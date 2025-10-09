A Janaf tájékoztatása szerint a NIS nem kapta meg az újabb engedélyt a nyersolajszállítási megállapodás teljesítéséhez, így október 8-tól megszűnik a szerződés további végrehajtásának lehetősége. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is aktívan dolgozik az ügy rendezésén a hatályos szabályozások keretein belül, írja az MTI.
A horvátoknak is nagyon fájnak a szankciók
A horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a zágrábi kormánnyal és jogi tanácsadóival együtt keresi a megoldást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatra (NIS) vonatkozó amerikai szankciók miatt kialakult helyzetre – közölte a társaság csütörtökön.
Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de a vállalat ez idáig nem teljesítette az elvárást.
A többségi orosz tulajdonban lévő NIS megerősítette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) nem hosszabbította meg a mentességet a szankciók alól, amely október 8-án járt le. A Janaf korábban külön engedélyt kapott, hogy október 15-ig lehetővé tegye a folyamatban lévő szállítások lezárását.
A Janaf évente két-hárommillió tonna nyersolajat szállít Szerbiába, mintegy negyvenmillió eurós (15,6 milliárd forint) bevételt termelve. A NIS-szel tavaly kötött szerződés tízmillió tonna olaj szállításáról szólt 2026 végéig. A szerb partner kiesése várhatóan 18 millió eurós bevételcsökkenést okoz a horvát vállalatnak az év végéig.
Borítókép: A használaton kívüli DINA petrolkémiai üzem egy része Omisalj közelében, Krk szigetén, Horvátországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Jaap Arriens)
