Minden amit Magyar Péter diszkóbotrányáról eddig tudni lehet + videó

Ittas állapot, tinilányok, agresszió, garázdaság és rablás - így nézhetett ki Magyar Péter éjszakája június végén az Ötkert nevű szórakozóhelyen.

Szemtanúk szerint a Tisza Párt alelnöke az éjszaka folyamán, nagy mennyiségű szeszesital elfogyasztása után, órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett.

Több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult. A Magyar Nemzet információi szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka.

Az eset után a Ripost írt róla, hogy a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek, a szemtanúk szerint visszautasíthatatlan ajánlatot tett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív beszólásait. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.