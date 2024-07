Várólisták, kórházi klímák és hőhullámok, mi az igazság?

„Az extrém hőhullám alatt fellépő műszaki hibák többségét már elhárították, még olyan kisebb fennakadás lehet, amit alkatrészhiány okoz, de érdemi hatása ennek a betegellátásra már nincsen” – mondta el Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Hír TV Napi Aktuális című műsorában.

A politikust a kórházi várólisták helyzetéről is kérdezték, amelynek kapcsán az államtitkár úgy fogalmazott:

Van olyan beavatkozás, amiben már majdnem elértük a 2019-es, tehát a Covid előtti szintet, a várólisták ledolgozásával a kórházak jól állnak.

Az államtitkár a várólisták leküzdésének példájaként szemlencse műtéteket hozta fel, amelyekből immár több ezret csinálnak naponta a magyar kórházakban.

A műsorban feltett kérdésre válaszolva Takács Péter rámutatott arra is: július 1-től a magyar lakosság számára is elérhetővé vált az Egészségablak alkalmazás, amelyben az államtitkár szerint több százezer szabad időpont van jelenleg is valamennyi szakrendelésen, vagyis immár elektronikusan is van lehetőség időpontfoglalásra a szakrendeléseken.