Miről szól a Liverpool? Slot úgy magasztalta Szoboszlait, ahogy talán még soha

A Liverpool labdarúgócsapatának vasárnap esti sajtótájékoztatóján is téma volt az Arsenal elleni bajnoki győztes góljának szerzője. Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban mégis inkább az összteljesítményéről, mint a szabadrúgásgóljáról beszélt. A holland tréner helyzetjelentést adott a mérkőzésen látszólag sérülés miatt lecserélt Florian Wirtzről és Ibrahima Konatéról is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 6:34
Arne Slot a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadó után Szoboszlai Dominiket méltatta (Fotó: NurPhoto/AFP/MI News)
A Premier League harmadik fordulója után már csupán a Liverpool hibátlan, miután a Vörösök vasárnap hazai pályán, Szoboszlai Dominik 83. percben szerzett szabadrúgásgóljával 1-0-ra győzték le az Arsenalt . Arne Slot vezetőedző ezúttal is a sérült Jeremie Frimpong helyén, jobbhátvédként szerepeltette a magyar válogatott csapatkapitányát, aki ismét a mérkőzés legjobbja lett. A holland tréner a lefújást követően a gólnál is részletesebben beszélt Szoboszlai munkájáról.

A gólszerző Szoboszlai Dominik jobbhátvédként játszott az Arsenal ellen, Arne Slot meg is dicsérte a Liverpool magyarját
A gólszerző Szoboszlai Dominik jobbhátvédként játszott az Arsenal ellen, Arne Slot meg is dicsérte a Liverpool magyarját (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Arne Slot Szoboszlai Dominiket dicsérte

– Szoboszlai Dominik megint villant. Nem régóta dolgozom vele, de ő pontosan megmutatja, hogy miről is szól a Liverpool. Akár középpályást, akár szélsőt, akár jobbhátvédet kell játszania, mindig a legjobbját nyújtja, az Arsenal ellen is kiemelkedett a mezőnyből – értékelt a Sky Sports-nak Slot, aki a sajtótájékoztatón is folytatta a magyar játékos méltatását. – 

Kellett egy varázslatos pillanat, és ezt Dominik meg is szerezte, ez pedig győzelmet jelentett egy olyan meccsen, ami normális esetben döntetlennel zárult volna.

Az elmúlt meccseken nem változott ahhoz képest, ahogy tavaly teljesített, ő mindig is olyan játékos volt, aki megmutatja, hogyan kell kinéznie egy Liverpool-játékosnak, ha felhúzza a mezt: mindent bele kell adni attól függetlenül, hogy melyik poszton szerepel.

– Középpályásként mindig ő az első, aki hátralép, támadásoknál magasan képes nyomást helyezni az ellenére, és nem hiszem, hogy ma bármit rosszul csinált volna – folytatta Slot. – 

Hihetetlen meccs volt tőle egy olyan poszton, amelyet valószínűleg csak két-három alkalommal játszott eddig életében. Szóval, ez sokat elárul a mentalitásáról.

Nagyon jól játszott, ahogyan támadó középpályásként is már sokszor jól teljesített.

A Liverpool edzője szerint Wirtz és Konaté sincs olyan rosszul, mint hitték

A mérkőzésen a hazaiak győzelmét némileg beárnyékolta, hogy a hajrában előbb Ibrahima Konaté, majd Florian Wirtz nem tudta folytatni a játékot, látszólag mindketten megsérültek. Arne Slotot az állapotukról is kérdezték a sajtótájékoztatón.

– [Konaté] azt mondta, görcsöt kapott, és nincs okom kételkedni benne, bár néha a játékosok ezt hiszik, aztán kiderül, hogy ennél többről van szó – árulta el a holland szakember, megjegyezve, hogy Frimpong is először görcsnek hitte a hetek óta tartó sérülését. Slot ezután Wirtzre tért ki, aki fájó dologra döbbent rá. – 

Ő nem megsérült, csupán most jött rá, milyen is a Premier League.

Nem is sejtette, hogy 85 perc után ennyi különböző helyen görcsölhet a teste. Ez üdvözlendő a Premier League-ben, hogy ilyen intenzitással tudunk játszani egy szintén intenzív Arsenal ellen.

A Liverpool legközelebb – a válogatottszünetet követően – jövő vasárnap, az újonc Burnley otthonában lép pályára a Premier League-ben.

 

