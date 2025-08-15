TrumpPutyinAlaska

Alaszka megmutatta, hogy nincs biztonság a világban

Eddig általában semleges területen találkozott az amerikai és az orosz elnök, azonban ma már ilyen nincsen. Földi László szerint Alaszka, mint helyszínválasztás, ezt be is bizonyította.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 15. 19:52
Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi találkozóra készül pénteken. A hírek kezdetben több országot – köztünk hazánkat is – emlegették mint lehetséges helyszín, végül azonban Alaszka lett a befutó. Ezen belül is az Elmendorf-Richardson katonai bázisra esett a választás, nem véletlenül.

Alaszka készen áll, az Elmendorf-Richardson bázist már lezárták.
Fotó: DREW ANGERER / AFP

Ennek az elsőre váratlannak tűnő választásnak azonban megvannak a maga okai. Az egyik ilyen ok történelmi, míg a másik biztonsági. 

Váratlan találkozás

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója felkészületlenül érte a világot. Néhány héttel korábban az amerikai elnök még ultimátumot intézett Vlagyimir Putyinhoz, valamint komoly szankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az orosz elnök nem zárja le az orosz–ukrán háborút. Ezek után szinte a semmiből érkezett a hír, hogy Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja találkozott Putyinnal. A közvetítés sikeres lett, hiszen nem sokkal később már be is jelentette a két fél, hogy szoros határidő mellett leülnek tárgyalni. 

Ez azonban komoly biztonsági következményekkel is járt. 

A hírek kezdetben több országot is emlegettek, többek között Magyarországot és az Egyesült Arab Emírségeket is, végül azonban Alaszkára esett a választás. Ez pedig nagyrészt biztonsági megfontolásokból történhetett. Egy elnöki út előkészítése komoly, hónapokig tartó felkészülést kíván, azonban a találkozó hirtelenségének okán ennyi idő nem állt rendelkezésre. 

Azt feltehetőleg senkinek nem kell bemutatni, hogy milyen komoly biztonsági protokoll szerint zajlik egy állami vezető érkezése. Ez azonban hatványozottan igaz Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok esetében. Lapunk ennek kapcsán megkereste Földi Lászlót, aki a találkozóval kapcsolatban kiemelte: tökéletesen megmutatja a helyszínválasztás, hogy ma már nincsenek biztonságos helyek a világon. 

Alaszka semleges terület

Földi szerint a tárgyalás helyszínének választásával kapcsolatban fontos kiemelni, hogy történelmi értelemben Alaszka egy semleges terület. Oroszország ugyanis 1867-ben 7,2 millió dollárért adta el a területet az Egyesült Államoknak. Földi szerint tehát ilyen értelemben Putyin „az ősföldre tér vissza”, ami persze érdekes, azonban a találkozó helyszínválasztása szempontjából ez a kevésbé érdekes aspektus. 

A szakértő szerint Alaszka választása ugyanis azt is megmutatta, hogy nincs már biztonság a világban. 

Olyan helyeken, mint amit megszoktunk, például fővárosok, ma már elképzelhetetlen egy ilyen találkozó, hiszen ezeknek a helyszíneknek a támadhatósága nagyon magas. Ez pedig hatványozottan igaz akkor, ha az amerikai és az orosz elnökről beszélünk – fogalmazott Földi. 

Sokan nem látják ma szívesen sem Donald Trumpot, sem Vlagyimir Putyint az elnöki poszton. Mindenképp olyan hely kellett tehát, ami a „civil terrortámadástól” védett. Ezért esett a választás végül az Elmendorf-Richardson bázisra. Itt ugyanis biztos nem lesznek turisták, nem kell kiüríteni egy egész települést. Ennek az üzenete azonban súlyos Földi szerint. 

Ez a kiválasztás egyértelműen arról szól, hogy a világban nincs rend és nincs biztonság. Még az olyan vezetőknek sem, akik a világ működését meghatározzák. Ennek ez a sajnálatos szimbolikája

– fogalmazott a szakértő. 

Borítókép: Az Elmendorf-Richardson bázis bejárata (Fotó: AFP)

