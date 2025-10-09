Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Mit tegyünk, hogy szeressenek a tiszások? + videó

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 18:58

A Pikkben ismét Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa nyomta a tutit.

Politikailag inkorrekt műsorunkban felmerült, mit kellene ahhoz tenni Bayernek és Ambrózynak, hogy kedveljék őket a tiszások, amire egyszerű választ adtak, nyilván az, hogy összeházasodjanak.

Az Európai Unió történései, a mentelmi jog, az Eurovízió, valamint az Antifa sem maradt ki podcastműsorunkból. Az adás második felében az irodalom került szóba, ahol szokás szerint vaskos vélemények hangzottak el.

A Pikkben ismét Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa nyomta a tutit.

Podcastműsorunk elején azon elmélkedett Bayer és Ambrózy kolléga, mit kellene tenniük ahhoz, hogy ne utálják őket a Tisza Párt szimpatizánsai? Frappáns válaszuk azonnal megszületett, nyilván össze kellene házasodniuk, ami -mint fogalmaztak-, soha nem fog megtörténni.

Ahogy azt már megszokhatták, jött a szokásos kérdés, hogy milyen világban is élünk? Vajon az Európai Unió alapító atyái ezt akarták és mi magyarok ehhez az Európához akartunk csatlakozni?

Itt került szóba egy új becenév, a „Bütyök”, aki nem mást, mint Magyar Pétert takarja. Itt váltottak a mentelmi jogra, ugyanis az EU sem a Tisza-vezér, sem az antifás Ilaria Salist nem függesztette fel.

Kemény mondatok hangzottak el, amelyeket érdemes megnézni az ártatlan magyar embereket csapatával félholtra verő olasz képviselő asszony és a mobiltolvaj, fiatal lányok szoknyája alatt részegen kúszó-mászó magyar EP-képviselőről. Ambrózy szerint Magyar Péter „Bütyök” arra lenne csak jó, hogy egy meccsre induló csapatbusz tagjaként sört lopjon a benzinkútról, mert van mentelmi joga.

A műsorban arról is beszéltek kollégáink, hogy az Eurovíziónak sincs már értelme, mert az izraelieket nem engedik fellépni, az egészből pride-ot akarnak csinálni. 

Ambrózy szerint ezt a fesztivált úgy kellene megszervezni, hogy a különféle Antifa csoportok „sztárboksz” szinten üssék egymást különféle eszközökkel, és majd akkor lehet megszavazni, ki a jobb.

Hozzátette, így Ilaria Salis is üthetné szlovák elvbarátait. 

Az adás második felében irodalomról, Nobel-díjról, magyarságról, elkötelezettségről esett szó és nem maradt ki az az erdélyi színész sem, aki a tiszások pártján áll. 

