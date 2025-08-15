keltákNémetországMúlt-korrégészeti leletfeltárásszobor

Úttörő régészeti felfedezésnek számít a titokzatos kelta lelet

A bajorországi Manchingban a régészek olyan úttörő felfedezést tettek, amely eddig soha nem látott betekintést nyújt az ősi kelták mindennapi életébe, kézművességébe és vallási szokásaiba. A több évig tartó ásatás során a csapat több mint 40 000 leletet tárt fel a manchingi Oppidumban, Közép-Európa egyik legjobban tanulmányozott kelta településén. E leletek között egy miniatűr bronz harcosfigura lenyűgözte a szakértőket a maga gyönyörű részletességével és titokzatos szimbolikájával.

2025. 08. 15.
Kelta ház rekonstrukciója Fotó: Marek Novotnak Forrás: Wikimedia Commons
Még találgatják a funkcióját

A 7,5 centiméter magas és 55 gramm súlyú bronzfigura egy mellpáncélt viselő, de deréktól lefelé csupasz kelta harcost ábrázol. Ez a szokatlan vonás kíváncsiságot váltott ki a történészek és a régészek körében egyaránt. A figurát a településen belül egy árokban fedezték fel, és a szakértők szerint a fején lévő kis hurkot tekintve – ami akár díszítő, akár szertartási célt szolgálhatott –, esetleg medálként lóghatott egy láncon.

Az ismeretlen funkciójű kelta bronzszobor   Fotó: Bajor Műemlékvédelmi Állami Hivatal

A viaszöntéses eljárással készült figura a kelták figyelemre méltó fémmegmunkálási készségét bizonyítja. Ennél a technikánál a viaszmodellt agyagba ágyazzák, majd kiolvasztják, és folyékony bronzzal helyettesítik, ami rendkívül részletes és tartós műalkotásokat eredményez. Thomas Stöckl, az Állami Hivatal restaurátora szerint a figura „különösen összetett és finoman kivitelezett munka”, amely rávilágít a kelta kézművesek kifinomultságára.

Oppidum fontos központ volt

A Kr. e. III. században alapított és a Kr. e. I. század közepére elhagyott manchingi Oppidum az Alpoktól északra fekvő jelentős politikai és gazdasági központ volt. 

A nagyjából 400 hektáros területen akár 10 000 ember is élhetett, több, mint a középkori Nürnbergben. 

Az ásatások utcákkal, központi terekkel, műhelyekkel és lakóövezetekkel rendelkező várost tártak fel. 

A kelta bikaisten domborművű kőfaragáson Fotó: Wikimedia Commons

Az előkerült leletek között szerszámok, kerámiák, fémtárgyak, sőt, halfogyasztásra utaló bizonyítékok is találhatók, ami háziasított állatokból, gabonafélékből és tejtermékekből álló változatos étrendre utal. Az újrahasznosított anyagok és a szervezett kézműves negyedek egy leleményes és technológiailag fejlett társadalom képét mutatják.

A vitézség szimbóluma

A bronzharcos meztelensége különösen érdekes. Míg a mellkasán páncélt visel, az alsó teste szabadon van, ezzel is hangsúlyozva a férfiasságot. Ez az ábrázolás összhangban van a görög seregekben zsoldosként szolgáló kelta harcosokról szóló történelmi feljegyzésekkel, ahol a meztelenség a művészetben az erőt és a vitézséget szimbolizálta.

Aranyozott kelta díszsisak    Fotó: Flickr/ Rosemania / Wikimedia Commons

 „Hogy a figurát személyes díszítésként, áldozati adományként vagy szertartási tárgyként használták-e, az egyelőre bizonytalan, de kézműves kivitelezése arra utal, hogy nagy becsben tartották” – magyarázta Mathias Pfeil, a bajor műemlékvédelmi állami hivatal főrestaurátora.

Páratlan aranykincs

A Manching jelentősége messze túlmutat az egyes leleteken. A település páratlan betekintést nyújt a kelta városi életbe, a kereskedelmi hálózatokba és a kulturális gyakorlatba. 

Mivel a lelőhely 87 százaléka még feltáratlan, a régészek további felfedezésekre számítanak. 

A korábbi jelentős manchingi leletek közé tartozik a legendás kelta aranykincs, amely közel 3,7 kilogrammot nyomott, és a legnagyobb kelta érmegyűjtemény volt, amelyet valaha a régióban felfedeztek. 483 nagy értékű aranyérmét és egy 217 grammos aranyrudat tartalmazott, összesen mintegy 3,7 kilogramm kelta aranyat.
 

Aranyozott kelta tál   Fotó: Gun Powder Ma  / Wikimedia Commons


A manchingi bronz harcosfigura jól példázza a művészet, a rituálék és a társadalmi struktúra kombinációját, amely meghatározta a kelta társadalmat. Ahogy a kutatók folytatják munkájukat, az ilyen leletek nemcsak az ókori Európáról szerzett ismereteinket gazdagítják, hanem a régészeti örökség megőrzésének fontosságát is hangsúlyozzák a jövő nemzedékek számára.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

