnyékát a medve, vagy sem? A népi hagyomány szerint ebből arra lehet következtetni, meddig tart még a tél. A legtöbb helyen zömmel felhős marad az ég.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 6:44
Pixabay
Hétfőn túlnyomóan borult, párás idő várható, majd a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Cute blond toddler child, boy, playing in the rain with umbrella on a foggy autumn day on a rural road
Hószállingózás, havas eső is előfordulhat (Fotó: Shutterstock/Tomsickova Tatyana)

A déli órákig elszórtan fordulhat elő

hószállingózás, kisebb havazás,

délelőtt a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső sem kizárt.

Estétől a Dunántúlon élénkülhet meg a déliesre forduló légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Késő estére mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden délnyugat felől beborul az ég, csapadék főként az Északi-középhegység tágabb környezetében várható. Kezdetben havazás, ónos eső is lehet, majd egyre inkább havas esőbe, esőbe vált a csapadék. A délkeleti szél többfelé megerősödik. A fagyos reggelt követően délutánra 4 fok köré enyhül a levegő.

Szerdán erősen felhős, sokfelé borult égbolt valószínű, szórványosan esővel, szitálással. A délkeleti, keleti szél továbbra is élénk, olykor erős marad. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön borongós, párás idő ígérkezik, ugyanakkor délen egyre gyakrabban süthet ki a nap. Elszórtan újabb eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél sokfelé erős lesz.

Napközben 6 és 12 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken felhős idő valószínű, időnként rövid felszakadozásokkal. A reggeli órákban párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. 7-9 fok körüli enyheség lehet – írja a Köpönyeg.

További részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)


