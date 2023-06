Megállítható-e ma az FA-kupa döntőjében a félelmetes Manchester City?

Az, hogy egy futballcsapat a hazája bajnokságát és első számú kupasorozatát, valamint a Bajnokok Ligáját is megnyerje, legutóbb a Bayern Münchennek jött össze még a 2019/20-as szezonban, Angliában pedig eddig egyedül a Manchester Unitednak, 1999-ben. Pep Guardiola az első edző lehet, aki két klubbal is triplázni tud, 2009-ban a Barcelonával sikerült neki, s ha az FA-kupa dönőjében a Manchester Ciy ma legyűri a Manchester Unitedet, egyetlen lépésre kerül tőle.

A Manchester City az MU ellen Forrás: Twitter/Emirates FA Cup

Az nem is kérdés, hogy melyik csapat az esélyesebb a Wembley-ben 16 órakor kezdődő találkozón. A Manchester City a BL egyenes kieséses szakaszában imponáló magabiztossággal jutott túl az RB Leipzigen, a Bayern Münchenen és a címvédő Real Madridon is. S ugyan a Premier Leage-ben sokáig úgy nézett ki, hogy az Arsenal érhet révbe, az Ágyúsok a szezon végére kipukkadtak, a Ciy végül ötpontos előnnyel zárt az élen. Úgy, hogy az utolsó fordulóban múlt vasárnap egy felforgatott, tartalékos csapattal 1-0-ra kikapott a Brentford otthonában; ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A Manchester United az utolsó négy meccsét megnyerte, bronzérmes lett, és a kétségkívül kiváló hajrájából erőt meríthet a kupadöntőre. No meg abból is, hogy a két csapat legutóbbi összecsapásán, január 14-én hazai pályán 2-1-re legyűrte a városi riválist.

A 2022-es esztendőben ugyanakkor a Manchester City március 6-án 4-1-re, október 2-án pedig 6-3-ra kerekedett felül pályaválasztóként. S ma a Wembley-ben is Pep Guardiola alakulatának áll a zászló, amely a legerősebb összeállításban léphet pályára. Az MU-nál közel sem ez a helyzet. Antony május 26-án a Chelsea ellen 4-1-re megnyert találkozón bokasérülést szenvedett, a záró fordulóban a Fulham ellen (2-1) nem játszott, és Erik ten Hag vezetőedző ma sem számíthat a brazil támadóra. Miként a francia válogatott Anthony Martialra sem, akinek a Fulham elleni meccsen húzódott meg a combizma. Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer és Donny van de Beek sem bevethető. Luke Shaw-t a Chelsea elleni mérkőzésen le kellett cserélni, a záró fordulóban a kispadon ült, ő ma vélhetően játszik majd.

Várható összeállítások:

Manchester City: Ederson – Walker, Rúben Dias, Akanji, Stones – Rodri, Bernardo Silva – De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

Manchester Unied: De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw – Casemiro, Eriksen – Garnacho, Fernandes, Sancho – Rashford