Úttörő régészeti felfedezésnek számít a titokzatos kelta lelet

Még találgatják a funkcióját

A 7,5 centiméter magas és 55 gramm súlyú bronzfigura egy mellpáncélt viselő, de deréktól lefelé csupasz kelta harcost ábrázol. Ez a szokatlan vonás kíváncsiságot váltott ki a történészek és a régészek körében egyaránt. A figurát a településen belül egy árokban fedezték fel, és a szakértők szerint a fején lévő kis hurkot tekintve – ami akár díszítő, akár szertartási célt szolgálhatott –, esetleg medálként lóghatott egy láncon.

Az ismeretlen funkciójű kelta bronzszobor Fotó: Bajor Műemlékvédelmi Állami Hivatal

A viaszöntéses eljárással készült figura a kelták figyelemre méltó fémmegmunkálási készségét bizonyítja. Ennél a technikánál a viaszmodellt agyagba ágyazzák, majd kiolvasztják, és folyékony bronzzal helyettesítik, ami rendkívül részletes és tartós műalkotásokat eredményez. Thomas Stöckl, az Állami Hivatal restaurátora szerint a figura „különösen összetett és finoman kivitelezett munka”, amely rávilágít a kelta kézművesek kifinomultságára.

Oppidum fontos központ volt

A Kr. e. III. században alapított és a Kr. e. I. század közepére elhagyott manchingi Oppidum az Alpoktól északra fekvő jelentős politikai és gazdasági központ volt.

A nagyjából 400 hektáros területen akár 10 000 ember is élhetett, több, mint a középkori Nürnbergben.

Az ásatások utcákkal, központi terekkel, műhelyekkel és lakóövezetekkel rendelkező várost tártak fel.

A kelta bikaisten domborművű kőfaragáson Fotó: Wikimedia Commons

Az előkerült leletek között szerszámok, kerámiák, fémtárgyak, sőt, halfogyasztásra utaló bizonyítékok is találhatók, ami háziasított állatokból, gabonafélékből és tejtermékekből álló változatos étrendre utal. Az újrahasznosított anyagok és a szervezett kézműves negyedek egy leleményes és technológiailag fejlett társadalom képét mutatják.

A vitézség szimbóluma

A bronzharcos meztelensége különösen érdekes. Míg a mellkasán páncélt visel, az alsó teste szabadon van, ezzel is hangsúlyozva a férfiasságot. Ez az ábrázolás összhangban van a görög seregekben zsoldosként szolgáló kelta harcosokról szóló történelmi feljegyzésekkel, ahol a meztelenség a művészetben az erőt és a vitézséget szimbolizálta.

Aranyozott kelta díszsisak Fotó: Flickr/ Rosemania / Wikimedia Commons

„Hogy a figurát személyes díszítésként, áldozati adományként vagy szertartási tárgyként használták-e, az egyelőre bizonytalan, de kézműves kivitelezése arra utal, hogy nagy becsben tartották” – magyarázta Mathias Pfeil, a bajor műemlékvédelmi állami hivatal főrestaurátora.