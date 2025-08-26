Hülye és ostoba – elítélik a Liverpool-meccs piros lapos játékosát a legendák

A maratonira nyúló hosszabbításban, a 100. percben szerzett góllal csikarta ki a 3-2-es győzelmet a Liverpool a Newcastle United stadionjában, amikor Szoboszlai Dominik zseniális meglátással átlépte a labdát, így a 16 éves Rio Ngumoha hőssé válhatott az első Premier League-góljával. Igen ám, de másként is alakulhatott volna a meccs, ha a Newcastle nem játszik egy teljes félidőt emberhátrányban, miután Anthony Gordon az első játékrész hajrájában piros lapot kapott.

A VAR közbelépése után kapott piros lapot Anthony Gordon a Liverpool ellen (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Elsőre csak sárgát mutatott fel a játékvezető Gordonnak, aki a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk ellen szabálytalankodott, de a VAR-vizsgálat után pirosra változtatták az ítéletet. A Newcastle támadója nagy távolságból érkezve, lendületből taposott oda Van Dijknak, akinek a lábán jól látható stoplinyomok maradtak.

A Newcastle United és a Liverpool legendái is kiakadtak

Nem kímélték Anthony Gordont Angliában a tévés szakértők. Alan Shearer, a Premier League és a Newcastle United korábbi legendás csatára rendkívül dühös volt Gordonra, aki egyébként a svéd Alexander Isak helyén játszott, mert ő épp Liverpoolba akar igazolni, és emiatt sztrájkol.

„Micsoda hülye belépő, ember. Ez egyértelmű piros lap” – ítélkezett Shearer Gordon felett.

Anthony Gordon received a red card after VAR review for this challenge on Virgil van Dijk. pic.twitter.com/fOIf3Av2hr — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2025

Nem volt egyedül, a Liverpool legendás védője, Jamie Carragher „ostobának” nevezte Gordont, és szerinte a Newcastle játékosa túlságosan felspannolta magát a felfokozott hangulatban.

Hasonlóan vélekedett Thierry Henry, az Arsenal korábbi klasszisa is:

Miért hozod magad ilyen helyzetbe? Túlságosan magával ragadta, ami a pályán történt.

A Newcastle-szurkolók így is megtapsolták Gordont, amikor levonult a kiállítása után, annak ellenére, hogy a Liverpool ekkor már 1-0-ra vezetett. A piros lap újabb csapás Eddie Howe számára, aki akár három meccsre is elveszítheti Gordont, miközben Isak továbbra sem áll a klub rendelkezésére a konfliktusa miatt.