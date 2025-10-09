„Harminc másodperc pokol” – kitálalt Ilaria Salis egyik áldozata

A La Verita napilapnak adott exkluzív interjút Ilaria Salis egyik áldozata, Dudog László, amelyben felidézte, hogyan támadták meg őt és barátnőjét hátulról 2023. február 10-én Budapesten a szélsőbaloldali antifa aktivisták.

Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali EP-képviselő Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

A lap már a cikk elején ismerteti, hogy a Hammerbande néven ismert antifa csoport Drezdában alakult, és 2018-ban kezdett utcai erőszakos akciókba. A szervezet vezetőjét, Linda Engelt, 2020. november 5-én tartóztatták le, majd öt év három hónap börtönbüntetésre ítélték több jobboldali aktivista elleni támadás miatt.

Bár a bandavezér börtönben van, a csoport – amely a támadásai során előszeretettel használ kalapácsot – továbbra is aktív és zavartalanul folytatja erőszakos akcióit.

Dudog László elmondta, hogy amikor a második világháborúban elhunyt magyar és német katonákról megemlékező Becsület napja rendezvényről tartottak hazafelé, hátulról többen rájuk támadtak.

„Harminc másodpercnyi pokol volt” – idézi fel a történteket.

A férfit éles szerszámmal többször megszúrták a lábán, a fejét gumibottal verték, állkapcsa eltört, arcán zúzódások és véraláfutások keletkeztek. Szemébe és arcába paprikaspray-t fújtak, pillanatok alatt elvesztette az eszméletét. Azt mondja, fájdalmai a mai napig nem múltak el.

Elmondása szerint nyolcan támadtak rájuk hátulról. Amikor a barátnője már földre került, az antifák gyúlékony folyadékot öntöttek rá, miközben a fejét teleszkópos gumibottal, úgynevezett viperával ütötték. Ugyanilyen fegyvert találtak másnap, február 11-én abban a taxiban, amelyben Ilaria Salis utazott – jegyzi meg az olasz lap.

A La Verita hozzáteszi: a támadásban használt fegyver nevét viseli a szélsőbaloldali aktivista későbbi könyve is, amelyben budapesti börtönélményeiről számol be – a kötet címe: Vipera.

A férfi elmondta, hogy az első ütések után elájult, és a körülötte álló járókelők döbbenten nézték végig az erőszakos támadást. Később, a kihallgatások során a hatóságok jelenlétében részletesen számolt be a történtekről. A La Veritának úgy nyilatkozott, hogy hónapokig tartott a felépülése, mivel a szélsőségesek szétzúzták az arccsontját – arca bal oldala másfél évvel a támadás után is érzéketlen maradt.

Dudog László megdöbbenéssel fogadta, hogy az Európai Parlament megmentette az olasz antifát. Szomorúnak nevezte, hogy súlyos, életveszélyes támadást elkövető emberek a mentelmi jog mögé bújhatnak. Közölte, nem hagyja annyiban az ügyet, és továbbra is harcolni fog az igazságért, amelyet – mint fogalmazott – megtagadtak tőle. Elmondta, azt tervezi, hogy személyesen demonstrál majd az Európai Parlamentben, hogy felhívja a figyelmet a történtekre.