Miről szól a Liverpool? Slot úgy magasztalta Szoboszlait, ahogy talán még soha

A Premier League harmadik fordulója után már csupán a Liverpool hibátlan, miután a Vörösök vasárnap hazai pályán, Szoboszlai Dominik 83. percben szerzett szabadrúgásgóljával 1-0-ra győzték le az Arsenalt . Arne Slot vezetőedző ezúttal is a sérült Jeremie Frimpong helyén, jobbhátvédként szerepeltette a magyar válogatott csapatkapitányát, aki ismét a mérkőzés legjobbja lett. A holland tréner a lefújást követően a gólnál is részletesebben beszélt Szoboszlai munkájáról.

A gólszerző Szoboszlai Dominik jobbhátvédként játszott az Arsenal ellen, Arne Slot meg is dicsérte a Liverpool magyarját (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Arne Slot Szoboszlai Dominiket dicsérte

– Szoboszlai Dominik megint villant. Nem régóta dolgozom vele, de ő pontosan megmutatja, hogy miről is szól a Liverpool. Akár középpályást, akár szélsőt, akár jobbhátvédet kell játszania, mindig a legjobbját nyújtja, az Arsenal ellen is kiemelkedett a mezőnyből – értékelt a Sky Sports-nak Slot, aki a sajtótájékoztatón is folytatta a magyar játékos méltatását. –

Kellett egy varázslatos pillanat, és ezt Dominik meg is szerezte, ez pedig győzelmet jelentett egy olyan meccsen, ami normális esetben döntetlennel zárult volna.

Az elmúlt meccseken nem változott ahhoz képest, ahogy tavaly teljesített, ő mindig is olyan játékos volt, aki megmutatja, hogyan kell kinéznie egy Liverpool-játékosnak, ha felhúzza a mezt: mindent bele kell adni attól függetlenül, hogy melyik poszton szerepel.