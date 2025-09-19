Magyarok nélkül rendezik meg a liverpooli derbit? Arne Slot erre utalhatott

A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető Liverpool szerdán a BL alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, többek között Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 3-2-re győzte le az Anfielden az Atlético Madridot. A magyar válogatott csapatkapitányának jobbhátvédként is meghatározó szerepe volt az idény eleji sikerekben, a nagy rivális Arsenalt két körrel ezelőtt az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, így minden bizonnyal az Everton elleni városi rangadón is a kezdőcsapatban ad neki helyet Arne Slot vezetőedző. A Vörösök másik magyarja, Kerkez Milos már nehezebb helyzetben van, őt a múlt héten a Burnley otthonában a holland tréner már az első félidőben lecserélte, majd a Bajnokok Ligája-találkozón is csak perceket kapott Andy Robertson helyén.

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Everton derbin is Andy Robertsonnal együtt lehet a pályán, ha Arne Slot nem számít Kerkez Milosra (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Arne Slot nyilatkozott a Liverpool–Everton előtt

Az elmúlt néhány esztendőben a Liverpool–Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult, s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. Az Anfielden ugyanakkor legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni az Everton, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

Szoboszlai az elmúlt két idényben mind a négy Mersey-parti derbin a pályán volt, hármat végig is játszott.

Kerkez még a Bournemouth játékosaként ötször találkozott az Evertonnal, ezek közül négyszer győztes csapat tagja volt, és egy gólpasszt is adott.

Arne Slot pénteki sajtótájékoztatójából az nem derült ki, hogy hatodszor is pályára léphet-e a Kékek ellen a magyar balhátvéd.

Szoboszlai is pihenhet a Mersey-parti derbin?

A szerda óta a 48. életévében lévő tréner a Vörösöknél a BL-ben bemutatkozó Alexander Isakkal kapcsolatban elárulta, hogy továbbra sincs tökéletes fizikai állapotban. Ennek ellenére nem zárta ki, hogy a svéd játékos pályára lép az Everton ellen, akár Hugo Ekitike csatártársaként.

Slot szerint a hét napon belül (múlt vasárnap, szerda, szombat) sorra kerülő három tétmérkőzés – ráadásul jövő kedden jön a Southampton elleni Ligakupa-találkozó – miatt

nem szabad csodálkozni az esetleges változtatásokon, pláne mert Curtis Jones felépülésével minden kulcsjátékos rendelkezésre áll.

A Goal.com szerint ez az utalás azt jelentheti, hogy Szoboszlai Dominik is pihenhet, és a helyén jobbhátvédként Jeremie Frimpong, középpályásként pedig Alexis Mac Allister kezd majd.