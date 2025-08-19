Mutatjuk milyen idő lesz augusztus 20-án

Átlagos, nyári időjárásra számíthatunk, már elkezdődik a melegedés folyamata – derül ki a Hungaromet keddi előrejelzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint

marad a gomolyfelhős, napos idő, majd a hét közepén egy frontálzóna élesedik ki térségünkben,

ami főként csütörtökön és pénteken többfelé okozhat csapadékot.

Kedden gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Estére a gomolyfelhők leépülnek, kiderül az ég. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Estére a gomolyfelhők leépülnek, éjszakára kiderül az ég. Csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén, a nagyvárosok belterületein, és a magasabban fekvő helyeken enyhébb reggelre számíthatunk.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint, holnap, augusztus 20-án sem várható csapadék, a hőmérséklet pedig akár 35 fokig is emelkedhet napközben.