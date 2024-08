Kórházvizitek: hazugságspirálba került, majd lebukott Magyar Péter

A nyár Magyar Péter botrányaitól volt hangos: a Tisza Párt elnöke részegen randalírozott az Ötkert nevű szórakozóhelyen, ahol nőket zaklatott, így végül a biztonsági szolgálattal vezettették ki. Ezt követően a Dunába dobott egy olyan mobiltelefont, amelyet az Ötkertben csavart ki egy férfi kezéből, aki rögzítette az ott történteket. Az eset miatt garázdaság és rongálás gyanújával nyomozás indult. Megkeresésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség azt a tájékoztatást adta, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van, annak állásáról, a tervezett eljárási cselekményekről további adat nem közölhető.

A bulizás azonban az Ötkertnél nem állt meg, éppen csak elkezdődött. A politikus az alvilág egyik kedvelt budai szórakozóhelyén, a Lockban szervezett tiszás partit, de pár nappal később már a Sziget Fesztivál VIP-részében bulizott, több százezer forintot elverve egyetlen este alatt. Ezután, augusztus közepén a Tisza Párt elnöke egy kartell-csalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján, Michelin-csillagos séf társaságában, félmeztelenül borozva eresztette ki a gőzt.

Valószínűleg Magyar Péter is érzékelte, hogy mindez már több mint kellemetlen. A felismerésben segíthetett neki a Magyar Társadalomkutató Kft. felmérése, amely szerint az EP-választás után diszkóbotránya lett Magyar Péter legismertebb akciója. Eszerint a felnőtt magyar lakosságot reprezentáló válaszadók több mint négyötöde, pontosan 83 százaléka hallott az esetről. A Tisza párt vezetője így augusztusban elterelő hadműveletbe kezdett és elkezdte kórházak elleni hadjáratát.

Jogsértő kórháztúrák

Magyar Péter a baloldali sajtó egészségügy elleni hecckampányába csatlakozott be, ugyanis az uborkaszezonban, július végén több cikk is megjelent arról, hogy egyes kórházakban elromlott néhány klímaberendezés. A helyzetet egyébként napok alatt megoldották, mint arról Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár nyilatkozott július végén: „az extrém hőhullám alatt fellépő műszaki hibák többségét már elhárították, még olyan kisebb fennakadás lehet, amit alkatrészhiány okoz, de érdemi hatása ennek a betegellátásra már nincsen”.

A Tisza Párt elnöke augusztus közepén kezdte körútját, előbb a Szent János Kórházba, majd a Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórházba ment el, ahol videózott és élőben jelentkezett be. Az akció már első látásra is jogi aggályokat vetett fel, hiszen a videókban felismerhetőek lehettek volna a kiszolgáltatott helyzetben levő páciensek vagy hozzátartozók, vagy éppen az ellátást végzők. Mindezt megerősítette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleménye is. A szervezet szerint a betegeket és a kórházak dolgozóit is „megilleti a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, az őket ábrázoló felvételek személyes adatnak minősülnek, ha azok alapján egy személy felismerhetővé válik” – írta a hatóság közleményében. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést is tett az ügyben a NAIH-nál.

VIP-ellátás?

A kórházi ámokfutás csúcspontja volt, amikor Magyar Péter a Honvédkórház Speciális Rendeltetésű Centrumát egyfajta „VIP-részlegnek” titulálva próbálta lejáratni. A Tisza Párt elnökét azonban gyorsan helyreigazította Takács Péter, kiemelve, hogy nincs semmiféle „VIP-osztály”.

– Itt olyan betegek kezelése zajlik, akiknek biztonsági szempontból indokolt a fokozott védelme: humanitárius program keretében Magyarországra szállított ukrán sebesültek; misszió során megsérült szövetséges NATO-országok katonái; szolgálatteljesítés közben sérülést szenvedett, bűnszervezetbe beépült rendőrök és – ahogyan ez minden országban bevett gyakorlat – a nemzetbiztonsági szempontból különösen védendő állami vezetők – szögezte le az egészségügyért felelős államtitkár. Szavait a kórház igazgatója is megerősítette, kiemelve, hogy a Centrumban ugyanazok az orvosok dolgoznak, akik a Honvédkórházban is, a betegek pedig ugyanolyan szobákban vannak elhelyezve és a koszt is ugyanaz.

Szembesítés, lebukás

Takács Péter felháborodásának hangot adva kijelentette: különösen nagy pofátlanság, hogy éppen Magyar hergel VIP-ellátást emlegetve, hiszen ha valaki, ő szakértője a VIP-életérzésnek. – Nem is olyan rég még pontosan te voltál az, aki minden egyes alkalommal VIP-ellátást követelt ki magának, rokonainak, barátainak – üzente az államtitkár Magyarnak.

Néhány nappal később a Tisza Párt elnöke bebizonyította, hogy a „VIP-életérzés” továbbra is fontos szerepet játszik mindennapi viselkedésében, ugyanis augusztus 24-én a Szolnoki Hetényi Géza Kórházba látogatva hétvégén berendelte a menedzsmentet, sőt, már a kórházi vezetők érkezése előtt megjelent egy betegellátó osztályon és zaklatta az ügyeletvezető főorvost.

SMS-ek, hazugságok

Magyar Péter még Varga Judit igazságügyi miniszter férjeként többször is igyekezett különleges ellátást igényelni hozzátartozóinak. Mint azt a Magyar Nemzet a politikus SMS-ei alapján megírta, nagyapjának, Erőss Pálnak igyekezett azonnali szemészeti ellátást igényelni – rendelési időn kívül.

Nagyanyját, Erőss Pálnét szintén hasonló elbánásban szerette volna részesíteni. Egyik SMS-e alapján azt akarta elérni, hogy ne a Szent János kórházba vigyék, hanem „menjen ki hozzá a Kapás utcai ügyelet, mert az ismert okok miatt nem akarok mentőt hívni hozzá”. Amikor kiderült, hogy muszáj mentőt hívni az idős hölgyhöz, akkor azt akarta elérni, hogy ne az ügyeletes János-kórházba vigyék, hanem a Korányiba, mert ott már tavasszal elintézte, hogy egyszemélyes intenzíven legyen és lehessen 24 órán keresztül látogatni. Az eset karácsony napján történt. Magyar a gyermekei számára szintén különleges ellátást kért a Bethesda Gyermekkórházban a feleségére hivatkozva – derül ki a politikus által küldött SMS-ekből.

Mint arra Bayer Zsolt, lapunk publicistája felhívta a figyelmet, Magyar Péter módszeresen hazudott a kórházlátogatásról szóló posztjaiban. A Heim Pál Gyermekkórházban például olyan szobáról készítettek előnytelen képeket, amely épp felújítás alatt áll. A Tisza Párt elnöke azt hazudta, hogy a Szent Imre Kórházban szakdolgozó-hiány miatt szünetelt a betegfelvétel egy forró nyári napon, ám a valóság azt volt, hogy az erős hőhullám miatt a belgyógyászat megtelt szívbetegekkel, így nem tudtak új pácienseket felvenni. Ellátatlanul azonban senki sem maradt, a mentők minden egyes beteget átszállítottak vagy a Dél-pesti Centrumkórházba, vagy valamelyik másik ügyeletes kórházba.