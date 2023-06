Szoboszlai utolsó meccse lehet lipcsei mezben a Német Kupa mai döntője

A három magyar válogatott játékost, Szoboszlai Dominikot, Willi Orbánt és a sérült Gulácsi Pétert foglalkoztató RB Leipzig remekül hajrázott a Bundesligában. Az utolsó öt meccsét megnyerte, s az utolsó előtti fordulóban idegenben győzte le 3-1-re a bajnoki aranyat végül nagy nehezen begyűjtő Bayern Münchent. A lipcseiek bronzérmesek lettek, indulhatnak a Bajnokok Ligájában, míg kupadöntős ellenfelük, az Eintracht Frankfurt a hetedik helyen végzett. Ha az Eintracht megnyeri a Német Kupát, akkor akkor az Európa-liga csoportkörében szerepelhet, ha nem jár sikerrel, akkor az Európa-liga rájátszásában kezdhet. Ebben az esetben a bajnokságban hatodik Leverkusen lesz a csoportkörös.

A Bayern München ellen Christopher Nkunku és Szoboszlai Dominik is belőtt egy 11-est Forrás: Twitter/RB Leipzig

Az RB Leipzignél napirenden van Szoboszlai Dominik távozása, elképzelhető, hogy az utolsó meccsét játssza a lipcseieknél.

– Ha van érdeklődés, megfontolom, nem azért, mert ne lenne jó sorom Lipcsében, hanem azért, mert mindig is érdekeltek a kihívások – nyilatkozta a héten az Indexnek sokat sejtetően Szoboszlai, és a klubjánál nem nézték jó szemmel, hogy a kupadöntő előtt erről beszél. Érdeklődőkből nincs hiány, s a Newcastle United – amely a Premier League-ben a negyedik helyen zárt, s BL-induló – tűnik a legkitartóbbnak.

Visszakanyarodva a Német Kupa döntőjéhez, a lipcseiek számára rossz hír, hogy André Silva megsérült, nem léphet pályára. A portugál támadó 9 gólt lőtt és 9 gólpasszt adott az idei szezonban. Kénytelen lesz kihagyni a finálét a védelem egyik oszlopa, Josko Gvardiol is. A horvát védő két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a piros lapja mellé, mert lerántotta a Freiburgot erősítő Sallai Rolandot a Német Kupa 5-1-es lipcsei sikerrel zárult elődöntőjében. Gvardoil a freiburgi találkozón az 58. percben, utolsó emberként földre vitte a magyar légióst, és a játékvezető rövid videózás után kiállította. A horvát játékos nagy butaságot csinált, hiszen csapata 4-0-ra vezetett.

Kolo Muani, Nkunku és Szoboszlai is főszereplő lehet

A lipcsei védelemnek, benne Willi Orbánnal, az Eintrachtól leginkább Randal Kolo Muanira kell figyelnie. A 24 éves francia csatár a Bundesligában 32 találkozón 15 gólt szerzett, s 14 gólpasszt is adott. A szezonban 45 mérkőzésen 23 gól és 17 gólpassz a mérlege. A Bundesligában csak ketten voltak nála eredményesebbek; igaz, egyikük a lipcseiektől egy évvel idősebb honfitársa, Christopher Nkunku, aki 25 meccsen 16-szor talált be, volt hat gólpassza is, a szezonban pedig az összesített mérlege így fest: 35 meccsen 22 gól és 8 gólpassz. S lássuk az egy sorral hátrébb játszó Szoboszlai mutatóit is: a Bundesligában 31 találkozón 6 gól és 8 gólpassz, a szezonban 45 meccsen 9 gól és 13 gólpassz.

A kupadöntőn mintegy 1400 rendőr lesz jelen. A hatóságok pénteki tájékoztatása szerint nincs tudomásuk arról, hogy komolyabb szurkolói rendzavarás lenne készülőben az Olimpiai stadionban vagy a környéken. A két döntős klub egyaránt 23 700 jegyet kapott, de a frankfurtiak legalább 60 ezer drukkerrel számolnak a fővárosban. A felvezető programban ezúttal is helyet kap az ötszörös kupagyőztes Eintracht kabalájának számító Tankard német metálbanda, amely negyedszer lép fel frankfurti érdekeltségű kupadöntőn. Az RB Leipzig a címvédő, és a második kupaaranyáért száll harcba.

Willi Orbán: Jók az esélyeink

– Öt éven belül ez a negyedik kupadöntőnk, szóval kicsit olyan érzésünk lehet, mintha hazatérnénk. Fontos, hogy már voltunk ilyen szituációban, a rutin bizonyos helyzetekben nagyobb nyugalmat biztosít ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk. Jó esélyünk van arra, hogy megvédjük a címünket – szögezte le Willi Orbán, az RB Leipzig csapatkapitánya a tegnapi sajtótájékoztatón.

Willi Orbán és Marco Rose vezetőedző a sajtótájékoztatón Forrás: Twitter/RB Leipzig

Az RB Leipzig tavaly a döntőben 1-1 után 11-esekkel 4-2-re nyert a Freiburg ellen, 2021-ben a Dortmundtól 4-1-re, 2019-ben a Bayern Münchentől 3-0-ra kapott ki a berlini fináléban. 2018-ban az Eintracht Frankfurt lett a kupagyőztes, 3-1-re győzte le a Bayern Münchent.

Várható összeállítások:

RB Leipzig: Blaswich – Henrichs, Klostermann, Orbán, Raum - Olmo, Laimer, Haidara, Szoboszlai – Nkunku, Werner

Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Hasebe, N’Dicka – Buta, Rode, Sow, Lenz – Lindstrom, Götze – Kolo Muani

Borítókép: Szoboszlai Dominik örül, miután gólt szerzett a Bayern München ellen a német első osztályú labdarúgó-bajnokság május 20-i mérkőzésén Münchenben (Fotó: MTI/EPA/Leonhard Simon)