hőmérsékletgomolyfelhősfrontálzónanyárcsapadék

Mutatjuk milyen idő lesz augusztus 20-án

Változékony lesz időjárásunk az elkövetkező napokban, miközben melegszik a levegő, maradnak a gomolyfelhők is, ami csapadékot hozhat a hét második felében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 6:24
Illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átlagos, nyári időjárásra számíthatunk, már elkezdődik a melegedés folyamata – derül ki a Hungaromet keddi előrejelzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint 

marad a gomolyfelhős, napos idő, majd a hét közepén egy frontálzóna élesedik ki térségünkben,

 ami főként csütörtökön és pénteken többfelé okozhat csapadékot.

Kedden gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Estére a gomolyfelhők leépülnek, kiderül az ég. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Estére a gomolyfelhők leépülnek, éjszakára kiderül az ég. Csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén, a nagyvárosok belterületein, és a magasabban fekvő helyeken enyhébb reggelre számíthatunk.  

A koponyeg.hu előrejelzése szerint, holnap, augusztus 20-án sem várható csapadék, a hőmérséklet pedig akár 35 fokig is emelkedhet napközben. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.