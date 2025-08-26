Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Liverpool FCNewcastle United FCAnthony Gordonvirgil Van Dijk

Hülye és ostoba – elítélik a Liverpool-meccs piros lapos játékosát a legendák

Szoboszlai Dominik szenzációs megmozdulása is kellett ahhoz, hogy a Liverpool az utolsó pillanatban szerzett góllal 3-2-es győzelmet harcoljon ki a Newcastle United otthonában a Premier League második fordulójának hétfő esti zárómeccsén. De a végeredményt jelentősen befolyásolta, hogy a hazaiaktól Anthony Gordon már az első félidőben piros lapot kapott. Az angol futball legendái, Alan Shearer és Jamie Carragher nem kímélték a Liverpool ellen kiállított játékost.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 8:34
A Newcastle játékosát kárhoztatják a Liverpool elleni ostoba piros lapja miatt Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A maratonira nyúló hosszabbításban, a 100. percben szerzett góllal csikarta ki a 3-2-es győzelmet a Liverpool a Newcastle United stadionjában, amikor Szoboszlai Dominik zseniális meglátással átlépte a labdát, így a 16 éves Rio Ngumoha hőssé válhatott az első Premier League-góljával. Igen ám, de másként is alakulhatott volna a meccs, ha a Newcastle nem játszik egy teljes félidőt emberhátrányban, miután Anthony Gordon az első játékrész hajrájában piros lapot kapott.

A VAR közbelépése után kapott piros lapot Anthony Gordon a Liverpool ellen
A VAR közbelépése után kapott piros lapot Anthony Gordon a Liverpool ellen (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Elsőre csak sárgát mutatott fel a játékvezető Gordonnak, aki a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk ellen szabálytalankodott, de a VAR-vizsgálat után pirosra változtatták az ítéletet. A Newcastle támadója nagy távolságból érkezve, lendületből taposott oda Van Dijknak, akinek a lábán jól látható stoplinyomok maradtak.

A Newcastle United és a Liverpool legendái is kiakadtak

Nem kímélték Anthony Gordont Angliában a tévés szakértők. Alan Shearer, a Premier League és a Newcastle United korábbi legendás csatára rendkívül dühös volt Gordonra, aki egyébként a svéd Alexander Isak helyén játszott, mert ő épp Liverpoolba akar igazolni, és emiatt sztrájkol.

„Micsoda hülye belépő, ember. Ez egyértelmű piros lap” – ítélkezett Shearer Gordon felett.

Nem volt egyedül, a Liverpool legendás védője, Jamie Carragher „ostobának” nevezte Gordont, és szerinte a Newcastle játékosa túlságosan felspannolta magát a felfokozott hangulatban.

Hasonlóan vélekedett Thierry Henry, az Arsenal korábbi klasszisa is:

Miért hozod magad ilyen helyzetbe? Túlságosan magával ragadta, ami a pályán történt.

A Newcastle-szurkolók így is megtapsolták Gordont, amikor levonult a kiállítása után, annak ellenére, hogy a Liverpool ekkor már 1-0-ra vezetett. A piros lap újabb csapás Eddie Howe számára, aki akár három meccsre is elveszítheti Gordont, miközben Isak továbbra sem áll a klub rendelkezésére a konfliktusa miatt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.