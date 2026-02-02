Jön a medve! Jó lesz a kedve? Ma kiderül

Grammy-díjak

Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, Kendrick Lamar tarolt – Íme az idei díjazottak

Los Angelesben, a Crypto.com Arenában rendezték meg a 68. Grammy-díjátadót, amely idén nem botrányoktól, hanem zenei teljesítményektől volt hangos. A 2026-os gála a műfaji sokszínűségről, új kategóriák bevezetéséről és több történelmi pillanatról szólt – élükön Bad Bunny Év albuma-győzelmével és Kendrick Lamar domináns szereplésével.