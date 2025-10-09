A horvátoknak is nagyon fájnak a szankciók

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de a vállalat ez idáig nem teljesítette az elvárást.

A többségi orosz tulajdonban lévő NIS megerősítette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) nem hosszabbította meg a mentességet a szankciók alól, amely október 8-án járt le. A Janaf korábban külön engedélyt kapott, hogy október 15-ig lehetővé tegye a folyamatban lévő szállítások lezárását.

A Janaf évente két-hárommillió tonna nyersolajat szállít Szerbiába, mintegy negyvenmillió eurós (15,6 milliárd forint) bevételt termelve. A NIS-szel tavaly kötött szerződés tízmillió tonna olaj szállításáról szólt 2026 végéig. A szerb partner kiesése várhatóan 18 millió eurós bevételcsökkenést okoz a horvát vállalatnak az év végéig.